Кое-что о мужицких сплетнях

Как часто врут себе и окружающим мужчины?

Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем. Существует даже целая серия штампованных банальностей. Попробуем вкратце перечислить их и дать комментарии, почерпнутые из научных исследований (извините, за неимением места научные статьи и их авторов перечислять не буду), чтобы ни у кого не возникало иллюзий.

"У меня половой акт длится не меньше получаса".

Согласно последним исследованиям российских сексологов, среднестатистический половой акт здорового россиянина с приличным опытом сексуальных отношений длится 2 минуты 24 секунды.

"Длина моего члена 25 сантиметров".

Средняя длина полового члена азиата 13-14 см, европейца — 16-17 см, негра — 19-20 см. Длина члена 21-24 см встречается у 2 % мужчин всего мира, свыше 24 см — у 0,03%.

"Я переспал со своей начальницей".

Неведомо , как в России, а в Западной Европе (в США цифры еще ниже) лишь 0,9% мужчин хотя бы раз пытались флиртовать со своей начальницей, у 0,2% кавалеров эти попытки закончились постелью. Интересно, что 80% "удачливых кавалеров" после этого были уволены с работы (разумеется, официально — по другим причинам).

"Я переспал с родной сестрой своей любовницы".

Лишь 0,2% мужчин удавалось соблазнить сестру своей подружки.

"Больше всего мне нравится совершать половые акты сразу с двумя-тремя женщинами".

Лишь 4% мужчин в странах Запада однажды имели удовольствие забавляться сразу с двумя дамами. Подавляющее число таких соитий - при участии проституток.

"Меня безумно любит бывшая проститутка. Она из-за меня даже завязала со своей профессией".

Биологические и психологические аспекты так сильно довлеют на проституток , что они, даже если б очень захотели, не могут полюбить какого-то одного мужчину без веских на то оснований — обилия денег в его карманах или оглушительной славы. Случаи бескорыстной любви проституток к своим клиентам науке неизвестны.

"Как, вы живете друг с другом и до сих пор не научились одновременному оргазму?! Скоро разведетесь".

Только 18% супружеских пар регулярно (в 75-80% случаев) испытывают одновременный оргазм.

И в заключение — маленькая справка об уровне "понтов" молодежи. Пять лет назад американские социологи и сексологи опросили 52.000 (!) молодых мужчин в возрасте 19-23 лет. Лишь 1% из них признались в том, что до сих пор являются девственниками. При ближайшем рассмотрении (медицинский осмотр и беседа с психотерапевтом) выяснилось, что 22% опрошенных еще не имели ни одной половой связи.

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