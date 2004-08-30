Чтобы глаза блестели как алмазы

Они то красные от раздражения, то мокрые из-за плохого настроения, то тусклые от духоты, то в них всё расплывается… Это твои глаза, уставшие от экрана смартфона, просмотра модных сериалов по ТВ, чтения статей из женских журналов, которые ты умудрилась просмотреть все сразу.

Очаровательные глазки надо показать... окулисту

Когда художник Тюбик из "Приключений Незнайки" писал портреты жителей Зелёного города, куда упал воздушный шар с коротышками, все малышки как одна требовали нарисовать глаза "побольше", а ресницы "подлиннее". В итоге несчастному живописцу пришлось штамповать лица по трафарету… Поучительная история, не правда ли? Как избежать подобной ситуации?

Конечно, дело не только в том, что у кого-то глаза красивой формы, а у кого-то нет. Мы, женщины, прекрасно знаем, что пара штрихов карандашом и пара взмахов тушью способны творить чудеса. Просто за годы учебы в:

школе,

институте,

аспирантуре

из-за бесконечного сидения за учебниками в прокуренной комнате или чтения с монитора, наши очи устали и взывают о милосердии.

Чтобы глаза всегда были очаровательными, нужно по крайней мере раз в год (а лучше два) показывать их офтальмологу. Врач не только проверит:

остроту зрения

и глазное давление,

но и может обнаружить аллергию, которую ты принимала за реакцию на косметику, или другие серьезные заболевания. Между прочим, твои очи — не только зеркало души, но отражение твоего здоровья, причем в самом прямом смысле.

Опытный окулист по радужке легко определит состояние твоего здоровья и, если что-то не так, посоветует обратиться к другим специалистам. Если прописали очки или линзы, то носи их хотя бы время от времени. Иначе от перенапряжения глаза потускнеют и покраснеют, какое уж там очарование.

Но даже при идеальном зрении перенапрягаться не стоит. Оторвись хотя бы на пять минут от компьютера и сделай успокаивающую гимнастику. Плотно закрой глаза и постарайся расслабиться. Затем посмотри:

направо,

налево,

вверх,

вниз.

Снова закрой глаза, но уже ладонями, и постарайся вспомнить что-нибудь приятное, только что купленную модную сумку, например. Теперь в течение двух часов ты смело можешь сидеть у монитора, глаза тебя не подведут.

Волшебник-сон

Ты поздно приходишь с работы, любишь посидеть до утра, еще раз перепроверяя свои расчеты, плохо спишь? В таком случае, забудь о любви с первого взгляда — твой взор никого не привлечет, ведь у тебя:

синяки под глазами,

отеки,

лопнувшие сосудики.

Это верные спутники хронического недосыпа. Чтобы взгляд был ясным, спать нужно не меньше восьми часов в сутки! И никакого чтения в постели. Когда ты лежишь, шея напрягается, и в ее уставших мышцах накапливаются токсины, которые потихонечку отравляют твои глаза.

Спать тоже нужно правильно. Во-первых, долой высокие подушки, затрудняющие кровообращение. Лучше уж вообще без них, или выбери маленькую и плоскую ее сестру. Во-вторых, нельзя спать лицом вниз, от этого появляются эти ужасные "гусиные лапки".

Конечно, не каждый день удается лечь вовремя: дел по горло, и с каждым днем их становится больше. В таком случае твоим глазам придется оказывать срочную помощь. Тебе помогут специальные питательные косметические средства. Утром лучше всего — тонизирующие гели или кремы, они избавят от:

припухлостей,

темных кругов,

придадут глазам блеск.

Мешки под глазами

Между прочим, некоторые такие препараты можно наносить прямо на макияж — на работе штука просто незаменимая. Вечером, когда глаза устали, идеальное средство — питательные кремы.

Эти волшебники не только предупреждают образование морщин, но и разглаживают те, что уже появились. Наноси их на хорошо очищенную кожу. И расчеши специальной щеткой ресницы, это успокоит веки.

Очень удобны универсальные средства, одновременно защищающие от старения и снимающие отечность. Все кремы и гели наноси легкими движениями от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Зимой и летом одним цветом

В зимнее время года

холод,

колючий ветер,

яркий белый снег

так и "лезут" в глаза, того гляди, слезы потекут. В этот сезон без тщательного ухода никак не обойтись. Специалисты советуют наносить на нижнее веко натуральный жир, гусиный, например. Можно приготовить специальный крем из:

касторового масла

и свиного (или гусиного) жира

(возьми и того и другого поровну и размешай), он и летом не помешает.

Ну и специальные косметические мероприятия:

массаж

и водные ванночки.

Мягкие круговые поглаживания подушечками пальцев начинай от внутреннего угла глаза по верхнему веку в направлении висков и по нижнему веку к носу. Точно также можно делать легкие поколачивающие или вибрирующие движения.

Особенно мягко касайся кожи верхних век. Самомассаж должен выполняться четко и ритмично. Зимнее воспаление чудесно снимет отвар ромашки. Налей его в специальные чашечки, поднеси их глазам и несколько минут поморгай. Ленивые могут заменить ванночки тампонами.

"И мальчики кровавые в глазах"

Если долго смотреть на солнце, то в глазах непременно появятся красные круги. Не знаю, кто как, а я в детстве всегда удивлялась этому фокусу, только вот не думала, не гадала, что такие эксперименты жутко вредят глазам.

Темные круги под глазами Опытный окулист по радужке легко определит состояние твоего здоровья и, если что-то не так, посоветует обратиться к специалистам

Но не только дети забывают о том, что яркий свет слепит. Вспомни хотя бы затмение солнца, когда даже специальные защитные стекла не помогают. Множество любопытных получают ожоги глаз.

Ну, если от долгого наблюдения солнечного затмения темные очки не спасут, то в обычные ясные дни помогут обязательно. Не используй их как обруч для волос, меньше будешь щуриться — меньше морщин.

Примерно то же можно сказать и о телевизоре, на экране которого быстро мелькают картинки, откуда ни возьмись может появиться яркая вспышка. Но не только в этом опасность "друга" человека.

Представь себе, когда действие фильма развивается особенно напряженно, ты как по команде перестаешь моргать. В итоге твои глаза оказываются незащищенными и плохо увлажняются, а от этого и резь и краснота. Поэтому старайся смотреть любимые сериалы в затемненной комнате и хоть на несколько секунд отводи взгляд от экрана.

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