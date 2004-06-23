Любите сладкое? Я тоже. Ничего не поделаешь — так природа захотела. Сладкоежки не думают о:
заходя в соответствующие отделы магазинов и выбирая себе вечерний десерт. Между тем, медикам есть что рассказать нам о сахаре. Таком обычном и таком сладком.
Известно ли вам, например, что сахар изменяет кишечную флору, является питательной средой для грибов кокковой флоры:
Диета с большим содержанием сахара и крахмала способствует удержанию соли и жидкости в организме, зато весьма необходимый для:
кальций из организма вымывается. Потеря:
тоже напрямую зависят от количества сахара в вашем рационе.
Сахар оказывает сильное повреждающее действие на слизистую кишечника и ослабляет иммунную систему. Даже восемнадцати граммов сахара достаточно, чтобы вызвать измеримое снижение количества антител, борющихся с возбудителями болезней.
Сахар разрушает аминокислоту — лизин, повышает риск белковой недостаточности. Потребление большого количества сахара способствует образованию камней в желчном пузыре вследствие возрастания синтеза холестерина.
Сахар способствует развитию подагры, вызывающей ужасную боль в суставах (есть мнение, что скверный нрав кардинала Ришелье являлся следствием подагрических болей). Высокое содержание сахара в рационе увеличивает риск инфицирования мочевого пузыря. Сахар снижает содержание витамина С в организме, а витамин С обезвреживает нитриты, нитраты, активизирует фагоциты и клетки-киллеры.
В результате ферментации сахара:
Сахар способствует появлению угрей! Скажите об этом вашему ребенку-подростку, поглощающему в огромных количествах:
Если вы пытаетесь следить за своей фигурой, то знайте, что 40% поступающего с пищей сахара превращается в жир. К сожалению, даже рекомендуемый мёд также почти целиком состоит из сахара и включает лишь незначительное количество минеральных веществ и витаминов.
В глубоком заблуждении находятся люди, считающие что сахар необходим работе мозга. Мозг нуждается в глюкозе, а глюкоза в достаточном количестве поступает с:
Сладостями можно лакомиться время от времени, но не чрезмерно. Злоупотреблять сладостями очень вредно. Если вы, конечно, не желаете себе сладкой, но не слишком продолжительной жизни.
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