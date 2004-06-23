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Автор Петр Дерябин

Сладкая жизнь: чем опасен сахар

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

О вреде сахара для организма человека

Любите сладкое? Я тоже. Ничего не поделаешь — так природа захотела. Сладкоежки не думают о:

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  • диабете
  • кариесе
  • избыточном весе

заходя в соответствующие отделы магазинов и выбирая себе вечерний десерт. Между тем, медикам есть что рассказать нам о сахаре. Таком обычном и таком сладком.

Известно ли вам, например, что сахар изменяет кишечную флору, является питательной средой для грибов кокковой флоры:

  • кандида
  • альбика
  • стафилококки
  • стрептококки.

Диета с большим содержанием сахара и крахмала способствует удержанию соли и жидкости в организме, зато весьма необходимый для:

  • ногтей
  • зубов
  • костей

кальций из организма вымывается. Потеря:

  • калия
  • магния
  • цинка

тоже напрямую зависят от количества сахара в вашем рационе.

Сахар оказывает сильное повреждающее действие на слизистую кишечника и ослабляет иммунную систему. Даже восемнадцати граммов сахара достаточно, чтобы вызвать измеримое снижение количества антител, борющихся с возбудителями болезней.

Сахар разрушает аминокислоту — лизин, повышает риск белковой недостаточности. Потребление большого количества сахара способствует образованию камней в желчном пузыре вследствие возрастания синтеза холестерина.

Сахар способствует развитию подагры, вызывающей ужасную боль в суставах (есть мнение, что скверный нрав кардинала Ришелье являлся следствием подагрических болей). Высокое содержание сахара в рационе увеличивает риск инфицирования мочевого пузыря. Сахар снижает содержание витамина С в организме, а витамин С обезвреживает нитриты, нитраты, активизирует фагоциты и клетки-киллеры.

В результате ферментации сахара:

  • образуется желудочный газ
  • сахар повышает секрецию желудочной кислоты
  • усугубляет изжогу.

Сахар способствует появлению угрей! Скажите об этом вашему ребенку-подростку, поглощающему в огромных количествах:

  • кока-колу
  • и лимонад.

Если вы пытаетесь следить за своей фигурой, то знайте, что 40% поступающего с пищей сахара превращается в жир. К сожалению, даже рекомендуемый мёд также почти целиком состоит из сахара и включает лишь незначительное количество минеральных веществ и витаминов.

Сладкая жизнь. кристаллический сахар
Сахар способствует развитию подагры, вызывающей ужасную боль в суставах

В глубоком заблуждении находятся люди, считающие что сахар необходим работе мозга. Мозг нуждается в глюкозе, а глюкоза в достаточном количестве поступает с:

  • фруктами
  • злаками
  • бобовыми
  • овощами.

Сладостями можно лакомиться время от времени, но не чрезмерно. Злоупотреблять сладостями очень вредно. Если вы, конечно, не желаете себе сладкой, но не слишком продолжительной жизни.

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