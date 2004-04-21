Как лечились в старину на Руси

Уникальную рукопись, написанную в 1534 году врачом Василия III, отца Ивана Грозного, расшифровала и перевела на современный русский язык сотрудница Государственной Российской библиотеки, кандидат филологических наук Татьяна Александровна ИСАЧЕНКО. Она рассказывает читательницам о том, как лечились в старину на Руси.

Какой была медицина на Руси?

— Татьяна Александровна, в наше время люди страдают в основном от болезней сердца, от стрессов и снижения иммунитета. А какие недуги были самыми "актуальными" в ХVI веке?

— В первой медицинской энциклопедии на русском языке большое место отведено:

болезни главной, то есть головной боли

трясавице — лихорадке, появляющейся при простуде

кашлю

и очной болезни — заболеваниям глаз.

Много внимания уделил придворный лекарь Николай Любчанин, написавший эту книгу, "безсильству и сердечному биению".

Так что неполадки с сердцем беспокоили и наших далеких предков. А вот о снижении иммунитета, которое в первую очередь связывают с плохой экологией, вообще никто не помышлял.

Да и понятие "иммунитет" появилось через несколько веков. Стрессов в то время, конечно, было меньше, хотя царский врач дает советы о том, как преодолеть черную немощь, уныние, меланхолию, которые, наверное, появлялись не от хорошей жизни.

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Лечение дарами вертограда

— И что же было в арсенале медицины того времени, чтобы побороть столь непростые недуги?

— На этот вопрос отчасти отвечает уже само название древней рукописи: "Книга, глаголемая прохладный вертоград, избранная от многих мудрецов, о различных врачевских вещах, ко здравию человеческому пристоящих". Вертоградом в старину называли сад. Что растет в саду? Это в первую очередь:

ягоды

фрукты

травы

Поэтому лечебник содержит:

описания лекарственных растений

продуктов питания

минералов

советы по сохранению здоровья и гигиене.

— Многие считают, что в старину знания о лекарственных травах были более глубокими и целостными, что многие секреты нами утеряны?

— Отчасти это верно. Например, современные врачи советуют принимать полынную настойку, чтобы улучшить аппетит и активизировать пищеварение.

Николай Любчанин советует принимать полынный сок с медом или сахаром тем, кого "держит трясавица", то есть лихорадка. А чтобы улучшить состав крови, нужно сварить полынь в вине и принимать утром натощак.

Полынь годится и для того, чтобы устранить дурной запах изо рта — необходимо сварить ее в уксусе и использовать для полоскания.

Настойка из полыни помогает активизировать пищеварение

Другой рецепт — для больных глаз и век:

сок полынный смешать с медом, "чтобы ни густо, ни жидко было, и тем помазуем веки, тогда светлость очам наводит". Если принимать это же лекарство внутрь, то, по мнению Николая Любчанина, оно способствует зачатию.

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— Древнерусская медицина использовала те же травы, которые считаются целебными и сегодня?

— Не только. Не пренебрегали и обычными огородными растениями. Например, петрушку величали "петросильевой травой" и советовали употреблять ее свежей и сушеной при:

мочекаменной болезни

расстройствах менструального цикла

для очистки печени и желудка.

Петрушку величали петросильевой травой

Толченое семя петрушки прикладывали к "нечистоте телесной", чтобы кожа стала гладкой и красивой.

Есть и рецепт для любителей спиртного, желающих сохранить свою репутацию: "капуста варена с семенем капустным и в питии прията — никакой человек в тот день не напьется пьяным". Такой отвар также "сладостен сон наводит".

— Сегодня все в основном озабочены тем, чтобы снизить калорийность продуктов и не набрать лишнего веса. А что думали об этом в шестнадцатом веке?

— У наших предков этих проблем не было.

Полнота считалась достоинством, а не недостатком. Полный — значит, сытый, благополучный, богатый, а худой — синоним слова "бедный, малоимущий".

Поэтому те продукты, которые калорийны, питательны, были в особом почете. Николай Любчанин в главе о целебных свойствах сыра замечает, что этот продукт "тукость (тучность) наводит телу человеческому".

— Каждый продукт питания рассматривали не как часть рациона, а как средство, оказывающее определенное влияние на организм?

— Да, в каком-то смысле это и руководство по диетологии, содержащее немало полезных сведений. Вот, например, обычное молоко.

В старину употребляли для лечения молоко не только коровье, но и овечье, и козье, считая последнее особенно полезным оттого, что "молоко коровье и овечье естеством густо, а козье средне, ни густо, ни тонко".

Кроме того, козы едят горькие травы, поэтому козье молоко хорошо влияет на желудок. Согласитесь, совсем другой подход: более всеобъемлющий, более экологический, хотя слова "экология" в ту эпоху и не знали.

Нашлось место в лечебнике и коровьему маслу. Им нужно мазать больную поясницу, суставы, грудь при простуде и кашле — " тогда мокрость из груди выведет".

Детям, у которых режутся зубы, хорошо мазать топленым маслом десны.

Несколько глав книги посвящены мясу, ведь в старину не ограничивались говядиной — шло в ход:

и козье мясо

и баранина

и оленина

и медвежатина.

Не забывали и о "птицах, к лекарству угодных".

Любчанин советует есть мясо молодых кур, еще не несших яиц — это улучшает голос. Он считал, что куриные яйца полезнее есть слегка сваренные, поскольку "белок яичный холодит, а желток согревает".

Яйца — хорошее средство для преодоления импотенции

Яйца — хорошее средство для преодоления импотенции, особенно если их есть с луком и репой. Современные диетологи могут с этим согласиться: в самом деле, яйца и лук относят к продуктам, повышающим сексуальность как мужчин, так и женщин.

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Камни лечат

— В рукописи есть главы, посвященные лечебному действию драгоценных камней и металлов. Это только легенды или и в них есть рациональное зерно?

— Древние врачеватели неплохо разбирались в свойствах металлов и драгоценных камней, то есть им были известны и основы химии.

Например, Николай Любчанин совершенно справедливо пишет, что камень алмаз "в огне не сгорит и иными никакими вещми не может вредитися", а магнит "железо влечет к себе".

Но конечно, мы не можем читать без улыбки строки, где лекарь пишет, что магнит поможет мужу узнать, как к нему на самом деле относится его жена: нужно положить магнит ей под подушку, и если она верная, то тотчас во сне обнимет мужа, а если изменяет ему — мигом слетит с кровати, " как бы ее кто спихнул".

Николай Любчанин советовал принимать тертый жемчуг для:

очистки крови

укрепления сил

от болезней зубов

Не этого ли пытаются добиться и сегодня, когда применяют с косметическими целями древнейшее китайское средство — жемчужины?

Не обходит вниманием современная медицина и золото, например, для лечения опухолей. И в старину прибегали к этому драгоценному металлу: "золото мелко терто и внутрь приято, прокажение из всего тела изгонит", писал лекарь Василия III.

— А чему мы могли бы поучиться у древнерусских врачевателей?

— Несмотря на глубокое знание медицины того времени, они никогда не забывали о том, что главный залог здоровья — душевная гармония человека.

В основе ее — внутренняя работа над собой, которая невозможна без помощи Божьей и примирения с людьми.

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