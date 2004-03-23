Как должен правильно расти живот у беременной?

Беременным женщинам иногда кажется, что их живот растет не по дням, а по часам, или, наоборот, что что он почему-то почти не заметен. О том, как убедиться, что размер живота соответствует норме, Pravda. Ru рассказала гинеколог-эндокринолог женской консультации московского родильного дома № 32 Наталья Муравьёва.

- От чего зависят размеры живота во время беременности?

— Высота живота, то есть высота расположения дна матки, в норме соответствует сроку беременности. Например, на 32-й неделе беременности она должна быть равна 32-33 см. А вот "полнота" живота зависит от индивидуальных особенностей женщины. Иногда на нее влияет анатомическое строение: у миниатюрных женщин с узким тазом живот гораздо заметнее, чем у высоких женщин с пышными бедрами. Но больше всего рост живота связан с общей прибавкой веса беременной. И именно на это женщина должна постоянно обращать свое внимание.

— Какая прибавка веса считается нормальной?

— У каждой женщины норма индивидуальна. Она зависит от индекса массы тела, который можно рассчитать по особой формуле. Вес в килограммах разделите на рост в метрах в квадрате. Нормальный индекс — от 19,8 до 25,9. Если вы ждете рождения близнецов, добавьте к этим цифрам по крайней мере 2,3-4,6 кг.

Большинство женщин прибавляют 40 процентов в весе в первой половине беременности, 60 процентов — во второй. Если у женщины до беременности был нормальный вес, в первом триместре она может прибавить 1,5-2 кг, в течение второго — по 0,5 кг в неделю, а за весь девятый месяц — не больше 0,5-1 кг. Вес должен увеличиваться равномерно и постоянно. От этого зависит нормальное развитие ребенка.

— Чем опасен лишний вес?

— При слишком большой прибавке веса могут появиться проблемы как у беременной, так и у плода. Неумеренная прибавка веса — один из симптомов позднего токсикоза, нездорового состояния беременной. Поздний токсикоз может привести к развитию угрозы выкидыша. При этом у женщины появляются боли в пояснице и в нижней части живота. В особо тяжелых случаях возможны преждевременные роды или преждевременная отслойка плаценты.

Кроме того, лишний вес затрудняет работу мышц. Он также ведет к появлению отеков на ногах, передней брюшной стенке, на руках. Начинают болеть спина и икроножные мышцы, нарушается кровообращение в венах ног, обостряется варикозная болезнь. Беременная чаще и сильнее утомляется, становится раздражительной. А для плода поздний токсикоз опасен хроническим кислородным голоданием и даже внутриутробной гибелью. У очень полных женщин выше риск всех этих осложнений.

— Чем может быть вызвано слишком быстрое увеличение веса во время беременности?

— Иногда быстро набирают вес любительницы обильно покушать. Однако умеренность в еде еще не гарантирует нормального веса. У некоторых женщин в организме накапливается слишком много жидкости, например, когда плохо работают почки.

Поэтому, если беременная женщина слишком быстро набирает вес, ей стоит проверить количество выпиваемой и выделяемой жидкости за сутки. У здоровой женщины выделяется жидкости больше, чем она потребляет. А задержка жидкости в организме приводит к прибавке веса. Тогда отекают не только внешние, но и внутренние органы. Особенно опасны отеки плаценты: они нарушают нормальное развитие плода.

— Как беременная может избавиться от отеков?

— Посещая женскую консультацию, она должна внимательно отнестись к рекомендациям по режиму питания, которые ей даст врач. Как правило, всем беременным специалисты советуют ограничить потребление соли, а также острых, жареных, жирных продуктов. Дело в том, что они способствуют задержке жидкости в организме и ведут к появлению отеков.

Рекомендуется раз в 10 дней проводить разгрузочные дни. Конечно, это не значит, что беременная должна голодать. Голод категорически противопоказан будущей маме. В разгрузочные дни беременная должна ограничиться некоторыми продуктами, например, яблоками, творогом, кефиром, мясом в строго определенных количествах. Кроме того, соблюдать постельный режим — это улучшает выделение жидкости из организма. Хорошо помогают и мочегонные травы. А вот резко ограничивать количество выпиваемой жидкости не стоит. Ее должно быть не менее 1,2-1,5 литра в сутки.

— Получается, что бороться с отеками достаточно просто?

— К сожалению, не всегда. Прибавка веса во многом зависит от работы почек. Так, например, быстро увеличивается вес при мочекаменной болезни, хроническом пиелонефрите. Иногда пиелонефрит возникает уже во время беременности. Ведь в это время изменяется гормональный фон. Организм начинает вырабатывать больше гормона, способствующего расширению мочевыводящих путей. А через эти открытые ворота различные инфекции легко проникают в почки. Вот почему всем беременным необходимо проводить бактериологическое исследование выделений из влагалища, постоянно контролировать анализы мочи.

— А если у беременной слишком крупный плод и этим объясняется избыточный вес?

— Иногда случается и такое. Но это может свидетельствовать еще об одной проблеме. Очень часто крупный плод бывает у женщин, страдающих сахарным диабетом. Если же сама женщина родилась крупной, то ей необходимо проверить уровень сахара в крови и моче, так как диабет может протекать и в скрытой форме.

Прибавка веса во многом зависит от работы почек

Иногда диабет появляется уже во время беременности. Опять-таки из-за изменения гормонального фона. Такие беременные попадают в группу риска — даже если повышенный уровень сахара "выскочил" лишь в одном из нескольких анализов. За ними наблюдают в Центре эндокринологии при московской клинической больнице №1. Эти пациентки получают глюкометр, тест-полоски и самостоятельно контролируют содержание сахара в моче и крови. Рожают они в роддоме при той же больнице, а их малышей сразу ставят на учет "по сахарному диабету". Кстати, чрезмерная прибавка в весе во время беременности нередко вынуждает акушеров делать кесарево сечение.

— На каких сроках особенно нежелателен резкий набор веса?

— Избыточная прибавка веса особенно опасна во второй половине беременности, а именно с двадцатой недели. Она приводит к позднему токсикозу. И чем раньше начинаются такие осложнения, тем тяжелее исход беременности.

Вот почему женщинам рекомендуется регулярно следить за весом тела, измерять артериальное давление на обеих руках, делать анализ мочи. При позднем токсикозе давление, как правило, повышается, а в моче появляется белок. Если же обнаружены сразу все три симптома — отеки, повышенное давление и белок в моче — женщину срочно госпитализируют.

— Возможно, мой вопрос вас удивит. Можно ли как-то "регулировать" размер плода?

— Думаю, что да. Для этого необходимо сбалансированное питание, включающее продукты, богатые животными и растительными белками, витаминами, минералами. Обязательно принимать витаминные препараты — такие, как "Матерна", "Для беременных и кормящих", Пренатал, Прегнавит. Это, конечно, прописные истины, но по тем или иным причинам женщина не всегда придерживается рекомендаций специалистов.

— Размер живота, вероятно, зависит также и от количества околоплодных вод? А на них влияет прием жидкости?

— Нет. Причины избытка околоплодных вод, или многоводия, совсем другие: сахарный диабет, аномалии развития плода, резус-конфликт, инфекционные осложнения. Маловодие же часто встречается при перенашивании беременности.

— Слишком маленький живот все-таки лучше, чем чересчур большой?

— Нет, я бы этого не сказала. Недостаточный набор веса нередко приводит к нарушению развития плода, рождению слишком маленького ребенка, преждевременным родам, а иногда даже к гибели новорожденного. Беременным нужно стремиться к "золотой середине".

Кстати, американские ученые заметили, что у женщин с оптимистическим взглядом на жизнь реже рождаются дети с маленьким весом. Специалисты объясняют это тем, что оптимистки лучше следят за своим здоровьем: регулярно занимаются гимнастикой, полноценно питаются.

— А существует ли прямая зависимость между эмоциональным состоянием беременной и лишними килограммами?

— Пожалуй, да. Ведь в стрессовой ситуации некоторые женщины начинают кидать в рот любую попадающуюся под руку пищу, опустошать холодильник. Вот вам и избыточный вес. А о других, наоборот, можно сказать: "грусть-тоска ее съедает". Поэтому так важно и самой будущей маме, и ее близким заботиться о ее ровном, спокойном эмоциональном настрое.

Примерное распределение прибавленного веса во время беременности

Ребенок 3,5 кг.

Плацента 0,675 кг.

Околоплодная жидкость 0,8 кг.

Увеличенная матка 0,9 кг.

Молочные железы 0,45 кг.

Объем крови матери 1,5 кг.

Внутриклеточная жидкость матери 1,4 кг.

Жировая клетчатка матери 3,25 кг.

ОБЩАЯ ПРИБАВКА ВЕСА 11,9 кг.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.