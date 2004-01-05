Как встретили Новый год, так его теперь и проживёте

Каждый из зимних праздников: и светский Новый год, и великие дни Рождества, и Крещения имеют свои традиции, уходящие в далекую историю, предания, мифы. О том, как встречали самые долгожданные зимние праздники, рассказывает кандидат искусствоведения, московский специалист Нина Иваницкая.

— К традиционным зимним праздникам относятся встреча Нового года; 7 января — Рождество Христово; с Рождества до Крещения — Святки; 19 января — Крещение Господне. В последнее столетие к ним добавилось 25 января — Татьянин день, шумно отмечаемый неугомонным студенчеством.

Рождество почти совпадает с Новым годом, и долгое время нам пытались празднованием Нового года подменить христианский праздник Рождества. Эти праздники, хотя и входят в единый цикл зимних торжеств, отмечаются по-разному.

Новый год и Рождество приходят в наши дома задолго до календарного срока — первым снегом, морозными окнами, яркими витринами и предпраздничной суетой. Уже с середины декабря, когда встречаются на улицах прохожие, несущие туго перепеленатые елки, мы живем предощущением торжеств.

Праздник Деда Мороза и Снегурочки

На Руси до XV века началом Нового года считалось 1 марта, и не случайно: это было время возрождения природы. В XV веке Новый год был перенесен на 1 сентября по указу великого князя Иоанна Васильевича Третьего — в этот день заканчивался основной сбор урожая, собирались дань, пошлины, оброки. Последний раз осенний Новый год праздновался в 1698 году. А в следующем, 1699, Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Указ гласил:

"Считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках с гор катать".

В честь года, открывающего новый, восемнадцатый век, на Красной площади начались грандиозные "огненные потехи", стрельба и фейерверки. По словам летописца:

"Сам Петр Первый пустил ракету, которая, огненной змейкой извиваясь в воздухе, возвестила народу наступление Нового года, а вслед за нею, согласно царскому указу, началась потеха и по всей Белокаменной".

Петр Великий изменил и летоисчисление, и способ празднования Нового года: елки, поздравления, подарки, зимние забавы и всепоглощающее веселье. Новогодние традиции оказались весьма стойкими, многие из них дошли до нашего времени.

Десять новогодних правил

Надевая в новогоднюю ночь самые лучшие одежды, мы словно берем их с собой в наше будущее. Чтобы благосостояние нас не покинуло, одна-две детали туалета должны быть новыми.

Основа убранства дома — украшенная лесная красавица. Среди шаров и гирлянд должно найтись место лакомствам: конфетам, мандаринам, яблокам — тогда в доме всегда будет изобилие. На кухне и в тех помещениях, где нет елки, следует разместить композиции из сосновых, еловых или можжевеловых ветвей; а на входную дверь повесить праздничный еловый венок.

В новогоднюю ночь следует забыть все ссоры и обиды — их не стоит брать в будущее. Во многих странах сохранился мудрый обычай: в первые минуты наступившего года выключить свет и вспомнить имена тех, кого вы простили.

Новый год на Руси — праздник семейный. Одно из его старинных названий — день благодарения: мы говорим спасибо судьбе за наших близких, которые рядом Поздравляя их, мы желаем самого доброго. Раньше в дворянских и купеческих семьях под тарелки клали поздравительные карточки с пожеланиями. Это были милые сюрпризы, и все, молодые и старые, верили в то, что пожелания, прочитанные в первые минуты года, обязательно сбудутся.

Стоит загадать и "личные" пожелания: их может быть 12 и они мысленно произносятся под каждый удар курантов. Один из способов, "гарантирующих" их выполнение, таков: мечты заранее записываются на тонкой бумаге, а ровно в полночь бумажку следует свернуть маленьким комочком и проглотить, запив шампанским.

А вот Дед Мороз и его мифологическая внучка Снегурочка необязательно появляются в доме в новогоднюю ночь — в этот час их миссия в другом: принести под елку подарки. Наш Дед Мороз, проживающий в Великом Устюге — крае сказочных лесов и чистых озер, так же, как и его европейско-американский собрат Санта-Клаус, прописанный в Лапландии, должны посетить дом, где есть дети, в один из дней долгих зимних праздников. Его приход к ребятам обязателен, даже если для этого вам самой придется приклеить бороду и надеть красную шапку.

Новый год — праздник движения времени, его символом являются зажженные свечи, которыми русская традиция советует украшать праздничное застолье. Необыкновенно смотрятся свечи, помещенные в любые прозрачные сосуды или закрепленные на зеркале, которое положено на стол.

Праздничный стол может ломиться от изысканных блюд — на Новый год нет никаких ограничений. К традиции, отошедшей в историю, относится количество яств — 12 блюд, символизирующих количество месяцев года.

Карнавал с яркими переодеваниями — еще одна деталь новогодия. Полным преображением "притягивалось" новое, а заодно — перевоплощение рождало приподнятое настроение. Веселье сопровождает не только новогоднюю ночь, но первые дни новорожденного года. Их тоже относят к новогодним праздникам.

Менялись времена, нравы и мода, но неизменными оставались принципы новогоднего макияжа: максимум сияния, мерцания и блеска, сочетание цвета темных сумерек и белоснежного снега.

"Пришло Рождество — откроем торжество"

По значимости Рождество сравнимо только с Пасхой. Однако долгое время этот праздник не культивировался. Почему же в период раннего христианства не отмечали день рождения Спасителя? Дело в том, что на Руси обычно праздновали именины — день крещения. Радость бытия связывали не с появлением на свет человека-грешника, а с его превращением в праведника через Таинство Крещения. Эта же логика относилась и к Спасителю. Потому Крещение — праздник более древний. По апокрифической легенде епископ Иерусалимский, добиваясь разделения Рождества и Крещения, приводил такой аргумент: "Нельзя идти в одно время в Вифлеем и на Иордан". То есть, на место рождения и на место крещения.

Нравственная суть этого праздника — торжество примирения человека с Богом. Потому рождественский вечер, в отличие от Нового года, должен быть более тихим и светлым, наполненным радостным ожиданием. Рождество встречают в узком кругу семьи без фейерверков и звона бокалов. Ничто не должно отвлекать от мыслей о том, что ждет каждого в наступающем году. Эта традиция имеет историческую предопределенность. О рождении Божественного младенца первыми узнали пастухи, охранявшие скот недалеко от пещеры, где родился Спаситель. Об этой новости поведал Ангел. Шумные беседы, всеобщий смех и застольные песни могут заглушить ангельский голос.

Убранство стола должно быть самым изысканным. В России оно выдерживалось в сине-серебряно-белой гамме: белоснежные сервизы с синей отделкой и столовое серебро. В Европе — иная традиция: стол украшается красными, зелеными и золотыми предметами. В декоре должны присутствовать горсть сена, соломы или зелени как напоминание о яслях, в которые положили Спасителя. Преподносить подарки, которые должны быть скромными и желанными, тоже евангельская традиция, восходящая к дарам волхвов — восточных мудрецов, узнавших о Рождестве Христовом по появлению на небе необычной звезды — Вифлеемской.

День перед Рождеством именуется Рождественским сочельником. Название происходит от слова "сочиво" — так называлось постное блюдо: пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами — черносливом и грушами. В Сочельник, под Рождество, до звезды, в память о Вифлеемской звезде, иной пищи не ели. Это исключительно полезная традиция, потому что позволяет разгрузиться от новогоднего чревоугодия.

С Рождества начинаются Святки, которые длятся 12 дней, до Крещения. Эти дни — самые веселые в году. Здесь уместны частые походы в гости, любые развлечения, маскарады, гулянья.

"Раз в крещенский вечерок"

Крещению предшествовал сочельник — день строгого поста, по уставу соответствующий Рождественскому сочельнику. Крещенский праздник с особым нетерпением ждали все болящие — в храмах освящалась вода.

Крещенская святая вода обладает особыми свойствами. В нее трижды окунались в проруби, ею утром обрызгивали все вещи в доме, женщины умывались этой водой и через две-три недели многие морщины исчезали. Глотком крещенской воды, выпитой натощак, и сейчас лечат внутренние недуги. Крещенскую воду хранили в домах в течение всего года и относились к ней как к великой святыне. Целебным считался и крещенский снег — им умывались и растирали больные места на теле.

Кстати, самое известное изречение: "Как встретите Новый год — так его и проживете" относится не только к новогодней ночи, но ко всем трем неделям зимних праздников. За исключением Рождественского, Крещенского сочельника и Рождества — остальное время должно пройти весело. В каждой семье есть свои праздничные секреты: общие песни, загадки, шутки, розыгрыши, игры. "Культурную новогоднюю программу" всегда готовили заранее: придумывали шарады, лотереи, фанты, и тогда Новый год становился для всех долгожданным сюрпризом.

Повесьте на елку всевозможные лакомства, и в доме всегда будет изобилие. Рождественский вечер должен быть тихим и светлым, наполненным радостным ожиданием.

Надежда ФИЛИМОНОВА

"Женское здоровье"

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