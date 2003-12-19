"Джинсовая" аллергия

Многие женщины сегодня предпочитают носить джинсы. Это практичная повседневная одежда, не мнется и не рвется. Но любительниц "ковбойских штанов" подстерегает одна опасность. Краснота, сыпь, шелушение на внутрибедренной поверхности кожи — дерматит. О том, почему он возникает и как уберечь себя от этой неприятности, Pravda. Ru попросила рассказать врача-дерматолога Светлану Зварыч.

Последствия ношения рваных джинс

Причины появления аллергии

Некачественные джинсы

Дерматит появляется прежде всего у тех женщин, которые ходят в некачественных джинсах. "Левых", как сейчас говорят, то есть в подделках под знаменитые фирмы. Эти джинсы, как правило, сшиты из ткани с грубой фактурой или окрашенных плохим красителем. От соприкосновения с ней кожа раздражается, появляется аллергическая реакция.

Редкая стирка и фурнитура на джинсах

Ведь мы привыкли, что джинсы не требуют особого ухода, и стираем их крайне редко, только когда сильно запачкаем. А контактные дерматиты возникают как раз из-за трения о грязную ткань. Ведь наша кожа в промежности очень нежна.

Поэтому раздражение могут вызвать и металлические молнии, и заклепки, и прочая фурнитура на джинсах. И особенно — прорезиненные брюки, которые сейчас в моде.

Хочу предостеречь тех женщин, кто стремится с помощью джинсов сузить формы своей фигуры. Тугие, обтягивающие штаны ухудшают кровообращение в ногах и сильно растирают кожу. Все это также вызывает дерматит.

Если вы почувствовали и обнаружили очаг раздражения, лучше сразу исключить джинсы из своего гардероба. Хотя бы на время, если это ваша любимая одежда. И заняться лечением. Но ни в коем случае не используйте самостоятельно известные гормональные мази — Лоринден или Флуцинар. Ведь они влияют на гормональный фон женщины, могут даже нарушить менструальный цикл, если применять их неправильно. Особенно вредны они для девочек-подростков, так как тормозят развитие половых желез.

Гормональные мази и "болтушки"

Втирания применяйте, только если их назначил врач. Как правило, это Целистодер, при длительном применении он хорошо лечит, но может также оказать побочные эффекты. Сейчас появилось много новых препаратов, которые безопасны для организма. Американские мази Элоком, Дермовайт, Белодерм буквально за неделю убирают раздражение. Самая эффективная мазь — Экзодерил, она применяется и для лечения экземы.

Если гормональные препараты вам противопоказаны, мы назначаем "болтушки" — специальные беловатые жидкости, основанные на цинке. Параллельно с мазями используем и противоаллергенные таблетки — Кларитин, Тавигил или Исмонал. Из физиотерапевтических процедур при дерматитах полезно только ультрафиолетовое излучение. Для домашнего лечения можно посоветовать народные методы — холодные примочки из отваров дубовой коры или ромашки.

Профилактика

Дерматит, если вовремя не обратить на него внимания, может перерасти в аллергическую реакцию по всему телу. Тогда лечиться будет гораздо труднее. А от некачественной или загрязненной ткани могут возникнуть даже грибковые заболевания. Поэтому необходимо стирать джинсы не реже 1 раза в месяц и обязательно проглаживать потом с изнаночной стороны.

Если же появился грибок, брюки нужно прокипятить в течение часа, не меньше. Иначе потом, сколько ни лечи, заболевание появится снова. Конечно, многое зависит от реакции вашего организма и чувствительности кожи. Но лучше не ставить на себе эксперименты на выносливость. Не экономьте на здоровье. Любите джинсы? Тогда покупайте только продукцию хороших и проверенных фирм.

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