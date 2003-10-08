Неправильный прикус. Какие брекеты выбрать?

На вопросы о неправильном прикусе отвечает главный врач стоматологической клиники Denta House в Москве Эмиль Иванович АСИРЯН.

Исправление прикуса, положения зубов. брекеты

Неправильный прикус можно исправить

Неправильный прикус можно исправить в любом возрасте, тем более, если он мешает жевательной функции зубов.

При неправильном смыкании зубов или отсутствии контакта между ними пища плохо пережевывается и не перерабатывается должным образом.

Это приводит к различным заболеваниям внутренних органов, головной боли, спазмам мышц, головокружениям, болям в ушах, артритам и артрозам.

Безусловно, вернуть зубы в нормальное положение и тем самым улучшить общее самочувствие можно с помощью брекет-системы.

Как правило, она дает хорошие результаты и поэтому считается прогрессивным направлением в стоматологии. Но предстоит выполнить ряд условий, чтобы достичь желаемого эффекта.

Прежде всего пройти обследование, которое позволит определить причину и степень нарушения зубного ряда. В зависимости от этого доктор выберет метод лечения — последнее слово, как вы понимаете, остается за ним.

Если нарушение прикуса ограничивается пределами зубного ряда, т. е. зубы в зубном ряду находятся в неправильном положении, то в этом случае можно ограничиться использованием брекет-системы.

А если нарушение прикуса связано с неправильным соотношением челюстей (например, верхняя челюсть слишком выступает над нижней или наоборот), то в таком случае применяется комплексное лечение (брекет-система плюс ортодонтическая хирургия).

Приводим зубы в порядок

Перед тем, как приступить к лечению, надо обязательно привести в порядок полость рта, чтобы не было кариеса, налета, зубного камня.

Ведь что такое брекет-система? На зубы приклеиваются специальные пластиночки и ставится металлическая, пластмассовая или керамическая дуга.

И с такой конструкцией вы будете ходить как минимум полтора — два года. Именно столько времени нужно, чтобы выровнять зубной ряд взрослого человека.

Перед установкой брекетов необходимо вылечить все зубы

А теперь представьте, у вас есть кариес. В какой-то момент стенка жевательного зуба отламывается. Максимального контакта между зубами, которого добивается доктор, уже не получится.

Кстати, при пародонтозе и пародонтите брекеты вообще противопоказаны.

Как я уже сказал, лечение длительное, и на это надо настроиться. Вы — не ребенок, ваши зубы и челюсти уже сформировались, возвращать их в нормальное положение сложно.

Поначалу обязательно возникнут неприятные ощущения из-за активного процесса смещения зубов. Но они будут минимальными, если все связанные с ним процедуры проводятся поэтапно.

Более того, после завершения лечения зубы имеют тенденцию возвращаться в исходное положение. Чтобы этого не случилось, вам после брекетов поставят специальные пластины. Их можно будет снимать днем и надевать ночью. Но ими придется пользоваться примерно шесть месяцев.

И все это время вам предстоит тщательно ухаживать за зубами. Не раздражать их:

орехами

семечками

твердыми фруктами и овощами

"грубыми" блюдами

Обязательно чистить после каждого приема пищи, причем специальной щеткой-"ершиком". Между брекетами всегда застревают остатки пищи, которые обычным полосканием рта не удалить.

Зубная паста может быть любой, лишь бы обладала лечебно-профилактическими свойствами. Все эти меры предосторожности и правила личной гигиены желательно соблюдать и после исправления прикуса.

Теперь что касается внешности. Многие женщины стесняются "сверкать" металлической проволочкой. И предпочитают:

керамические брекеты: современное средство борьбы с неправильным прикусом и искривлениями зубов, цвет материала которой схож с природной эмалью;

сапфировые брекеты: эстетическая система, которая практически незаметна на зубах, а при попадании на нее солнечного света красиво переливается.

Но, к сожалению, есть один нюанс. Они могут отклеиться или сломаться, особенно если пренебрегать правилами ухода. Учтите это.

Есть еще так называемые лингвальные брекеты, которые устанавливаются на внутреннюю сторону зубов и потому абсолютно не видны. Но техника их постановки очень сложная и не всякий специалист ею владеет. Кроме того, сроки исправления прикуса удлиняются, так как в данном случае процесс смещения зубов идет медленнее.

Еще раз подчеркиваю — очень многое зависит от:

степени нарушения прикуса

правильности выбора методики

профессионализма стоматолога

вашего терпения на пути к здоровью.

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