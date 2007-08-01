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Автор Андрей Беляков

Почему выпадают здоровые зубы

Здоровье » Стоматология » Профилактика

О кариесе, который нещадно уничтожает наши зубы, наслышаны все. Однако не только он повинен в преждевременной потере зубов. Во многом в ответе за их сохранность пародонт – окружающие зубы ткани. Болеет пародонт поначалу незаметно, а потому, когда человек приходит к врачу, говорить о профилактике уже поздно.


ПАРОДОНТОЗ и ПАРОДОНТИТ. Причины возникновения

В самом деле, редко кто из нас побежит к стоматологу жаловаться не легкую кровоточивость десен или неприятный запах изо рта. В результате, в арсенале доктора-пародонтолога остаются лишь хирургические и ортопедические методы лечения.

«Причин заболеваний пародонта предостаточно, - рассказывает пародонтолог Оксана Безрукова. – Это и зубные отложения, в которых селятся микробы, выделяющие токсины и ферменты; и неправильный прикус, травмирующий десны; и неполноценное (одностороннее) жевание; и нерациональное протезирование; и отсутствие элементарной гигиены.

Все начинает с постепенного рассасывания костной ткани альвеолярного отростка челюсти. Зубы понемногу расшатываются и в конце концов просто выпадают, оставаясь сами по себе вполне здоровыми. Им уже не за что зацепиться.

Оставшиеся зубы реагируют на температурные раздражители, десны ломит, шейки передних зубов обнажаются, развивается хронический воспалительный процесс слизистой оболочки, а из образовавшихся околозубных карманов выделяется гной. Вот такой фильм ужасов…»

Для профилактики пародонтозов мало просто чистить зубы. Их надо чистить правильно, правильно подобранными щетками и пастами. Выбор пасты должен определяться не ценой или ярким брендом, а выраженностью тех или иных симптомов болезней пародонта.

  • - при выраженной кровоточивости десен желательно пользоваться хлорофилсодержащими пастами;
  • - при тенденции к быстрому образованию налета и камня, прибегайте к пастам в состав которых входят вещества, растворяющие белково-липидную основу мягких отложений (спросите совета у врача или в аптеке – составы бывают разные);
  • - при повышенной чувствительности твердых тканей зубов рекомендуются пасты, содержащие фосфаты;
  • - при склонности к воспалительным заболеваниям в тканях десны – пасты, содержащие комплекс растительных компонентов.

Специалисты не рекомендуют увлекаться одними и теми же лечебно-профилактическими пастами, а периодически менять их на однотипные – это повышает лечебный эффект.

Кроме того, нужно менять температуру воды во время чистки и массировать десны специальной накладкой на щетке.

Эти незатейливые процедуры оказывают тонизирующее влияние на сосуды пародонта и улучшает трофику тканей.

И не стоит пренебрегать дополнительными средствами ухода за зубами, такими как зубные нити (флоссы) и старые как мир зубочистки. Помните, что неухоженные зубы опасны для вашего здоровья.

Темы зубы кариес аптека пародонтоз стоматолог
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