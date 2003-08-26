Как узнать вундеркинда?

Каждая мама мечтает заглянуть в будущее своего ребенка, узнать, какие способности в нем заложены природой. Теперь это стало возможным. О новом методе определения интеллектуальных способностей ребенка рассказывают кандидат медицинских наук, врач высшей категории Людмила Михайловна КУЗНЕЦОВА, врач-психоневролог Наталья Дмитриевна МАКУЛОВА и кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Светлана Владимировна БАЛКАНСКАЯ.

Что указывает на одаренность ребенка

Оценка детского интеллекта

— Сейчас существует много способов оценки интеллекта человека. В чем новизна вашего?

— Уже много лет применяются специальные тесты для определения психического и физического состояния людей опасных профессий:

машинистов поездов

летчиков

авиадиспетчеров.

Мы решили использовать этот опыт и адаптировать существующие методики к детям. Первые же наши попытки дали ошеломляющий результат.

Оказалось, что разным уровнем интеллекта обладают не только троечники, хорошисты и отличники, но и дети с одинаковой успеваемостью, которые делают уроки вместе с папами или мамами и самостоятельно.

Мы поняли, что способны объективно и довольно точно оценить способности ребенка, не общаясь ни с родителями, ни с учителями. До нас этого пока еще никто не сделал.

- В чем конкретно заключается ваша методика?

— Основа нашего метода — специальные компьютерные игры, а не столь популярные сейчас "опросники". Ребенок даже не понимает, что с ним проводят серьезное исследование. Он:

раскован

ведет себя точно так же, как если бы находился за игровой приставкой

для него нет обстановки тестирования.

Мы используем самые разные игровые ситуации. Они позволяют нам в количественном выражении оценить:

восприятие

внимание

память

оперативность мыслительной деятельности

моторику

вероятное прогнозирование решений и многое другое.

Всего определяется около 30 параметров. По каждому из них компьютер с помощью специальной программы выставляет оценку.

Очень важно, что с помощью нашей методики можно не только определить уровень интеллектуального развития ребенка, но и спрогнозировать, будет ли имеющийся потенциал в дальнейшем востребован. Ведь не секрет, что талант часто остается нераскрытым.

При обследовании ребенка по его желанию могут присутствовать родители. Однако, если они мешают или подсказывают, врач может попросить их удалиться.

Есть вещество, которое в прямом смысле жизненно необходимо для формирования мозга. Это — фолиевая кислота

Основная наша цель — обратить внимание родителей на те или иные скрытые способности ребенка, неизвестные стороны его психики, задуматься, пристальнее приглядеться к малышу. Возможности довольно широки.

Факторы развития умственных способностей

— Многих мам волнует вопрос: что же определяет умственные способности ребенка? Как вы думаете?

— На первом месте, несомненно, наследственность. Ученые уже давно установили, что умственные способности передаются по наследству. Чем умнее родители, тем выше интеллект у детей. Замечено также, что интеллект ребенка в большей степени зависит от интеллекта матери, нежели от интеллекта отца.

Для развития умственных способностей малыша очень важен вес при рождении. Наиболее выражена эта зависимость до 8-летнего возраста. К 40-45 годам разница практически незаметна. Для будущего ребенка очень важно, чтобы мама правильно питалась. Ученые установили, что формирование мозга малыша происходит задолго до его появления на свет. Поэтому чем разнообразнее меню будущей мамы, тем умнее будет ребенок.

Есть вещество, которое в прямом смысле жизненно необходимо для формирования мозга. Это — фолиевая кислота, которая в большом количестве присутствует в материнском молоке. Новозеландские ученые, проведя тестирование среди нескольких тысяч детей в возрасте 12-13 лет, выяснили, что у тех из них, кого мама кормила грудью больше восьми месяцев, умственные и интеллектуальные способности были значительно выше. Важен для развития интеллекта и выбора будущей специальности порядок рождения. За последние пятьсот лет создателями революционных идей в науке чаще всего становились те, кто в семье родился последним. Младшими, к примеру, были:

Коперник

Ньютон

Гарвей

Дарвин

Менделеев

Фрейд

Эйнштейн

Декарт

Руссо

Троцкий

Ленини

Кастро и многие другие.

Первенцы же чаще оказываются в рядах консерваторов. Ну и, конечно, воспитание — важнейший, если не основной фактор, определяющий способности ребенка.

Когда нам говорят, что Моцарт дал свой первый концерт в возрасте трех лет, большинство реагирует просто: "Конечно, он же гений". Однако известно, что Моцарта строго воспитывал отец, который фанатично стремился сделать своего ребенка выдающейся личностью.

Существуют, к сожалению, и прямо противоположные примеры. Самый яркий — история "волчьих девочек", Амалы и Камалы, найденных в 1920-е годы в пещере к юго-западу от Калькутты (Индия). Врачи приложили все усилия, чтобы вернуть детям, воспитанным волками, человеческий облик, но все оказалось напрасным. У этих девочек и в человеческих условиях продолжали проявляться волчьи повадки.

- Хорошо, после обследования родители узнали о проблемах своего ребенка. Что делать дальше?

— Мы даем конкретные рекомендации. Если, например, у ребенка нарушено:

зрительное

и слуховое

восприятие, с ним надо проводить специальные занятия. Существуют вполне конкретные задания для каждой возрастной группы. Кстати, ребенок часто сам интуитивно чувствует, каких навыков ему не хватает на данный момент времени. Поэтому мы нередко наблюдаем, как наши дети часами:

складывают мозаику

играют с винтиками или шайбами

не отходят от конструктора.

— Можете ли вы привести пример, когда ваша методика оказала конкретную помощь?

— И не один. Довольно часто родители просят развеять сомнения относительно готовности ребенка идти в первый класс.

Здесь мы довольно точно можем сказать, нужно ли это делать в этом году или лучше немного подождать. Кроме того, мы стараемся подсказать родителям, какую именно школу лучше выбрать: общеобразовательную или со специальным уклоном.

Иногда, к сожалению, приходится серьезно огорчать родителей и рекомендовать обучение во вспомогательных учебных заведениях. Бывают случаи, когда к нам обращаются родители с просьбой разобраться в такой ситуации.

За последние пятьсот лет создателями революционных идей в науке чаще всего становились те, кто в семье родился последним

Их чадо учится в элитной гимназии, получает хорошие оценки, а знаний не прибавляется. Часто нарушения обнаруживаются в виде легких психических отклонений.

Бывает, что у детей нет интереса к обучению. Им трудно усваивать навыки письма, чтения, счета. Постепенно нарастает двигательная заторможенность. Потом ухудшается поведение, что зачастую приводит к асоциальным поступкам.

Формы такого поведения различны. У одних это выражается в:

беспечности

несдержанности

у других — в стремлении к конфликтам и агрессивности. Нужно вовремя определить и остановить психологическое изменение личности. Мы можем дать конкретные рекомендации.

- А как вы относитесь к популярному сейчас показателю IQ — количеству интеллекта?

— IQ (intelligence quotient), или КИ — количество интеллекта ("коэффициент интеллекта") — самый распространенный, но, к сожалению, не самый удачный, способ определения интеллектуальных способностей. Дело в том, что этот коэффициент, определяемый при тестировании, непостоянен. С помощью специальных упражнений его можно довольно легко увеличить.

Поэтому сейчас специалисты склоняются к тому, что ценность IQ невысока. Возьмем, например, такое важное понятие, как успех. Во многих случаях его источником является вовсе не интеллект, а настойчивость и мотивация человека.

Индивидуальность, честолюбие, решительность и темперамент — более важные качества для успеха в жизни. Наш метод, с этой точки зрения, намного более информативен.

Читайте также:

Речевое развитие детей дошкольного возраста

Как сохранить зрение у школьника