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Автор Лилиана Локацкая

Сексуальная совместимость и теорема Ферма

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Все мы хорошо знаем поговорку: «Браки заключаются на небесах». Но опыт все больше убеждает, что немаловажным является также совместимость в интимной жизни. Если таковая присутствует, то вероятность гармоничного брака очень высока. В свою очередь, успех интимной жизни во многом зависит от соответствия типов темперамента партнеров.

Сексуальная совместимость и теорема Ферма

Почему одна женщина обладает сексуальной отзывчивостью даже на легкое прикосновение мужчины, а другая на все старания партнера реагирует совсем вяло? Сексологи считают, что дело вовсе не в пресловутой половой холодности, а в типе сексуального темперамента. А это, в отличие от характера, - вещь врожденная и зависит от количества гормонов, вырабатываемых организмом.

Сексологи уверенны, что менять ритм сексуальности без вреда для психики практически невозможно. Например, одна зарубежная актриса в прошлом столетии, чтобы закрепить за собой имидж сексуальной дивы не только на экране, но и в жизни, специально «развивала» себя с помощью секс-гимнастики. И что же? Дело закончилось нервным срывом.

Живи она в наши дни, врачи, проведя соответствующее обследование и сделав нужные анализы, выявили бы, что у нее низкий эстрогенный профиль. Это означает: женщина, которая от рождения обладает таким уровнем женских гормонов, возможно, будет менее темпераментна в сексе. Да и с достижением оргазма у нее могут быть проблемы.

А вот у женщин с высоким уровнем женских половых гормонов эстрогенов - как раз все наоборот. Такие особы вообще весьма энергичны, деловиты, у них в руках все спорится. И с сексом у них, как правило, все неплохо. Есть, конечно, и нимфоманки, для которых секс есть жизнь. Но это скорее уже редкое исключение.

Современные сексологи условно делят людей на три группы:

  • с высоким сексуальным темпераментом,
  • средним
  • и низким.

Любой из них хорош по-своему и приносит своему обладателю те приятные ощущения, которых лишен другой.

Сексуальные темпераменты

Высокий тип

Отличается

  • бурным желанием,
  • постоянным вожделением
  • и неутомимой тягой к экспериментаторству.

Эти люди, как правило, созревают быстрее сверстников (у девочек начинается менструация в 10-11 лет) и уже в 12-13 лет живут половой жизнью. Тяга к противоположному полу у них не угасает очень долго. Если это дамы, то в предварительных ласках они особо не нуждаются. Их интересует непосредственно «сам процесс».

Люди с высоким темпераментом испытывают потребность в сексе практически каждый день. Стоит оставить их на день без соответствующей заботы, и они тут же найдут себе обворожительного партнера, иначе будут находиться в состоянии внутреннего конфликта.

Низкий тип

Для его представителей секс - не главное в жизни. Половое развитие таких людей обычно запаздывает. Те, у кого невысокий темперамент, занимаются сексом

  • от одного раза в месяц
  • или даже реже.

Они легко выдерживают длительное воздержание и стараются выбрать одного партнера на всю жизнь.

Женщины этого типа - истинные ценители предварительных ласк. И чтобы разжечь их страсть, партнер должен быть просвещен относительно местонахождения эрогенных зон дамы, а так же изрядно подкован в стратегии и тактике любовных игр. Зато они необычайно романтичны и способны подарить незабываемые ощущения своему возлюбленному.

Средний тип

Самая многочисленная группа, которая представляют собой что-то среднее между слабыми и сильными. Жизнь у них размеренная. Большинство предпочитает предаваться плотским радостям

  • от нескольких раз в неделю
  • или в месяц.

Первую половину жизни они могут часто менять партнеров, а потом успокаиваются. Правда, может случиться и наоборот. Кстати, считается, что средняя группа наиболее мобильна и способна плавно перемещаться от одной крайней точки к другой, скажем, приспосабливаясь к партнеру.

Связь сексуальности и биоритмов

Причем, в данном вопросе распределение сил примерно такое же, как и с биоритмами: около 80% людей входят в среднюю группу, а остальные по 10% представляют крайние полюса. И всего лишь 1% страдает истинной половой холодностью.

В идеале для сексуальной гармонии у партнеров должен быть одинаковый половой темперамент.

Неплохо могут сосуществовать и соседние типы:

  • высокий со средним
  • или средний с низким.

Если же вступают в брак высокий и низкий, то один будет считать другого сексуальным маньяком, а тот станет страдать и сомневаться в подлинности чувств дражайшей половины.

Или, того хуже, высокотемпераментный супруг сочтет свою благоверную фригидной, а жена высокого типа решит, что ее менее темпераментный муж слабопотентен. Зато двое низкотемпераментных, которые в остальных сферах жизни могут быть куда сильнее самых мощных секс-гигантов, с наслаждением, близким к оргазму, будут обсуждать под одеялом теорему Ферма или нюансы написания китайских иероглифов в средние века.

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Интимная совместимость в отношениях
Куратор: Елена Андреева
Темы возлюбленный сексуальность
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