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Автор Петр Дерябин

Катаракта: причины, симптомы и методы лечения

Здоровье » Зрение
По данным Общества офтальмологов России, в последнее время число операций по удалению (экстракции) катаракты составили приблизительно половину всех других хирургических вмешательств на глаза. Специалисты отмечают, что из-за неэффективной работы поликлиник более чем в 90 процентах случаев — хрусталик оперировался уже в финальной стадии.

Симптомы катаракты

Катаракта (в переводе с греческого — водопад) — это состояние, когда хрусталик глаза теряет свою прозрачность. При этом постепенно ухудшается зрение на одном или обоих глазах: появляется, так называемые, эффекты целлофановой пленки или запотевшего стекла. Возможна даже полная слепота.

Катаракта - почему возникает и как от нее избавиться?

На начальной стадии острота зрения может не страдать, хотя зрительный дискомфорт уже ощущается. У одного этот этап тянется годы и десятилетия, другой уже через 2-3 года имеет зрелую катаракту и жалуется на быстрое снижение зрения.

Выявление заболевания — дело относительно несложное. В любой поликлинике врач-офтальмолог при помощи щелевой лампы имеет возможности обнаружить даже начальную катаракту.

Новые технологии, появившиеся в офтальмологии, современные приборы и материалы позволяют справиться с проблемой на любой стадии, не доставляя пациенту страданий, дискомфорта и больших хлопот.

По сути, лечение катаракты является синонимом "хирургии катаракты", поскольку никакими медикаментозными средствами (ни каплями, ни мазями, ни таблеткам), образовавшиеся помутнения в хрусталике не лечатся.

Прием витаминов и питательных веществ поможет лишь немного снизить зрительный дискомфорт.

Например, врачи рекомендуют препараты, содержащие лютеин, как до, так и после операции на глаза.

Методы удаления катаракты

Существует множество различных методов удаления катаракты.

В настоящее время общепризнанной является ультразвуковая факоэмульсификация с одновременной имплантацией искусственного хрусталика через малый разрез (около 1, 5 мм) без наложения швов.

Катаракта: причины, симптомы и методы лечения. Лечение катаракты

При зрелой катаракте ядро твердое, как камень, — целым его через крохотный разрез не удалить. Поэтому предварительно оно измельчается ультразвуком.

Для защиты здоровых структур глаз применяются специальные вязкие защитные растворы, совершенно уникальные по своей биоинженерной технологии.

Искусственный хрусталик рассчитывается для каждого пациента индивидуально с помощью специальной компьютерной программы. При этом возможна одновременная коррекция близорукости и дальнозоркости. Методика обеспечивает быструю послеоперационную реабилитацию.

Сегодня время проведения хирургического вмешательства по удалению катаракты и имплантации искусственной оптической линзы составляет не более 15 минут.

После такой микроманипуляции не требуется ни серьезного послеоперационного наблюдения, ни ограничения активности. Зрительная и физическая реабилитация сводится к минимуму.

Местная анестезия исключает нагрузку на сердце и прекрасно переносится даже самыми пожилыми пациентами.

Снижение зрения после данной операции возможно только за счет других заболеваний глаза (например, при сочетании катаракты с поражениями зрительного нерва или сетчатки), о которых хирург обычно предупреждает заранее.

Причины катаракты

В наши дни, ситуация вовсе не радует, так как катаракта с каждым годом "молодеет". Это результат и влияние:

  • условий жизни
  • стрессов
  • психологической нагрузки
  • ухудшения экологической обстановки
  • неправильного питания

В последние годы такой диагноз все чаще ставится пациентам в возрасте 25 — 30 лет. Это молодые, энергичные, работоспособные люди, которым болеть не престижно и некогда. Вторая обширная группа — пенсионеры.

По самым скромным оценкам, только в Москве не менее 270 тысяч человек нуждаются в хирургическом лечении глазных болезней. При этом в столице общее число операций в год не превышает 65 тысяч. Охватить всех не позволяют технические мощности медицинских учреждений, да и стоимость не всем по карману.

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Темы глаз зрение слепота хирургия операция катаракта офтальмология лечение катаракты
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