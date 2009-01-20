Силой мысли можно накачать мышцы

Выдающийся российский нейрофизиолог, академик Н. П. Бехтерева в своей книге "Магия мозга и лабиринты жизни" пишет:

"Я всю свою долгую жизнь изучала живой мозг человека. И… неизбежно сталкивалась со "странными явлениями". Причем очень многое… только кажется странным, его можно объяснить уже сейчас, и, таким образом, многое "сверхъестественное"… становится естественным…". Одна из таких вещей — гипноз, которым сегодня успешно лечат многие болезни.

Гипноз против аллергии

Так, группа исследователей из университетского госпиталя швейцарского города Базеля во главе с доктором Вольфом Лангевицем (Wolf Langewitz) провели эксперимент с командой из 79 пациентов, страдающих аллергической реакцией на растительную пыльцу. Испытуемым внушали, что они находятся в месте, где нет аллергенов — например, в горах зимой. При этом организм переставал болезненно реагировать на пыльцу, которая раньше являлась для этих людей сильнейшим раздражителем.

Тот же эффект давал и самогипноз, когда пациенты сами внушали себе, что находятся в благоприятной для здоровья обстановке. Результаты опытов оказались куда более действенны, чем традиционные лекарства от аллергии.

Тренировка только в воображении

А нельзя ли использовать гипноз и самовнушение в такой сфере, как спорт? Оказывается, можно! Ученые уже давно выяснили, что, если тренировать только одну половину тела, то это непременно скажется и на другой, нетренированной. Дело в том, что характеристики организма меняются под воздействием сигналов, идущих от головного мозга. В таком случае, не станет ли мозг подавать подобные сигналы, если тренировка будет происходить только в воображении?

Эксперимент

Решив проверить это, исследователи из британского Университета Халла провели следующий эксперимент. 30 молодых людей с хорошим здоровьем разделили на три группы. Две из них в течение четырёх месяцев пять дней в неделю по четверти часа занимались воображаемыми тренировками. Участники первой группы тренировали мышцы мизинца, а участники второй — локтевую мышцу. И тем и другим велено было представлять процесс накачивания мускулов в деталях. Третья же группа никаких упражнений не делала.

мышцы

"Мысленная" тренировка мозга дала такие же результаты, как и "реальная"

По истечении назначенного срока сила мышц мизинца у испытуемых первой группы увеличилась на 35%, локтя у испытуемых второй группы — на 13,4%. У третьей группы никаких изменений не наблюдалось. Таким образом, "мысленная" тренировка мозга дала такие же результаты, как и "реальная"… Отчет об исследовании был представлен на конференции Британского Психологического общества в Кардиффе.

Однако координатор проекта доктор Дэвид Маршант считает, что подобные меры эффективны далеко не во всех случаях.

"Тренеры и инструкторы должны по-разному настраивать спортсменов в зависимости от конкретных обстоятельств. Если речь идет о результатах, спортсмену лучше концентрироваться на целях, которые он должен достичь, однако если атлеты тренируются или восстанавливаются после травм, им будет полезнее думать о движении и работе своих мышц", — говорит он.

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