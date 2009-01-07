Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Петр Дерябин

Стресс полезен для здоровья

Здоровье » Ваше здоровье
Кто будет спорить, что наша жизнь состоит из сплошных стрессов? Казалось бы, что же тут хорошего? А между тем, стресс, оказывается, приносит определенную пользу нашему здоровью!

Много нервничаешь? Дольше проживешь!

Так, группа датских ученых во главе с Бо Неттерсторм обнаружила, что женщины, ежедневно испытывающие стресс, реже болеют раком молочной железы. На протяжении 18 лет исследователи вели наблюдение за 6689 жительницами Копенгагена. Со временем у 251 женщин развилась опухоль молочной железы.

Как победить стресс? Советы психолога

Оказалось, что участниц исследования, которые во время опросов сообщали о низком уровне стресса, среди заболевших было на 8% больше! Ученые считают, что во всем виноваты гормоны: при хроническом стрессе снижается уровень эстрогена, способствующего развитию женских онкологических заболеваний.

Но это еще не все. Несмотря на:

  • плохую экологию
  • неправильное питание
  • и прочие напасти

средняя продолжительность жизни в мире увеличивается. Причем, по статистике, больше всего долгожителей среди людей с:

  • трудной судьбой
  • жизнью полной волнений и лишений.

Психологи полагают, что постоянно переживаемые стрессовые ситуации:

  • закаляют людей
  • заставляют их находиться в тонусе

так как это является необходимым условием выживания. Чем беспокойнее наша жизнь, тем успешнее мы противостоим трудностям, ведь наш организм включает механизмы адаптации к окружающей среде.

Позитивный и негативный стресс

Между тем, стресс может быть как позитивным, так и негативным. Если он направлен на созидание — к примеру, является неотъемлемой частью творческого процесса, то, скорее всего, его влияние будет положительным.

Люди, которые занимаются любимой работой и получают удовлетворение от результатов своей деятельности, добытых пусть и нелегким трудом, обычно меньше хворают и дольше остаются в хорошей физической форме.

Стресс полезен для здоровья. стресс
Научитесь извлекать пользу из стрессовой ситуации — и, возможно, поможете своему здоровью

А вот если вы по каким-то причинам вынуждены делать то, что вам совершенно не нравится, да при этом еще ваша работа — сплошная нервотрепка, последствия могут оказаться самыми плачевными. Вряд ли принесут пользу здоровью и личные переживания, особенно в зрелом возрасте.

Общеизвестно, что люди, у которых серьезные нелады в семье, находятся в группе риска по онкологическим, сердечнососудистым и желудочным заболеваниям. Кстати, хороший врач, если к нему на прием приходит пациент с подобными жалобами, обязательно спросит, не испытал ли тот сильного нервного потрясения.

Впрочем, открою секрет: мы практически не замечаем стресса, потому что для многих из нас он уже стал привычным образом жизни. Как проходит день современного жителя мегаполиса:

  • раннее вставание
  • завтрак, приготовленный на скорую руку
  • поездка на работу в толчее общественного транспорта или в пробках
  • на службе — интернет, телефон, клиенты, договора, переговоры…

И ведь мы не видим в этом ничего особенного! И даже находим после работы время на магазины, готовку ужина, личную жизнь, наконец…

А вот если бы на нашем месте вдруг очутился человек из прошлого века или приезжий из какого-нибудь затерянного в глуши "медвежьего угла"… Скорее всего, он не выдержал бы и дня в таком бешеном ритме: сдало бы сердце.

Так что защита от стрессов — дело наживное. Избежать их все равно не удастся. Научитесь извлекать пользу из стрессовой ситуации — и, возможно, поможете своему здоровью.

Читайте также:

Как победить стресс? Советы психолога

Нервный срыв: причины, симптомы, признаки

Упражнения от стресса

Темы стресс здоровье сильный стресс уровень стресса последствия стресса положительный стресс отрицательный стресс как бороться со стрессом
Новости Все >
"Почта России" ищет пять тысяч почтальонов и курьеров
Вирусологи против возобновления футбольных матчей в Италии
Фонд помощи россиянам создадут в Малайзии
"Оливковая проказа" грозит уничтожением производства масла в Европе
В Приморье дали вторую жизнь "дедушке" российских танков
ДНР понесла потери в ожесточенном бою с боевиками ВСУ под Ясиноватой
Еще более сотни врачей в Казахстане подхватили коронавирус
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
В ФИФА считают, что матчей сборных в 2020 году не будет
13 москвичей скончались за сутки от коронавируса
Последние материалы
Назван самый популярный автомобиль в Москве и Санкт-Петербурге
Вандалы изуродовали памятник Михалкову в Пятигорске
Теплицу с коноплей обнаружили полицейские в одном из домов Подмосковья
В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь
Т-35: "опоздавший на войну"
Российский бизнес намерен урезать зарплаты сотрудников
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
В Мексике врачи требуют обеспечить их защитными средствами
ВОЗ: пандемия утихнет через год-полтора, когда появится вакцина
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 92 человек
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Что общество не заметило в поправках
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Почему такая паника вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
COVID-мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка
Главу района в Омской области обвиняют в хищениях
Доктор Мясников: пик заболеваемости COVID-19 наступит в конце апреля
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ