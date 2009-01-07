Стресс полезен для здоровья

Кто будет спорить, что наша жизнь состоит из сплошных стрессов? Казалось бы, что же тут хорошего? А между тем, стресс, оказывается, приносит определенную пользу нашему здоровью!

Много нервничаешь? Дольше проживешь!

Так, группа датских ученых во главе с Бо Неттерсторм обнаружила, что женщины, ежедневно испытывающие стресс, реже болеют раком молочной железы. На протяжении 18 лет исследователи вели наблюдение за 6689 жительницами Копенгагена. Со временем у 251 женщин развилась опухоль молочной железы.

Как победить стресс? Советы психолога

Оказалось, что участниц исследования, которые во время опросов сообщали о низком уровне стресса, среди заболевших было на 8% больше! Ученые считают, что во всем виноваты гормоны: при хроническом стрессе снижается уровень эстрогена, способствующего развитию женских онкологических заболеваний.

Но это еще не все. Несмотря на:

плохую экологию

неправильное питание

и прочие напасти

средняя продолжительность жизни в мире увеличивается. Причем, по статистике, больше всего долгожителей среди людей с:

трудной судьбой

жизнью полной волнений и лишений.

Психологи полагают, что постоянно переживаемые стрессовые ситуации:

закаляют людей

заставляют их находиться в тонусе

так как это является необходимым условием выживания. Чем беспокойнее наша жизнь, тем успешнее мы противостоим трудностям, ведь наш организм включает механизмы адаптации к окружающей среде.

Позитивный и негативный стресс

Между тем, стресс может быть как позитивным, так и негативным. Если он направлен на созидание — к примеру, является неотъемлемой частью творческого процесса, то, скорее всего, его влияние будет положительным.

Люди, которые занимаются любимой работой и получают удовлетворение от результатов своей деятельности, добытых пусть и нелегким трудом, обычно меньше хворают и дольше остаются в хорошей физической форме.

Научитесь извлекать пользу из стрессовой ситуации — и, возможно, поможете своему здоровью

А вот если вы по каким-то причинам вынуждены делать то, что вам совершенно не нравится, да при этом еще ваша работа — сплошная нервотрепка, последствия могут оказаться самыми плачевными. Вряд ли принесут пользу здоровью и личные переживания, особенно в зрелом возрасте.

Общеизвестно, что люди, у которых серьезные нелады в семье, находятся в группе риска по онкологическим, сердечнососудистым и желудочным заболеваниям. Кстати, хороший врач, если к нему на прием приходит пациент с подобными жалобами, обязательно спросит, не испытал ли тот сильного нервного потрясения.

Впрочем, открою секрет: мы практически не замечаем стресса, потому что для многих из нас он уже стал привычным образом жизни. Как проходит день современного жителя мегаполиса:

раннее вставание

завтрак, приготовленный на скорую руку

поездка на работу в толчее общественного транспорта или в пробках

на службе — интернет, телефон, клиенты, договора, переговоры…

И ведь мы не видим в этом ничего особенного! И даже находим после работы время на магазины, готовку ужина, личную жизнь, наконец…

А вот если бы на нашем месте вдруг очутился человек из прошлого века или приезжий из какого-нибудь затерянного в глуши "медвежьего угла"… Скорее всего, он не выдержал бы и дня в таком бешеном ритме: сдало бы сердце.

Так что защита от стрессов — дело наживное. Избежать их все равно не удастся. Научитесь извлекать пользу из стрессовой ситуации — и, возможно, поможете своему здоровью.

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