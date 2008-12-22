Щитовидная железа: профилактика и лечение

Щитовидная железа - это орган эндокринной системы организма, железа внутренней секреции (от гр. endo - внутри, krino - выделяю). Щитовидная железа - это своеобразный «завод» по выработке особых химических веществ - гормонов.
Гормоны поступают непосредственно в кровь благодаря развитой сети кровеносных сосудов, которые густо оплетают орган. Несмотря на свою миниатюрность (в норме объем органа у женщин - менее 18 мл и у мужчин - менее 25 мл), железа управляет работой практически всех наших органов.
Самое главное предназначение гормонов щитовидной железы - поддержание нормального обмена веществ в организме.
Сегодня заболевания по щитовидной железе занимают второе по частоте место (после сахарного диабета) в структуре патологий эндокринных органов. По данным ВОЗ, патологией щитовидной железы страдает более 200 млн. человек. Соотношение мужчин и женщин среди больных с патологией данного органа составляет 1:10- 1:17 Наиболее распространенным можно назвать эндемический зоб (зоб в результате недостатка йода) и гипотиреоз различной этиологии (недостаточная функция щитовидной железы), - говорит Анастасия Журавлева, врач-эндокринолог клиники Женского и Мужского здоровья .
Щитовидная железа расположена в области шеи. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ во всем организме: последние отвечают за энергетический и тепловой обмен, воздействуют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, влияют на рост и иммунитет. Для образования этих гормонов необходим йод, который поступает в организм вместе с пищей и жидкостью. Если вода в данной местности содержит недостаточное количество йода, это может стать причиной массовых «эпидемий» болезней щитовидки.
Заболевания щитовидной железы распознать без помощи специалистов довольно трудно, так как симптомы их могут быть характерны и для других болезней – например, гипертонии, проблем в гинекологической сфере, кожных недугов.
Если в организме не хватает йода, то развивается заболевание, известное как эндемический зоб. Обычно функция щитовидки при этом не нарушается или ослабляется. Больной постоянно чувствует слабость, апатию, у него снижается артериальное давление, могут появиться головные боли, ухудшиться память. Иногда возникают запоры, увеличивается вес тела. Болезнь может влиять и на внешний вид человека: кожа становится сероватой, сухой, начинает шелушиться, ухудшается состояние волос и ногтей… Нередко щитовидка увеличивается, и на шее видно выпячивание - зоб.
Порой возникает и обратная ситуация: железа усиленно вырабатывает гормоны. Это приводит к гипертиреозу, или базедовой болезни. При ней организм отравляется избыточным количеством гормонов, и все протекающие в нем процессы ускоряются. Симптомы - повышение давления, аритмия, обильное потоотделение. Тревожными сигналами служат и повышенная раздражительность, возникающая без видимого повода, бессонница. Это часто сопровождается расстройством желудка, пациенты резко теряют в весе. Могут отекать веки, глаза становятся чувствительны к свету. Но самый характерный симптом базедовой болезни – пучеглазие: глазные яблоки у пациента заметно навыкате…
Основная профилактическая мера против заболеваний щитовидки – употребление в пищу йодированной соли и прием йодосодержащих препаратов. Полезно есть и продукты, содержащие йод – например, хурму. Но не спешите ставить сами себе диагноз. При наблюдении вышеперечисленных симптомов первым делом следует обратиться к эндокринологу и пройти обследование, а не пытаться заниматься самолечением.
"Мы сегодня даем всем пациентам очень простые рекомендации - питаться нужно правильно и разнообразно. В рационе должны присутствовать крупы, овощи, фрукты, рыба и мясо. Никакого специального питания при оценке ситуации по щитовидной железы мы не рекомендуем. Если человек рационально питается, мы можем сказать, что он защищен от проблем", - говорит Татьяна Мохорт, заведующая кафедрой эндокринологических заболеваний БГМУ, доктор медицинских наук, профессор.
Если у вас действительно выявлены проблемы с щитовидкой, то вам, скорее всего, назначат курс лекарственной терапии. Но если у вас аллергия на эти средства или зоб у вас на шее достиг больших размеров (это чревато онкологией), вам может быть рекомендована и хирургическая операция, при которой злополучная железа будет частично или полностью удалена.
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