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Автор Ирина Шлионская

Щитовидная железа: профилактика и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Щитовидная железа - это орган эндокринной системы организма, железа внутренней секреции (от гр. endo - внутри, krino - выделяю). Щитовидная железа - это своеобразный «завод» по выработке особых химических веществ - гормонов.


7 ошибок в лечении щитовидной железы | Доктор Мясников

Гормоны поступают непосредственно в кровь благодаря развитой сети кровеносных сосудов, которые густо оплетают орган. Несмотря на свою миниатюрность (в норме объем органа у женщин - менее 18 мл и у мужчин - менее 25 мл), железа управляет работой практически всех наших органов.

Самое главное предназначение гормонов щитовидной железы - поддержание нормального обмена веществ в организме.

Сегодня заболевания по щитовидной железе занимают второе по частоте место (после сахарного диабета) в структуре патологий эндокринных органов. По данным ВОЗ, патологией щитовидной железы страдает более 200 млн. человек. Соотношение мужчин и женщин среди больных с патологией данного органа составляет 1:10- 1:17 Наиболее распространенным можно назвать эндемический зоб (зоб в результате недостатка йода) и гипотиреоз различной этиологии (недостаточная функция щитовидной железы), - говорит Анастасия Журавлева, врач-эндокринолог клиники Женского и Мужского здоровья .

Щитовидная железа расположена в области шеи. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ во всем организме: последние отвечают за энергетический и тепловой обмен, воздействуют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, влияют на рост и иммунитет. Для образования этих гормонов необходим йод, который поступает в организм вместе с пищей и жидкостью. Если вода в данной местности содержит недостаточное количество йода, это может стать причиной массовых «эпидемий» болезней щитовидки.

Заболевания щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы распознать без помощи специалистов довольно трудно, так как симптомы их могут быть характерны и для других болезней – например, гипертонии, проблем в гинекологической сфере, кожных недугов.

Эндемический зоб

Если в организме не хватает йода, то развивается заболевание, известное как эндемический зоб. Обычно функция щитовидки при этом не нарушается или ослабляется. Больной постоянно чувствует слабость, апатию, у него снижается артериальное давление, могут появиться головные боли, ухудшиться память. Иногда возникают запоры, увеличивается вес тела. Болезнь может влиять и на внешний вид человека: кожа становится сероватой, сухой, начинает шелушиться, ухудшается состояние волос и ногтей… Нередко щитовидка увеличивается, и на шее видно выпячивание - зоб.

Гипертиреоз

Порой возникает и обратная ситуация: железа усиленно вырабатывает гормоны. Это приводит к гипертиреозу, или базедовой болезни. При ней организм отравляется избыточным количеством гормонов, и все протекающие в нем процессы ускоряются. Симптомы - повышение давления, аритмия, обильное потоотделение. Тревожными сигналами служат и повышенная раздражительность, возникающая без видимого повода, бессонница. Это часто сопровождается расстройством желудка, пациенты резко теряют в весе. Могут отекать веки, глаза становятся чувствительны к свету. Но самый характерный симптом базедовой болезни – пучеглазие: глазные яблоки у пациента заметно навыкате…

Профилактика заболеваний щитовидной железы

Основная профилактическая мера против заболеваний щитовидки – употребление в пищу йодированной соли и прием йодосодержащих препаратов. Полезно есть и продукты, содержащие йод – например, хурму. Но не спешите ставить сами себе диагноз. При наблюдении вышеперечисленных симптомов первым делом следует обратиться к эндокринологу и пройти обследование, а не пытаться заниматься самолечением.

"Мы сегодня даем всем пациентам очень простые рекомендации - питаться нужно правильно и разнообразно. В рационе должны присутствовать крупы, овощи, фрукты, рыба и мясо. Никакого специального питания при оценке ситуации по щитовидной железы мы не рекомендуем. Если человек рационально питается, мы можем сказать, что он защищен от проблем", - говорит Татьяна Мохорт, заведующая кафедрой эндокринологических заболеваний БГМУ, доктор медицинских наук, профессор.

Если у вас действительно выявлены проблемы с щитовидкой, то вам, скорее всего, назначат курс лекарственной терапии. Но если у вас аллергия на эти средства или зоб у вас на шее достиг больших размеров (это чревато онкологией), вам может быть рекомендована и хирургическая операция, при которой злополучная железа будет частично или полностью удалена.

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Щитовидная железа: профилактика и лечение
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