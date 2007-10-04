Пациентов, перенесших трансуретальную резекцию простаты (ТУР), урологи между собой называют "ТУРистами". Сама операция выполняется без разрезов, но все равно требует ограничений в реабилитационный период. Каких? Об этом Pravda.Ru рассказал врач-уролог Левон Оганян.
После ТУРоперации период реабилитации составляет 2-3 недели. В это время пациенту рекомендуется:
Трансуретальная резекция не приводит к нарушениям эрекции, но нередко становится причиной возникновения ретроградной эякуляции: отсутствие обычного семяизвержения при сохранности оргазма. Но, как правило, это не вызывает беспокойства у мужчин.
Если же в любой период у пациента возникают проблемы с мочеиспусканием, необходимо обратиться к врачу-урологу для выяснения причин".
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.