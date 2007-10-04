Как мужчине жить после удаления простаты?

Пациентов, перенесших трансуретальную резекцию простаты (ТУР), урологи между собой называют "ТУРистами". Сама операция выполняется без разрезов, но все равно требует ограничений в реабилитационный период. Каких? Об этом Pravda.Ru рассказал врач-уролог Левон Оганян.

После ТУРоперации период реабилитации составляет 2-3 недели. В это время пациенту рекомендуется:

Соблюдать диету. Исключить продукты, обладающие раздражающим действием: специи, острые, соленые, маринованные блюда и алкоголь.

Усилить питьевой режим в дневное время: употреблять до трех литров жидкости, если нет ограничений со стороны сердечно-сосудистой системы. А после 20 часов вечера, наоборот, ограничить себя в питье.

Полезно употреблять травяные отвары и настои, обладающие мочегонным и противовоспалительным действием: клюквенный и брусничный морс, отвар листьев брусники, толокнянки, медвежьих ушек, чистотела, плодов рябины, шиповника.

Поднятие тяжестей ограничить полутора килограммами.

В течение месяца необходим прием антибактериальных препаратов, которые назначаются врачом по результатам бактериологического исследования мочи.

На второй-третьей неделе после операции в моче может появиться примесь крови от слабого окрашивания до кровяных сгустков. Это хотя и связано с заживлением раневой поверхности внутри мочевого пузыря, но врачу показаться все равно придется. При сильных кровотечениях вызывайте скорую помощь.

Возобновление сексуальной жизни разрешается не ранее чем через четыре недели после операции (если восстановление ничем не осложнено), так же, как и вождение автомобиля.

Трансуретальная резекция не приводит к нарушениям эрекции, но нередко становится причиной возникновения ретроградной эякуляции: отсутствие обычного семяизвержения при сохранности оргазма. Но, как правило, это не вызывает беспокойства у мужчин.

Если же в любой период у пациента возникают проблемы с мочеиспусканием, необходимо обратиться к врачу-урологу для выяснения причин".

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