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Автор Андрей Беляков

Как мужчине жить после удаления простаты?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пациентов, перенесших трансуретальную резекцию простаты (ТУР), урологи между собой называют "ТУРистами". Сама операция выполняется без разрезов, но все равно требует ограничений в реабилитационный период. Каких? Об этом Pravda.Ru рассказал врач-уролог Левон Оганян.

Как мужчине жить после удаления простаты?

После ТУРоперации период реабилитации составляет 2-3 недели. В это время пациенту рекомендуется:

  • Соблюдать диету. Исключить продукты, обладающие раздражающим действием: специи, острые, соленые, маринованные блюда и алкоголь.
  • Усилить питьевой режим в дневное время: употреблять до трех литров жидкости, если нет ограничений со стороны сердечно-сосудистой системы. А после 20 часов вечера, наоборот, ограничить себя в питье.
  • Полезно употреблять травяные отвары и настои, обладающие мочегонным и противовоспалительным действием: клюквенный и брусничный морс, отвар листьев брусники, толокнянки, медвежьих ушек, чистотела, плодов рябины, шиповника.
  • Поднятие тяжестей ограничить полутора килограммами.
  • В течение месяца необходим прием антибактериальных препаратов, которые назначаются врачом по результатам бактериологического исследования мочи.
  • На второй-третьей неделе после операции в моче может появиться примесь крови от слабого окрашивания до кровяных сгустков. Это хотя и связано с заживлением раневой поверхности внутри мочевого пузыря, но врачу показаться все равно придется. При сильных кровотечениях вызывайте скорую помощь.
  •  Возобновление сексуальной жизни разрешается не ранее чем через четыре недели после операции (если восстановление ничем не осложнено), так же, как и вождение автомобиля.

Трансуретальная резекция не приводит к нарушениям эрекции, но нередко становится причиной возникновения ретроградной эякуляции: отсутствие обычного семяизвержения при сохранности оргазма. Но, как правило, это не вызывает беспокойства у мужчин.

Если же в любой период у пациента возникают проблемы с мочеиспусканием, необходимо обратиться к врачу-урологу для выяснения причин".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Жизнь после удаления простаты. Жить здорово! 20.03.2020
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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