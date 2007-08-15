Солодка – суперсредство при кашле и диабете

О целебных свойствах женьшеня написаны тома. Но, по мнению кандидата биологических наук, физиолога и исследователя древней восточной медицины Ринада Минвалеева, женьшень — это всего лишь "раскрученная" торговая марка. В традиционных текстах этому корню внимания уделено не больше, чем другим лекарственным растениям. А вот солодка в древних рецептурах встречается очень часто. Именно она была первостепенным лечебным снадобьем.

"Тот экстракт солодки, который можно встретить в аптеке, — это просто сладкая водичка, в значительной степени утратившая свои лечебные свойства, — говорит Ринад Султанович. — Чтобы приготовить истинное снадобье, нужно покупать корневища солодки голой в сухом виде.

Как принимать солодку. Инструкция

Для того чтобы солодка не вызывала тошноту, её необходимо правильно готовить. Кстати, в древности для приготовления отваров и микстур никогда не пользовались водяной баней. Речь в основном шла об упаривании до 2/3 объёма. То есть корни и травы долго кипятили.

О сохранении витаминов и прочих активных начал никто и не думал, поскольку просто не знали об их существовании. Опирались только на терапевтический эффект. Я много времени посвятил исследованию этих эффектов и могу сказать, что при приготовлении снадобий путем упаривания, их целительная сила резко возрастает.

А при использовании водяной бани из травки ничего не успевает выйти, и всё лекарство просто остаётся в гуще, которую нужно выкидывать. Хотя это не касается всех трав, но для солодки — стопроцентно.

Кроме того, солодку еще обжаривали. Без обжаривания эта трава как раз даёт массу неприятностей, в том числе и тошноту. Обжаренная же солодка имеет очень приятный вкус. А мы знаем, что пища становится лекарством, только если она вкусная. Жарить солодку нужно на сухой сковороде, как кофе. И внимательно следить, чтобы не подгорела.

Сказать точно, за счёт чего работает солодка, пока нельзя. Я считаю, что выделять какой-то один действующий компонент вообще бессмысленно. Когда, к примеру, из лимона выделили рутин, то стали его производить. А через какое-то время сам первооткрыватель понял, что рутин лучше употреблять вместе с аскорбинкой (витамином С, который тоже есть в лимоне).

Выпустили новый препарат. Потом нашли другие полезные компоненты лимонного сока. Стали всё это объединять, "придумывая" новые лекарства. Но, в конце концов, всем стало ясно, что сок лимона, из которого получили и рутин, и аскорбинку, действует гораздо эффективнее, чем все эти "отдельные" медикаменты.

корень солодки

И задались вопросом: зачем объединять, если всё это уже есть в лимоне. То же и с солодкой. Скорей всего, солодка действует как комплекс вазопротекторов. Там очень много дубильных веществ, лейкоантоцианы, фенолкарбоновые кислоты и т. д.

Солодка: что и как лечит

Главный объект для лечения солодкой — это бронхо-лёгочные заболевания. Солодка — очень сильный отхаркивающий препарат. Особенно она эффективна, когда кашель только-только начинается. В этом случае надо просто обжарить солодку, растолочь, туда же можно потолочь фиалку трёхцветную и анис.

Принимать следует два раза: на заходе солнца и ближе к полуночи. Солодка резко увеличивает объём выделяющейся слизи. А слизь в лёгких — это главный эвакуатор микробов. Если было осложнение на лёгкие, поможет солодка с малиной (лучше, когда последняя тоже в виде корней). Если поражены верхние дыхательные пути — с анисом. Туберкулёз лечится солодкой с виноградом: обжаренную солодку заваривают, пьют и заедают виноградом.

В своё время в солодке были выявлены минералокортикоиды — вещества, которые участвуют в регуляции водно-солевого баланса. Они относятся к стероидным гормонам — кортикоидам. И всё бы ничего. Но есть на свете и глюкокортикоиды — гормоны антивоспалительного действия, с помощью которых можно подавлять иммунитет.

Когда впервые было выявлено минералокортикоидное действие солодки, сразу же вслед за этим пошли публикации относительно того, что в солодке есть и глюкокортикоиды, которых на самом деле там нет. Это свидетельствует о дюжинной безграмотности авторов этих воззрений. Но книги изданы.

При каких болезнях эффективна солодка

при сахарном диабете,

панкреатите,

гастрите,

болезнях кишечника,

запорах,

болезнях лимфатической системы,

болезнях печени,

при геморрое

кашле,

бронхите,

кожных заболеваниях.

С тех пор существуют предубеждения, что якобы солодка — это носитель антивоспалительных фитогормонов, которые гасят иммунитет, и пить её надо осторожно. Это противоречит традиционным рекомендациям по употреблению солодки, поскольку в древности её употребляли без ограничений.

сироп солодки

Мы очень часто стараемся подавить воспалительный процесс и думаем, что помогаем организму. Так вот, солодка НЕ подавляет воспаление. Она, наоборот, активно способствует стимуляции защитных сил организма. Она показана при сухом кашле, когда нам нужно кашель не убирать, а усиливать. Кроме того, солодка усиливает действие тех или иных лекарственных компонентов.

Это лечебное растение также воздействует и на железы внутренней секреции. То есть может оказать существенную помощь, в частности, инсулинозависимым диабетикам. В клинической медицине есть такое понятие — алоксановый диабет. Это когда животному дают алоксан, и у него начинается диабет. Потом его лечат. Разными средствами.

Так вот солодка ускоряет восстановление поджелудочной железы. Фактически, речь идёт об усилении продукции инсулина. Но то, что солодка помогает при диабете, похоже, никому не интересно".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.