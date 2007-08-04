Низкое давление лечится плаванием и сыром

Знаете, кто иногда завидует гипертоникам? Те, у кого кровяное давление постоянно понижено, то есть гипотоники. Завидуют хотя бы потому, что даже мечтать не могут о таком количестве нормализующих давление лекарств, как первые. По большому счету, эффективных препаратов для гипотоников еще и не придумали. Что же делать, если вдруг рухнуло давление?

"В самом деле, понизить и контролировать давление на современном этапе развития медицины оказывается легче, чем поднять и контролировать, — говорит кардиолог Антон Родин. — Поэтому все усилия по борьбе с гипотонией должны быть направлены на поднятие и укрепление жизненного тонуса.

Гипотоники должны уметь правильно вставать

В первую очередь гипотоники должны высыпаться. А спать для этого им нужно 9-11 часов — это жизненная необходимость. Близкие обязаны об этом знать и не считать их сонями, не тормошить, поскольку у них такая защитная реакция организма.

Кроме правильного сна, страдающие гипотонией должны уметь правильно вставать. Когда человек спит, кровь у него сосредотачивается в области желудка (в печени, кишечнике, селезенке) и возникает относительная недостаточность кровоснабжения мозга. Если в этой ситуации гипотоник резко встанет, он может потерять сознание.

Поэтому, проснувшись, надо немного полежать, лежа сделать легкую гимнастику (хотя бы посгибать кисти рук, стопы ног, коленные и локтевые суставы), потом сесть в кровати, посидеть, не свешивая ноги; затем спустить ноги с кровати и тоже посидеть; вставать надо, опираясь на стул, который должен стоять около кровати, и постоять некоторое время.

Гипотоники должны приучить себя к активному отдыху, чашке кофе натощак и бутерброду с сыром

Многие патологические явления у гипотоников проходят после физических упражнений. Полезно приучить себя к активному отдыху: пешие прогулки, плавание, спортивные игры — все, что не требует очень большой физической нагрузки.

Как правило, все гипотоники поднимают себе давление с помощью кофе. Многие люди, особенно женщины интеллектуального труда, начинают свой день с чашки кофе натощак. Это правильно, но только не нужно одну чашку превращать в 10.

На завтрак нужно съедать бутерброд с хлебом, маслом и сыром. Дело в том, что давление повышают соленые и жирные продукты. Сыр — это идеальный продукт по соотношению в нем жира и соли. Поэтому для гипотоника чашку кофе и 1-2 бутерброда с сыром можно считать лечебной процедурой. Очень полезен крепкий зеленый чай. И не забывайте есть 3-4 раза в день, обязательно включая в меню белковые продукты".

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ГИПОТОНИЯ, низкое давление: причины, симптомы, как лечить. ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ – что делать

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