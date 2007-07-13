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Автор Петр Дерябин

Из чего сделаны соки, которые мы пьём

Здоровье » Здоровье и профилактика
Есть несколько способов получить натуральный сок. Первый — взять, допустим, апельсин и выдавить из него влагу. Путь второй — пойти в магазин и купить… Сок? Нектар? Напиток? Чтобы понять, что есть что, придётся пройтись по технологической цепочке "соковой индустрии".

Из чего состоит готовый сок?

Если мы покупаем сок, сделанный, скажем, в Финляндии, то не очень задумываемся, что в этой стране:

Из чего сделаны соки, которые мы пьём
  • апельсины,
  • манго

не растут. Так как же они попадают в пакет? По словам ведущего научного сотрудника Московского государственного университета пищевых производств Александра Колеснова, их привозят оттуда, где они произрастают.

Плоды собирают где-нибудь в Марокко или Бразилии. Затем выжимают из них свежий сок и в "соконаливном" танкере в охлажденном виде везут в Европу. А чтобы не возить попусту содержащуюся в соке воду, ее предварительно выпаривают, получая сгущенный (концентрированный) сок, содержащий все компоненты свежего сока.

Кстати, об этом честно написано на пакетах: "100-процентный сок, изготовленный из натурального концентрированного сока" — путем добавления в него воды. Консервантов в таком соке нет. В качестве добавки могут присутствовать только натуральные ароматизаторы, полученные из того же вида фруктов.

Несколько дальше отстоят от натурального апельсина напитки под названием "нектар". Они содержат от 25 до 50% натурального сока:

  • для персиков,
  • слив,
  • абрикосов

и других фруктов с повышенным содержанием мякоти — натуральной фруктовой доли. Все остальное — это:

  • вода,
  • сахар,
  • лимонная кислота,
  • натуральные ароматизаторы, изготовленные, в отличие от соков, из любого вида фруктов.

И последними в этом "соковом ряду" стоят соковые напитки (fruit drink), содержащие не менее 10% натурального сока или натуральной фруктовой доли.

Из чего сделаны соки, которые мы пьем. готовый сок
Натуральные соки?

Отдельно хотелось бы сказать о том, что в народе называют "сухими", или порошковыми соками. Все они сделаны исключительно из пищевых добавок:

  • сахарозаменителей,
  • подкислителей,
  • замутнителей,
  • красителей,
  • искусственных ароматизаторов.

Они не могут претендовать на звание соков, нектаров и фруктовых напитков. Правда, все ингредиенты этих порошков разрешены к производству и применению".

Понятное дело, что сок окажется дороже нектара, напитка и тем более порошка. Поэтому наиболее часто встречающийся прием фальсификации соков — это выдавать нектар за сок или напиток за нектар.

Для здоровья покупателей эти "хитрости", в принципе безвредны. Но для кошельков — ощутимы. А потому внимательно читайте то, что на коробке сока написано самыми мелкими буквами, чтобы не заплатить за рекламный слоган или красиво написанный ценник.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Какие вред и польза от магазинных соков?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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