В последнее время появилась еще одна причина сокрытия родителями энуреза у мальчиков — он может стать противопоказанием для службы в армии.
Хочу обратиться к матерям, пытающимся таким способом избавить детей от службы. Помимо того что могут развиться осложнения, о которых я уже говорил, какую жизнь вы уготавливаете своему ребенку? Ведь при энурезе:
не поедешь. Часто бывает, что энурез — результат пороков развития, особенно нижних отделов мочевыводящей системы. Может быть, например:
Причиной может быть и любое воспаление — уретрит или просто попадание инфекции в мочеиспускательный канал.
Лечение энуреза зависит от диагностики. Нужно сделать:
Сейчас есть очень много хороших препаратов для лечения энуреза:
если необходимо — антибактериальные. Очень хороший эффект дает физиотерапия — электрофорез с витаминами или бромом, электросон.
Но самое главное "безлекарственное" лечение, проверенное веками, — это нормальный семейный климат. Ни в коем случае нельзя ребенка ругать и стыдить за мокрые простыни!
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