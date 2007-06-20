Детский энурез: за мокрые штаны детей не наказывают

В последнее время появилась еще одна причина сокрытия родителями энуреза у мальчиков — он может стать противопоказанием для службы в армии.

Как вылечить энурез у ребенка | Лучшие методы лечения без лекарств

Хочу обратиться к матерям, пытающимся таким способом избавить детей от службы. Помимо того что могут развиться осложнения, о которых я уже говорил, какую жизнь вы уготавливаете своему ребенку? Ведь при энурезе:

ни в санаторий

ни в поход с друзьями

ни в длительное путешествие

не поедешь. Часто бывает, что энурез — результат пороков развития, особенно нижних отделов мочевыводящей системы. Может быть, например:

сужение устья мочеточника

сужение устья мочеиспускательного канала

дефект заднего клапана уретры.

Причиной может быть и любое воспаление — уретрит или просто попадание инфекции в мочеиспускательный канал.

Лечение энуреза

Лечение энуреза зависит от диагностики. Нужно сделать:

лабораторные биохимические анализы

цистографию

цистоскопию

внутривенное исследование

функциональное исследование мочевого пузыря.

Сейчас есть очень много хороших препаратов для лечения энуреза:

ноотропы

аминокислоты

самые разнообразные седативные препараты

если необходимо — антибактериальные. Очень хороший эффект дает физиотерапия — электрофорез с витаминами или бромом, электросон.

Но самое главное "безлекарственное" лечение, проверенное веками, — это нормальный семейный климат. Ни в коем случае нельзя ребенка ругать и стыдить за мокрые простыни!

Читайте также:

Корь: детская болезнь куда опаснее для взрослых

Краснуха: что это за болезнь и чем она опасна