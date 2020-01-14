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Автор Владан Джурич

Чем опасна краснуха у взрослых

Здоровье » Здоровье и профилактика

Краснуха или рубелла — вирусная инфекция, характерная для детей в возрасте до 10 лет. Но человек в любом возрасте может заболеть краснухой. Заболевание представляет особую опасность для взрослых.

Социологические исследования подтверждают, что причина заболевания взрослых краснухой — отсутсвие вакцины. Она принимается в детском возрасте — сначала в один год, а потом еще один раз в возрасте от 14 до 17 лет.

Полноценный иммунитет получают только те, кто переболел краснухой в детстве. Заболеть повторно можно только при нарушениях иммунной системы.

Вероятность заболевания краснухой у взрослых повышается после 25 лет, так как действие вакцины перестает действовать. В целом врачи советуют принимать вакцину от краснухи каждые 10 лет.

Краснуха, как и большинство заболеваний, передается воздушно-капельным путем, то есть через кашель, чихание и дыхание. Примечательно, что случаи возникновения краснухи у детей уменьшаются, а у взрослых — увеличиваются.

При заражении краснухой у детей лечение протекает в спокойной форме без осложнений. Для взрослых краснуха протекает болезненно. Часто у взрослых людей, заразившихся вирусом, возникают головные боли, повышенная температура, покраснение глаз и другие осложнения.

С момента заражения краснухой до появления первых симптомов проходит от 2 до 3 недель. Они сопровождаются сильными головными болями и повышенной температурой вплоть до 40 градусов.

Во время болезни воспаляются лимфоузлы. Появляется кашель и насморк. Человек чувствует сильную усталость, слабость и боль в мышцах.

В течение двух дней после инкубационного периода появляется характерная красная сыпь. Сначала она образуется на лице, но может переходить даже в слизистые. Для взрослых характерны крупные красные пятна. Сыпь исчезает в течение одной недели после появления.

Болезнь активно передается окружающим до появления сыпи. В остальных случаях вероятность передачи низкая.

В некоторых случаях краснуха у взрослых проходит безболезненно — без сыпи и симптомов. Такая форма напоминает обычную простуду.

В ходе заболевания краснухой взрослые могут получить дополнительные осложнения. При сильных головных болях может развиться менингит. В острых случаях возможна кома и летальный исход.

При краснухе может развиваться артрит — болезнь, поражающая суставы. В процессе заболевания сосудистая система человека воспалена, что увеличивает риск получения артрита.

Активное развитие вируса часто вызывает у взрослых пневмонию и ангину. В связи с высокой температурой и увеличением лимфоузлов организм становится уязвимым к заболеваниям. В особых случаях возможно развитие тромбоцитопенической пурпуры — болезни, при которой характерны частые кровотечения кожи.

Фото:proamco.ru

Темы медицина здоровье краснуха вирусология взрослый пациент
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