В народе ее называют "позвоночной", а медики — "грыжей межпозвонковых дисков". Но как не назови, результат один: у человека болит спина, нога, накатывают приступы радикулита и ишиаса. Об этом заболевании Pravda.Ru рассказал нейрохирург многопрофильной клиники ЦЭЛТ Андрей Ходневич.
Чтобы понять, что такое грыжа межпозвонковых дисков, нужно представить себе, как устроен наш позвоночник. Он состоит из 34 позвонков. Между ними располагаются диски в форме больших таблеток, состоящие из хрящевидной ткани и на 85% насыщенные водой, что обеспечивает их эластичность и упругость.
По сути, это амортизаторы, скрадывающие толчки, возникающие при ходьбе. Они работают, как насос, накапливая и отдавая воду. Если человек отдыхает в горизонтальном положении, диски набухают, а когда позвоночник приходит в вертикальное положение, диски сплющиваются. Это их нормальная работа.
Но к 30-40 годам диски постепенно теряют способность накапливать и отдавать воду, высыхают и растрескиваются, превращаясь в несколько отдельных фрагментов. Именно фрагмент разрушенного диска, выпятившись в позвоночный канал, начинает сдавливать спинальный нерв, вызывая боль. Это и есть грыжа диска.
Разрушению диска обычно предшествует боль в спине, а если фрагмент уже начал воздействовать на спинальный нерв, то появляется боль и в ноге. Смех, кашель, чихание, натуживание эту боль только усиливают.
Если нерв сдавлен очень сильно, то нога и особенно стопа немеют, появляется хромота, резко ограничивается подвижность в позвоночнике. Человек вынужден принимать определенные позы, чаще всего сгибаясь вперед и в сторону, или поджимая ногу к животу.
В запущенных случаях развиваются:
При этом не всегда может помочь даже срочная операция по удалению грыжи.
Правильный диагноз больному может поставить только врач и специальные методы исследования. Основным и самым радикальным способом лечения грыж межпозвонковых дисков остается хирургия.
Времена, когда после многочасовой операции удаления грыжи диска пациенту нужно было месяц лежать в кровати, потом проходить длительный курс реабилитации, носить гипсовый корсет и на год получать 2-ю группу инвалидности, остались в прошлом.
Современные малотравматичные эндоскопические и лазерные хирургические методы позволяют удалить грыжу, а больному на следующий день после операции самостоятельно ходить, выписаться из стационара на 3-4 день, а через неделю приступить к обычной работе.
Сегодня нейрохирург способен по данным компьютерной томографии создать трехмерную макет-модель грыжи диска и с точностью до десятых долей миллиметра определить, где она расположена и что ее окружает.
Это позволяет смоделировать оптимальный путь для ее удаления, сохранив все опорные и функционально важные структуры позвоночника. В результате грыжа удаляется через полутора-двухсантиметровый разрез, что сводит к минимуму кровопотерю и возможность нагноения раны. Сама операция длится около 30 минут.
Но важным залогом успеха хирургического вмешательства остается его своевременность. Если затянуть визит к врачу, то постоянное сдавливание спинальных нервов может привести к стойким нарушениям их функций.
В результате медленнее происходит восстановление нервов, иногда они восстанавливаются не полностью, а бывает, что не восстанавливаются вообще. То есть хроническая боль, хромота, онемение в ноге может выключить человека из активной жизни надолго, или навсегда.
Другими словами, с какой скоростью больной идет на операцию, с такой же скоростью он и восстанавливается".
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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