Позвоночная грыжа вызывает радикулит и заставляет хромать

В народе ее называют "позвоночной", а медики — "грыжей межпозвонковых дисков". Но как не назови, результат один: у человека болит спина, нога, накатывают приступы радикулита и ишиаса. Об этом заболевании Pravda.Ru рассказал нейрохирург многопрофильной клиники ЦЭЛТ Андрей Ходневич.

Что такое грыжа диска и почему она появляется

Чтобы понять, что такое грыжа межпозвонковых дисков, нужно представить себе, как устроен наш позвоночник. Он состоит из 34 позвонков. Между ними располагаются диски в форме больших таблеток, состоящие из хрящевидной ткани и на 85% насыщенные водой, что обеспечивает их эластичность и упругость.

По сути, это амортизаторы, скрадывающие толчки, возникающие при ходьбе. Они работают, как насос, накапливая и отдавая воду. Если человек отдыхает в горизонтальном положении, диски набухают, а когда позвоночник приходит в вертикальное положение, диски сплющиваются. Это их нормальная работа.

Но к 30-40 годам диски постепенно теряют способность накапливать и отдавать воду, высыхают и растрескиваются, превращаясь в несколько отдельных фрагментов. Именно фрагмент разрушенного диска, выпятившись в позвоночный канал, начинает сдавливать спинальный нерв, вызывая боль. Это и есть грыжа диска.

Разрушению диска обычно предшествует боль в спине, а если фрагмент уже начал воздействовать на спинальный нерв, то появляется боль и в ноге. Смех, кашель, чихание, натуживание эту боль только усиливают.

Если нерв сдавлен очень сильно, то нога и особенно стопа немеют, появляется хромота, резко ограничивается подвижность в позвоночнике. Человек вынужден принимать определенные позы, чаще всего сгибаясь вперед и в сторону, или поджимая ногу к животу.

В запущенных случаях развиваются:

боли и слабость в обеих ногах,

чувство онемения в промежности,

недержание или задержка мочеиспускания, стула,

нарушение половой функции.

При этом не всегда может помочь даже срочная операция по удалению грыжи.

Правильный диагноз больному может поставить только врач и специальные методы исследования. Основным и самым радикальным способом лечения грыж межпозвонковых дисков остается хирургия.

Времена, когда после многочасовой операции удаления грыжи диска пациенту нужно было месяц лежать в кровати, потом проходить длительный курс реабилитации, носить гипсовый корсет и на год получать 2-ю группу инвалидности, остались в прошлом.

Современные малотравматичные эндоскопические и лазерные хирургические методы позволяют удалить грыжу, а больному на следующий день после операции самостоятельно ходить, выписаться из стационара на 3-4 день, а через неделю приступить к обычной работе.

Операция по удалению грыжи длится около 30 минут

Сегодня нейрохирург способен по данным компьютерной томографии создать трехмерную макет-модель грыжи диска и с точностью до десятых долей миллиметра определить, где она расположена и что ее окружает.

Это позволяет смоделировать оптимальный путь для ее удаления, сохранив все опорные и функционально важные структуры позвоночника. В результате грыжа удаляется через полутора-двухсантиметровый разрез, что сводит к минимуму кровопотерю и возможность нагноения раны. Сама операция длится около 30 минут.

Но важным залогом успеха хирургического вмешательства остается его своевременность. Если затянуть визит к врачу, то постоянное сдавливание спинальных нервов может привести к стойким нарушениям их функций.

В результате медленнее происходит восстановление нервов, иногда они восстанавливаются не полностью, а бывает, что не восстанавливаются вообще. То есть хроническая боль, хромота, онемение в ноге может выключить человека из активной жизни надолго, или навсегда.

Другими словами, с какой скоростью больной идет на операцию, с такой же скоростью он и восстанавливается".

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