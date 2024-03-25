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Сергей Лебедев
Шарлатанство или наше невежество — вот в чём вопрос

"Белые червячки" здравоохранения: почему хромает российская медицина

5:45
Здоровье

Сегодня высшее образование, которое чаще всего википедиевское, у нас можно поставить под сомнение. Поэтому и шарлатанство вновь успешно шагает по стране рука об руку с невежеством.

"Белые червячки" здравоохранения: почему хромает российская медицина
Фото: Wikipedia by Conor Lawless is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Один весьма заметный случай произошел в России в годы "серебряного века". Но, видно, писать стихи, которыми теперь гордятся у нас, и заниматься "медициной" — не одно и то же. Забавно, что уже тогда, как и сегодня, в роли липовых эскулапов проявили себя китайские лжелекари. А таких сообщений в постсоветской России стало появляться все больше. Меняется лишь национальность "врачей".

Когда здравоохранение хромает, появляются "Белые червячки"

Итак, как и сегодня, наши прапрадеды стали покупаться на рекламу экзотической медицины. Когда свои не лечат. А самое больное место у человека — это зубы. Именно здесь китайские эскулапы стали чаще всего находить у русских в зубах "белых червячков". Именно они якобы были причиной зубной боли на испорченных зубах. Причем, такие сообщения чаще появлялись из регионов. В столичных городах можно было и в кутузку за такое лечение угодить. Такой случай размножения "белых червячков" произошел когда-то в Туле.

Сообщалось, что китайцы при помощи палочек, копаясь в наших зубах, все чаще стали находить неких червячков, которые до случая не были известны у нас в России. Лишь после нескольких случаев, когда боль не проходила, а неплохие деньги уходили в карманы экзотических эскулапов, в полицию посыпались жалобы. Тут и выяснилось, в чем был фокус. Как теперь всем хорошо известен фокус азиатских "врачей" с цирковой хирургией, когда без скальпеля вам якобы удаляют аппендицит или промывают печень, которую потом спокойно засовывают вам снова в тело. Печень оказывается на поверку свиной, и такой фокусник просто прятал ее в рукаве. Хотя крови было море. Но свиной.

Понятно, что такие умельцы предпочитали работать подальше от столиц — Питера и Москвы. Других китайских "стоматологов" схватили в Новогеоргиевской крепости на территории тогдашней русской Польши. Тамошние эскулапы "помогли" дочке некой госпожи О. Из больного зуба также были извлечены "белые червячки". Правда палочками для еды здесь не пахло. Как сообщала в ходе следствия госпожа О., "чем-то намазали больной зуб, зажгли восковую свечу с каким-то снадобьем и, выполнив ряд загадочных манипуляций, заставили больную стоять с открытым ртом". Спустя время изо рта полезли "белые червячки".

Но уже в то время в России стоматология была развита в центре на достаточном уровне, чтобы опытные врачи объяснили природу этих странных "белых червячков". Зубы, вырванные у трупов, как это было в Средневековье, уже никто вам не привязывал проволокой на здоровые зубы. Наши зубы внутри имеют пульпу — волокнистую ткань, которая богата нервными окончаниями. Когда в больном зубе обнажается мягкая ткань, он начинает болеть. Ваша живая плоть реагирует на химическое, физическое и механическое раздражения. А когда пульпа разрушается, то нервные волокна могут легко извлекаться любыми "палочками". Это больно. Особенно в те времена, когда заморозка по сути отсутствовала.

Гений на гении, а "выздоравливаем, как мухи"

Если дантист убивает нерв, то шарлатан скорее всего может вам внести в больной зуб какую-нибудь заразу. Зато покажет этих самых "белых червячков", которыми кишит ваш рот. Действительно, нервные волокна весьма напоминают червячков, в которых готовы поверить невежественные люди. Ведь верят же миллионы в гороскопы, быстро состряпанные на коленях, почему бы и не поверить в червячков. К тому же даже под микроскопом наши нервные окончания весьма напоминают паразитов: рубчатое строение, а при богатом воображении можно увидеть и "головку".

Увы, многие из нас видели этих самых белых червячков, сидя в зубоврачебном кресле. Где? Да на стоматологических инструментах, когда нам из зубов удаляли нервные окончания. Правда, в Советское время это было бесплатно, а теперь за большие деньги.
Заканчивая тему невежества или шарлатанства, поражает, что за последние десятилетия у нас никто не проявил себя ни в одной ипостаси. Если чем-то можно гордиться — это научные и культурные достижения Российской империи и Советской России. Молодой пацан, которому тележурналист говорит: "Вот вы при жизни стали классиком"…Ответ соответствующий, "да, я стал классиком". Кто такой этот "классик", страна не знает.

Идёт пиар непонятных лекарств. Нередко это обычные старые советские под новым брендом. А сертификация некоторых лекарств просто вызывает сомнение.

Не будем ссылаться на государство. Сообщений о коррупции предостаточно. Зато под новым лекарством нам подается автор "студент-вундеркинд". И чтобы мы с вами не сомневались в его гениальности, отмечается, что "зал аплодировал ему 10 минут". И, как и в первом случае, не моргнув, с нахальством следует фраза: "Вы так молоды и уже настолько гениальны, что смогли поразить знаменитых ученых". Правда, не уточняется каких.

А мы все ноем, что у нас медицина ни к черту. Гений на гении. Так что не удивляйтесь, когда у вас во рту снова заведутся "белые червячки". Это мы уже проходили более ста лет назад в малограмотные годы. Только почему-то наша элита едет лечится за валюту в страны НАТО. Или по деньгам, в Израиль. Ну а нам остается, как говорил персонаж Гоголя, "выздоравливать, как мухам".

Как стоматологи разводят пациентов? ТОП-3
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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