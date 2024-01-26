Мотивируем свой организм для фитнеса и физкультуры

Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Профилактика

Мотивация для занятий фитнесом является краеугольным камнем для большинства людей, которые не имеют привычку к регулярным физическим нагрузкам.

Фото: https://bbnews.ru/

Поэтому неудивительно, что именно после новогодних или каких-либо других праздников достаточно большое количество людей покупают абонементы в фитнес-клуб, но, как показывает практика, посещают зал, максимум 2-3 недели, потом тренировки прекращаются.

Об этом в беседе сказал фитнес-эксперт, телерадиоведущий Эдуард Каневский.

Он с связывает это с тем, что у людей нет, в принципе, понимания, чего они хотят добиться, и действительно нет чётко выраженной мотивации.

Мотивация

В данном случае если человеку за 20, даже 30 и, тем более, 40 лет, лучшей мотивацией может быть сохранение лучших дней жизни. То есть тренировки нужны для того, чтобы повысить общую работоспособность, укрепить сердечно-сосудистую систему, создать мышечный корсет. То есть тот комплекс мероприятий, который позволит человеку нормально, комфортно себя чувствовать, не обращая внимания на возраст.

И, в принципе, такие нагрузки являются хорошим способом борьбы с различными признаками старения. А когда человек уже начнет заниматься регулярно, если он подберет для себя комфортный вид нагрузок, вполне вероятно, что он втянется в тренировочный процесс и уже захочет достигать каких-то больших целей, в том числе, почему бы нет — подойти к соревнованиям.

"Например, я только в 33 года сдал на мастера спорта по становой тяге", — отмечает эксперт.

Что касается, как начать тренировочный процесс, особенно после новогодних праздников, однозначно — не спеша. Если, например, человек регулярно тренировался, но не занимался 1,5-2 недели, потому что позволил себе расслабиться, то входить ему в тренировочный ритм первые две недели, начиная работать примерно с 5-10 процентами от привычной нагрузки. Потому что мышцы достаточно быстро восстанавливаются. А соединительная ткань, сухожилия, связки теряют достаточно быстро свои наработки и не так быстро адаптируются снова к нагрузкам, нежели чем мышечная ткань.

Поэтому делать это нужно постепенно. К тому же нужно постепенно подготавливать сердечно-сосудистую систему, которая тоже очень быстро теряет свои развитые качества от регулярных тренировок.

Новичкам

Если же человек вообще никогда не занимался, то у него вход в тренировочный процесс должен занимать примерно 1,5-2 месяца. Основная задача первого месяца — это разучивание техники выполнения соответствующих упражнений, движение в зависимости от того направления, куда направился человек. И постепенно дозирование нагрузки, в том числе с учетом возможных противопоказаний.

"И всем людям вне зависимости от возраста, а тем более, если этот человек старшего возраста, либо у него уже есть какие-то проблемы со здоровьем, перед тем, как начать тренироваться в фитнес-клубе, я рекомендую пройти полную диспансеризацию, чтобы исключить, либо, соответственно, диагностировать возможные уже приобретенные проблемы со здоровьем", — отметил Каневский.

Как правило, это проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, либо со стороны сердечно-сосудистой системы. Абсолютно очевидно, если у человека есть избыток веса, то есть, ожирение даже первой степени, практически, наверняка, у него могут быть не очень хорошие показатели крови, а, значит, и нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет выше, либо, возможно, даже проблема со стороны эндокринной системы, например, поджелудочной железы. Только после того, как человек пройдет полную диспансеризацию, имея на руках рекомендации от врачей, можно приступать к тренировкам.

Кстати говоря, всем новичкам, безусловно, нужно работать с профессиональными тренерами с профильным образованием, чтобы корректно подобрать нагрузку и поставить технику выполнения тех или иных упражнений. Если же у человека есть какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, ограничения, то такой человек должен заниматься исключительно с тренером ЛФК, либо с врачом ЛФК, иначе тренировки могут навредить, подытожил тренер.

Эдуард Каневский разоблачил мифы о фитнесе. Телеканал «Доктор»

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