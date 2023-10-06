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Екатерина Варфоломеева

Учёные предполагают, что не только нейроны создают воспоминания

2:59
Здоровье

Исследование американских учёных выявило, что взаимодействие различных типов клеток в сосудах головного мозга играет ключевую роль в формировании долговременных воспоминаний. Нейроны, отвечающие за передачу сигналов в мозге, долгое время рассматривались как главные участники этого процесса, но новые исследования на грызунах подтверждают важную роль других клеток — перицитов. Результаты этого исследования имеют большое значение для понимания памяти и её связи с заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Учёные предполагают, что не только нейроны создают воспоминания
Фото: openverse

Перициты, находящиеся в стенках маленьких капилляров (микрососудов) мозга, выполняют ряд важных функций, таких как контроль кровотока, формирование сосудов, контроль проникновения иммунных клеток в центральную нервную систему, а также поддержание барьера между мозгом и кровью — мозгового барьера.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neuron, перициты также сотрудничают с нейронами, участвуя в создании и сохранении долговременных воспоминаний.

"Теперь у нас есть более чёткое понимание клеточных механизмов, которые позволяют формировать и хранить воспоминания. Это важно, потому что понимание взаимодействия между различными типами клеток поможет нам разработать методы лечения, направленные на устранение нарушений, связанных с памятью", — заявила в своём заявлении Кристина Альберини, старший автор исследования и профессор нейронаук в Нью-Йоркском университете (NYU).

Исследователи изучали белок под названием инсулиноподобный фактор роста 2 (IGF2), который активно производится в гиппокампе, ключевой области мозга, отвечающей за долговременные воспоминания, после обучения. Оказалось, что перициты в большей степени ответственны за производство IGF2 в гиппокампе, и это производство активизируется в ответ на активность близлежащих нейронов.

В других экспериментах исследователи блокировали производство IGF2 перицитами, что привело к нарушению создания долговременных воспоминаний у грызунов. Эти результаты подтверждают важную роль перицитов в процессе формирования памяти.

Дальнейшие исследования будут направлены на выяснение, как IGF2 взаимодействует с другими клетками мозга и на то, распространяется ли эта роль перицитов и сотрудничество с нейронами на другие области мозга.

"Эта работа связывает важные точки между недавно открытой функцией перицитов в памяти и предыдущими исследованиями, показывающими, что перициты либо теряются, либо нарушаются при некоторых нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера и другие виды деменции", — соавтор исследования Бенджамин Бессьер, постдокторант из Нью-Йоркского университета

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Нейрон: строение, функции, виды. Синапсы
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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