Врачи Хьюстона: Привычные вакцины могут снизить вероятность болезни Альцгеймера

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Некоторые вакцины для взрослых, включая вакцины от лишая и пневмококковые вакцины, также могут помочь пожилым людям справиться с болезнью Альцгеймера, свидетельствуют новые исследования.

Фото: "The Face of Alzheimers" by basykes is licensed under CC BY 2.0.

Предварительная вакцинация вакциной от опоясывающего лишая, пневмококковой вакциной или столбняка и дифтерии, с добавлением или без добавления вакцины от коклюша, связана с сокращением риска развития болезни Альцгеймера на 25% — 30%, согласно исследованию ученых из Университетского центра здоровья Техаса в Хьюстоне.

Это исследование следует за исследованием, опубликованным в прошлом году, в котором ученые обнаружили, что взрослые, получившие хотя бы одну вакцину от гриппа, имеют на 40% меньше вероятности развить болезнь Альцгеймера по сравнению с теми, кто не был привит.

"Мы задавались вопросом, связан ли результат с вакциной от гриппа. Эти данные показали, что снижение риска болезни Альцгеймера также связано с другими вакцинами для взрослых", — сказал старший автор Пол Шульц, профессор неврологии Медицинской школы Макговерна в Университете Техаса в Хьюстоне. "Мы и другие предполагаем, что именно иммунная система отвечает за дисфункцию нейронов в болезни Альцгеймера. Эти результаты подсказывают нам, что вакцинация оказывает более общее воздействие на иммунную систему, что снижает риск развития болезни Альцгеймера", — добавил Шульц в пресс-релизе Университета Техаса.

Для исследования ученые изучили медицинские записи 1,6 миллиона пациентов, которые получали или не получали рекомендуемые прививки для взрослых.

Пациенты были свободны от деменции в течение двухлетнего периода наблюдения и были не моложе 65 лет на начало восьмилетнего периода наблюдения.

Люди, получившие вакцину для защиты от столбняка и дифтерии, имели на 30% меньше вероятности развить болезнь Альцгеймера по сравнению с теми, кто не был привит, согласно исследованию. Около 7% вакцинированных пациентов заболели Альцгеймером, в сравнении с 10% непривитых пациентов.

Вакцинация от опоясывающего лишая была связана с 25% снижением риска развития болезни Альцгеймера (8% вакцинированных пациентов по сравнению с 11% непривитых пациентов). Пневмококковая вакцина связана с 27% снижением риска развития болезни (8% вакцинированных пациентов по сравнению с 11% непривитых пациентов).

В сравнении с этим, три новых антитела против амилоида, используемые для лечения болезни Альцгеймера, замедляют прогрессирование болезни на 25%, 27% и 35%, отмечает исследовательская группа.

"Мы предполагаем, что снижение риска болезни Альцгеймера, связанное с вакцинацией, вероятно, обусловлено комбинацией механизмов", — сказал автор исследования врач Аврам Бухбиндер, выпускник медицинской школы, теперь работающий в Массачусетском общественном госпитале в Бостоне. "Вакцины могут изменить подход, каким иммунная система реагирует на накопление токсичных белков, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера, например, улучшая эффективность иммунных клеток в очищении токсичных белков или настраивая иммунный ответ на эти белки так, чтобы побочные повреждения окружающих здоровых нейронов были снижены", — сказал он. "Конечно же, эти вакцины также защищают от инфекций, таких как опоясывающий лишай, которые могут способствовать нейроинфламмации".

Исследование подчеркивает, насколько важно, чтобы пациенты имели доступ к регулярным взрослым вакцинациям, отметили ученые.

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