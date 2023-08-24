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Илья Панфёров

Британский терапевт Аслам объяснил причины ночных судорог: нагрузки или долгое сидение

2:58
Здоровье

Пробуждение посреди ночи с судорогами и болезненным ощущением, как правило, в ногах, застает врасплох и доставляет массу неприятных ощущений.

Британский терапевт Аслам объяснил причины ночных судорог: нагрузки или долгое сидение
Фото: "MEDI CRAMP" by sebelbabu is marked with Public Domain Mark 1.0.

Британский терапевт Низа Аслам в беседе с изданием The Sun делится своими знаниями о том, как справиться с этим недугом и прекратить непроизвольные сокращения мышц, имеющие приступообразный характер.

Почему возникают ночные судороги в ногах?

Судороги — распространенное явление, которое может быть вызвано различными факторами, включая длительное нахождение в одной позиции. Однако, они также могут быть признаком более серьезных проблем.

Какие группы людей чаще сталкиваются с ночными судорогами?

Согласно медицинским исследованиям, около 60% людей сталкиваются с ночными судорогами в ногах. При этом женщины подвержены этому явлению чаще, чем мужчины. Кроме того, частота судорог увеличивается с возрастом.

Потенциальные причины ночных судорог

Подавляющее большинство случаев непроизвольных сокращений мышц приходится на икроножную мышцу, однако они также могут влиять на другие части ног. Медик Низа Аслам указывает на несколько возможных причин:

  • положение ног во время сна: вытягивание ног далеко от тела во время сна может привести к укорачиванию икроножных мышц, что делает их более подверженными судорогам.
  • длительное стояние или сидение: сидение или стояние на месте в течение длительных периодов времени может также спровоцировать ночные судороги из-за перенапряжения мышц.
  • интенсивные физические нагрузки: чрезмерные физические усилия могут привести к переутомлению мышц и риску возникновения судорог.

Значимость магния для предотвращения судорог

Магний играет ключевую роль в более чем 300 биохимических процессах в организме, включая сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Недостаток магния может привести к судорогам из-за нарушения баланса калия и кальция.

Как получить достаточное количество магния?

Магний можно получать из разнообразной пищи. Медицинские исследования показывают, что люди, употребляющие более 200 мг магния в день, реже сталкиваются с судорогами.

Богатые магнием продукты:

  • миндаль
  • орехи кешью
  • зерновые
  • бобовые
  • зелёные овощи

Какие факторы могут ухудшить усвоение магния?

  • Обработанные продукты содержат меньше магния, чем натуральные.
  • Взрослые усваивают примерно на 30% меньше магния из пищи по мере старения
  • Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, а также некоторые лекарства, могут снизить уровень магния
  • Недостаток витамина D также может влиять на усвоение магния.

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Ночные судороги ног
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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