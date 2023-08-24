Пробуждение посреди ночи с судорогами и болезненным ощущением, как правило, в ногах, застает врасплох и доставляет массу неприятных ощущений.
Британский терапевт Низа Аслам в беседе с изданием The Sun делится своими знаниями о том, как справиться с этим недугом и прекратить непроизвольные сокращения мышц, имеющие приступообразный характер.
Судороги — распространенное явление, которое может быть вызвано различными факторами, включая длительное нахождение в одной позиции. Однако, они также могут быть признаком более серьезных проблем.
Согласно медицинским исследованиям, около 60% людей сталкиваются с ночными судорогами в ногах. При этом женщины подвержены этому явлению чаще, чем мужчины. Кроме того, частота судорог увеличивается с возрастом.
Подавляющее большинство случаев непроизвольных сокращений мышц приходится на икроножную мышцу, однако они также могут влиять на другие части ног. Медик Низа Аслам указывает на несколько возможных причин:
Магний играет ключевую роль в более чем 300 биохимических процессах в организме, включая сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Недостаток магния может привести к судорогам из-за нарушения баланса калия и кальция.
Магний можно получать из разнообразной пищи. Медицинские исследования показывают, что люди, употребляющие более 200 мг магния в день, реже сталкиваются с судорогами.
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