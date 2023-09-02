Ученых Ньюкасла рассказали про эффективную профилактика рака

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По последним научным исследованиям, веденным коллективом ученых из университетов Ньюкасла и Лидса в Великобритании, ежедневное потребление слегка зеленого банана может существенно помочь предотвратить развитие раковых заболеваний, особенно у тех, кто подвержен генетической предрасположенности к онкологии.

Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Зеленый банан и его роль в профилактике рака

Исследователи внимательно изучили влияние ежедневного потребления слегка зеленого банана на здоровье человека. Особый интерес представляла группа людей с синдромом Линча — генетическим заболеванием, повышающим риск развития нескольких видов рака, включая рак кишечника, яичников, желудка, матки и поджелудочной железы.

Положительные результаты исследования

В ходе исследования было проведено наблюдение за 1.000 участниками с генетической предрасположенностью к раку.

Ученые обнаружили, что регулярное потребление дозы устойчивого к крахмалу добавки, эквивалентной содержанию в одном зеленом банане, привело к удивительным результатам.

За два года такого режима риск развития некоторых видов рака уменьшился на две трети. Важно отметить, что хотя рак кишечника не показал значимого снижения риска, зато заболевания желудочно-кишечного тракта существенно уменьшились.

Почему зеленый банан эффективен?

Зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, который является идеальным источником питания для полезных бактерий в толстом кишечнике. Это вещество содержится также в продуктах, как овес, рис, горох, бобы и макаронные изделия.

Основное отличие резистентного крахмала заключается в том, что он не переваривается ферментами поджелудочной железы и ферментируется в кишечнике, поддерживая здоровую микрофлору.

Профессор Джон Мазерс: результаты и выводы

Профессор Джон Мазерс, ведущий специалист из Университета Ньюкасла, поделился важными выводами:

"Наши исследования доказали, что регулярное употребление продуктов с резистентным крахмалом снижает риск рака более чем на 60 процентов. Самый заметный эффект наблюдается в верхних частях кишечника".

Интересно, что добавка оказалась наиболее эффективной в профилактике рака пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки — областей, где диагностика часто затруднена и заболевание обнаруживается на поздних стадиях.

Долгосрочный эффект исследования

Удивительно, но даже спустя десятилетие после прекращения приема добавки, эффект от ее использования остается. Долгосрочное воздействие может стать ключевым фактором в снижении заболеваемости раком.

Планы на будущее: продолжение исследований

Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют продолжить наблюдение за участниками исследования в течение десяти лет, а также расширить область исследования на влияние аспирина на риск развития рака толстой кишки.

Ранее опубликованные данные уже указывают на то, что аспирин может снизить риск этого вида рака на 50 процентов.

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Даже один БАНАН вызывает НЕОБРАТИМЫЙ процесс в организме

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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