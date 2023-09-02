Ученых Ньюкасла рассказали про эффективную профилактика рака

По последним научным исследованиям, веденным коллективом ученых из университетов Ньюкасла и Лидса в Великобритании, ежедневное потребление слегка зеленого банана может существенно помочь предотвратить развитие раковых заболеваний, особенно у тех, кто подвержен генетической предрасположенности к онкологии.
Исследователи внимательно изучили влияние ежедневного потребления слегка зеленого банана на здоровье человека. Особый интерес представляла группа людей с синдромом Линча — генетическим заболеванием, повышающим риск развития нескольких видов рака, включая рак кишечника, яичников, желудка, матки и поджелудочной железы.
В ходе исследования было проведено наблюдение за 1.000 участниками с генетической предрасположенностью к раку.
Ученые обнаружили, что регулярное потребление дозы устойчивого к крахмалу добавки, эквивалентной содержанию в одном зеленом банане, привело к удивительным результатам.
За два года такого режима риск развития некоторых видов рака уменьшился на две трети. Важно отметить, что хотя рак кишечника не показал значимого снижения риска, зато заболевания желудочно-кишечного тракта существенно уменьшились.
Зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, который является идеальным источником питания для полезных бактерий в толстом кишечнике. Это вещество содержится также в продуктах, как овес, рис, горох, бобы и макаронные изделия.
Основное отличие резистентного крахмала заключается в том, что он не переваривается ферментами поджелудочной железы и ферментируется в кишечнике, поддерживая здоровую микрофлору.
Профессор Джон Мазерс, ведущий специалист из Университета Ньюкасла, поделился важными выводами:
"Наши исследования доказали, что регулярное употребление продуктов с резистентным крахмалом снижает риск рака более чем на 60 процентов. Самый заметный эффект наблюдается в верхних частях кишечника".
Интересно, что добавка оказалась наиболее эффективной в профилактике рака пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки — областей, где диагностика часто затруднена и заболевание обнаруживается на поздних стадиях.
Удивительно, но даже спустя десятилетие после прекращения приема добавки, эффект от ее использования остается. Долгосрочное воздействие может стать ключевым фактором в снижении заболеваемости раком.
Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют продолжить наблюдение за участниками исследования в течение десяти лет, а также расширить область исследования на влияние аспирина на риск развития рака толстой кишки.
Ранее опубликованные данные уже указывают на то, что аспирин может снизить риск этого вида рака на 50 процентов.
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