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Илья Панфёров

Китайские ученые назвали главные плюсы грибов рейши в рационе

3:19
Здоровье

Лишь недавно рейши грибы начали привлекать внимание, несмотря на то, что они существуют уже более 2000 лет в восточной медицине.

Китайские ученые назвали главные плюсы грибов рейши в рационе
Фото: lifehacker.ru

Пользу для здоровье, которое они могут приносить, настолько поразительно, что жаль, что мы не узнали об этом раньше.

Вегетарианцы, веганы и даже не вегетарианцы могут сделать эти грибы постоянной частью своего рациона, чтобы обеспечить отличный иммунитет и крепкое здоровье как изнутри, так и снаружи.

Ранее считалось, что рейши грибы обладают силой бессмертия и их могли потреблять только избранные в древние времена. Но теперь, чтобы насладиться пользой от этих грибов, необязательно быть избранным.

И если вы до сих пор задаетесь вопросом, почему стоит попробовать эти грибы, читайте далее, чтобы узнать обо всех их невероятных пользах для здоровья.

Повышение сексуального влечения

Либидо у женщин, особенно после менопаузы, становится все более низким. Причины низкого желания могут быть разнообразными, такими как стресс, недостаточное питание, возраст и т. д. Распространённость гипоактивного сексуального желания (HSDD) у женщин составляет около 10%, в то время как распространенность низкого сексуального желания выросла до 43%.

К несчастью, мужчины также сталкиваются с этой проблемой. Фармацевты до сих пор не нашли фармакологических решений для этой проблемы. Но к счастью, рейши грибы могут помочь.

Согласно Шанхайскому университету традиционной китайской медицины, сексуальное влечение человека напрямую связано с почками и кровообращением. И этот гриб известен своей способностью улучшать кровообращение, очищать кровь и повышать либидо в традиционной китайской медицине. Поэтому медики восточной медицины назначают его людям, сталкивающимся с сексуальной дисфункцией. Так что и вы можете попробовать этот гриб, чтобы оживить атмосферу в своей спальне.

Защита мозга от окислительных повреждений

Этот гриб с медицинскими свойствами также может защитить мозг от различных нейродегенеративных эффектов. Восточные врачи используют этот гриб для лечения различных недугов благодаря его антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Исследователи теперь даже нашли доказательства подтверждающие это утверждение.

Экстракты спор этого гриба могут защитить гиппокампальные нейроны от воздействия окислительных белков, которые могут вызвать повреждения.

Этот гриб также может оказывать антидепрессантные эффекты. Но для подтверждения его эффективности требуется провести ещё больше исследований.

Защита дыхательной системы

Рейши грибы известны своими сильными противовоспалительными свойствами. Поэтому они могут помочь облегчить симптомы многих респираторных заболеваний, таких как астма, заложенность и бронхит, которые могут возникнуть из-за различных инфекций или загрязнений.

Вещества этого гриба могут увеличить емкость легких для вдыхания кислорода, уменьшая воспаление и увеличивая кровоток к легким.

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Гриб Рейши Доктор Лисенкова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье
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