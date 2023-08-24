Оливки: Самый вкусный и полезный перекус

Как вы увидите позже, это также влияет на то, как ваш организм обрабатывает это вкусное лакомство.
Оливки нельзя есть сразу с дерева, так как они могут быть очень горькими, и для того чтобы сделать их съедобными, их сначала нужно подвергнуть обработке.
Это делается путем замачивания и упаковки их в рассол, уксус и оливковое масло, или они могут бродить в соленой воде. Если они созревают и обрабатываются сырыми, то получается зеленая оливка, с которой мы все так знакомы.
Если же они созревают и обрабатываются спелыми, то оливки становятся черными, создавая другую знакомую форму оливки.
Помимо этого, маринованные каламата оливки представлены на меню греческих и средиземноморских ресторанов, а также на столах жителей этих регионов.
Сравнивая оливки с другими удобными перекусами, такими как пакетик картофельных чипсов или крекеров, неудивительно, что оливки являются более здоровым и легким выбором как с точки зрения калорий, так и с точки зрения содержания углеводов и жиров.
Это становится еще более очевидным, если учесть, что эти виды закусок или фастфуда могут содержать трансжиры, самые вредные для здоровья жиры, которых следует избегать.
Вот как они сравниваются по калориям:
Далеко не то, чтобы они могли сделать вас полнее, оливки, на самом деле, могут помочь вам с похудением, особенно если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием углеводов или продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ).
Диеты с низким содержанием углеводов обычно включают меньше углеводов и больше насыщенных продуктов, таких как белки, благодаря чему вы будете чувствовать себя менее голодными.
Сокращение потребления рафинированных углеводов приводит к более стабильному уровню сахара в крови, предотвращая его резкий подъем и падение. Это, в свою очередь, также способствует потере веса.
Содержание углеводов в черных оливках составляет 2.7 грамма, а в зеленых оливках — около 1 грамма на 10 плодов. Каламатские оливки, напротив, содержат всего 4 грамма углеводов.
Кроме того, оливки обладают низким гликемическим индексом (ГИ). Продукты с высоким ГИ быстро высвобождают энергию, но также быстро вызывают чувство голода.
В результате вы можете чаще перекусывать между приемами пищи, если полагаетесь на такие продукты для насыщения. У оливок низкий ГИ всего 15, что сравнимо с шпинатом и сельдереем, делая их продуктами с очень низким ГИ.
Кроме того, пищевые волокна в оливках также могут помочь с насыщением и поддерживать чувство сытости на долгое время.
И употребление меньшего количества калорий означает лучшие шансы достичь дефицита калорий между тем, что ваш организм сжигает, и тем, что вы потребляете, что способствует похудению вместо прибавления веса.
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