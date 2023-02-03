Доктор Евдокименко: можно быстро восстановиться после COVID-19

Как быстро и дёшево убрать ковидные осложнения, почему при вирусных инфекциях важнее всего детоксикация организма, как избавиться от постковидного облысения, а также что поможет ковидным больным, которых лечили дексаметазоном, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой популярный видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

— Павел Валерьевич, какие методики восстановления после коронавируса вы порекомендуете?

— Восстановиться после самого коронавируса несложно. Гораздо сложнее восстанавливаться после агрессивного лечения. Осложнения, которые люди связывают с коронавирусом, чаще бывают связаны не с этим заболеванием, а именно с лечением, с моей точки зрения, не всегда оправданным, которое проводилось при этой болезни.

Я сам быстро излечился, как и вся моя семья, и огромное количество родственников и знакомых. Мы боролись с коронавирусом как с токсичным вирусом, с интоксикацией. Проводили детоксикацию как при отравлении солями алюминия.

Симптомы отравления солями алюминия совпадают с симптомами коронавируса на 100%, вплоть до "матового стекла" в лёгких.

Надо три дня пить энтеросорбенты — лучше всего копеечный активированный уголь, он отлично выводит соли алюминия. Его пьют один раз в день из расчёта одна таблетка на 10 кг веса. Запивают стаканом воды, пить надо очень медленно, чтобы он успевал рассасываться по пути. Если вы пьёте лекарства от сердца, давления и т. д., разведите их по времени: за час-два до угля ничего пить не надо. Помимо угля, мы пьём травку ортосифон тычиночный: очень хорошо чистит почки и печень. Трава вкусная, получается что-то вроде чая. Ортосифон пьём 3 недели.

Этот метод (уголь и ортосифон) повторяем раз в 3 месяца.

После коронавируса очень важно в течение года-двух не допускать переутомления и гипоксии, то есть нехватки кислорода.

Мы разработали великолепную гимнастику для лёгких, которая устраняет очень многие проблемы после этой болезни. Это "недыхательная гимнастика для лёгких". Её нужно делать 1-2 раза в день. И во время болезни можно делать, и тем более — после.

— Одним из последствий коронавируса у многих женщин стало частичное или даже полное облысение. Что с этим делать?

— Провести детокс. А после детоксикации пропить курс витаминов группы В.

— То есть, детоксикацию можно делать в любое время после ковида, даже если переболел два года назад?

— Её вообще полезно делать большинству людей, безотносительно коронавируса, а просто с учётом того, что мы:

пьём,

едим,

чем дышим.

К сожалению, очень много проблем возникает после агрессивного лечения коронавируса. Например, после лечения гормональным препаратом дексаметазоном: он крайне редко был нужен, но его применяли в больницах у очень многих людей. И теперь приходят молодые мужчины ко мне на приём, у них от дексаметазона тяжёлый асептический некроз, то есть разрушение костей, которое я раньше видел только у людей, которые облучились либо проходили терапию дексаметазоном при системных тяжёлых болезнях. Сейчас же огромное количество молодых мужчин хромают, у них разрушен тазобедренный сустав.

Если было лечение дексаметазоном, нужно после приёма ортосифона купить в аптеке створки фасоли. Принимать прямо по инструкции на упаковке, хотя бы 2-3 недели.

Они неплохо нейтрализуют последствия приёма дексаметазона. Понятно, что, если уже разрушилась кость, развился асептический некроз, то этого будет недостаточно, но хотя бы вы уберёте часть интоксикации.

Автор Инна Новикова * Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Куратор Копорева Наталья Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос. Занимается лечением очаговых выпадений волос. Применяет разработанные самостоятельно методики мезотерапии при различных видах выпадения волос, плазмотерапии, озонотерапии. Ведет также дерматологический прием. Докладчик ряда Российских конгрессов, конференций по вопросам трихологии и дерматологии. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение. Куратор Чачанидзе Елена Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.

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