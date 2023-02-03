Как быстро и дёшево убрать ковидные осложнения, почему при вирусных инфекциях важнее всего детоксикация организма, как избавиться от постковидного облысения, а также что поможет ковидным больным, которых лечили дексаметазоном, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой популярный видеоблогер, врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.
— Павел Валерьевич, какие методики восстановления после коронавируса вы порекомендуете?
— Восстановиться после самого коронавируса несложно. Гораздо сложнее восстанавливаться после агрессивного лечения. Осложнения, которые люди связывают с коронавирусом, чаще бывают связаны не с этим заболеванием, а именно с лечением, с моей точки зрения, не всегда оправданным, которое проводилось при этой болезни.
Я сам быстро излечился, как и вся моя семья, и огромное количество родственников и знакомых. Мы боролись с коронавирусом как с токсичным вирусом, с интоксикацией. Проводили детоксикацию как при отравлении солями алюминия.
Симптомы отравления солями алюминия совпадают с симптомами коронавируса на 100%, вплоть до "матового стекла" в лёгких.
Надо три дня пить энтеросорбенты — лучше всего копеечный активированный уголь, он отлично выводит соли алюминия. Его пьют один раз в день из расчёта одна таблетка на 10 кг веса. Запивают стаканом воды, пить надо очень медленно, чтобы он успевал рассасываться по пути. Если вы пьёте лекарства от сердца, давления и т. д., разведите их по времени: за час-два до угля ничего пить не надо. Помимо угля, мы пьём травку ортосифон тычиночный: очень хорошо чистит почки и печень. Трава вкусная, получается что-то вроде чая. Ортосифон пьём 3 недели.
Этот метод (уголь и ортосифон) повторяем раз в 3 месяца.
После коронавируса очень важно в течение года-двух не допускать переутомления и гипоксии, то есть нехватки кислорода.
Мы разработали великолепную гимнастику для лёгких, которая устраняет очень многие проблемы после этой болезни. Это "недыхательная гимнастика для лёгких". Её нужно делать 1-2 раза в день. И во время болезни можно делать, и тем более — после.
— Одним из последствий коронавируса у многих женщин стало частичное или даже полное облысение. Что с этим делать?
— Провести детокс. А после детоксикации пропить курс витаминов группы В.
— То есть, детоксикацию можно делать в любое время после ковида, даже если переболел два года назад?
— Её вообще полезно делать большинству людей, безотносительно коронавируса, а просто с учётом того, что мы:
К сожалению, очень много проблем возникает после агрессивного лечения коронавируса. Например, после лечения гормональным препаратом дексаметазоном: он крайне редко был нужен, но его применяли в больницах у очень многих людей. И теперь приходят молодые мужчины ко мне на приём, у них от дексаметазона тяжёлый асептический некроз, то есть разрушение костей, которое я раньше видел только у людей, которые облучились либо проходили терапию дексаметазоном при системных тяжёлых болезнях. Сейчас же огромное количество молодых мужчин хромают, у них разрушен тазобедренный сустав.
Если было лечение дексаметазоном, нужно после приёма ортосифона купить в аптеке створки фасоли. Принимать прямо по инструкции на упаковке, хотя бы 2-3 недели.
Они неплохо нейтрализуют последствия приёма дексаметазона. Понятно, что, если уже разрушилась кость, развился асептический некроз, то этого будет недостаточно, но хотя бы вы уберёте часть интоксикации.
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