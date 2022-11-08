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Автор Сергей Лебедев

Исландия помогает всему миру изучать генетические заболевания

Здоровье

Сегодня, когда агонизирует ковид, нет-нет, но вновь появляются какие-то бациллы, несущие человечеству угрозу выживания. До сих пор никто не может сказать, а что же такое "чёрная смерть" — чума. С трудом пытаются справиться медики и с другими болячками. Надо ли напоминать об онкологии.

Исландия помогает всему миру изучать генетические заболевания

Генетический заповедник на острове

Учёные считают, что для борьбы с болезнями нужен абсолютно "чистый" первоначальный организм, который держит в себе абсолютно всю биозащиту на все случаи жизни. А где найти такого человека, когда даже за последние 500 лет мы все перемешались. И наш генетический код содержит болячки и вирусы всех поколений.

Специалист в области высшей нервной деятельности Кэрри Стефанссон после преподавания в Гарварде решил вернуться на свою историческую родину — Исландию. Именно здесь он увидел первозданный генетический заповедник, который поможет выжить человечеству.

Здесь он и основал биотехнологическую компанию "Декод генетикс". История утверждает, что викинги появились в Исландии 1200 лет назад. Изолированные в холодных водах Северной Атлантики они оставались замкнутой нацией. И её генофонд ни с кем не смешивался. Так что, только они на Земле являются идеальным объектом для молекулярной биологии. А население Исландии, более 300 тысяч человек, это наиболее генетически однородная нация в мире.

По словам учёного, исландцы — весьма редкий случай в генетике человека. Кроме того, у них есть мания документировать всё, что движется. Поэтому у учёных есть уникальная база генеалогических данных по исландцам. К услугам исследователей и обширный банк образцов ткани, полученных в ходе биопсий и вскрытий на острове в течение полувека. Благо — холод всегда под рукой.

Имея определённый капитал и подробные медицинские архивы, сотрудники компании изучают исландские семейства по их истории болезни, начиная с 1915 года. Акцентируя внимание на тех или иных болезнях, медики пытаются отследить гены, ответственные за эти болячки. А так как генетическая база однообразная, они могут выявить дефективный ген, вызывающий болезнь.

За несколько месяцев в одной из хромосом был определён участок с геном, который вызывает наследственный тремор. Вид дрожи, который есть у десяти процентов пожилого населения планеты и практически не лечится.

Берегите генофонд нации

Создаваемые генетические виды лечения или средства на основе исследований Стефанссона будут способны нейтрализовать действия дефектного гена. А может быть, как надеются исследователи, даже заменять его на здоровый. Неслучайно "природный ресурс" генофонда исландцев многие называют уникальным и призывают его беречь. Между прочим, в компании Стефанссона работают одни исландцы. Так что, "генофонд" сохраняется даже на коммерческом уровне.

Благодаря подобным "исландским" биокомпаниям, фармакологические фирмы и выпускают лечебные препараты, прослеживая движение заболеваний на протяжении поколений. Эти же данные может получить и обычный врач. А зная предрасположенность пациента к разным болячкам, уже проще искать методы лечения.

Аналитики давно предрекали биоиндустрии большое будущее. В частности, речь идёт о Европе, хотя пока преимущество здесь за США. Другое дело, в какую сторону работают биотехнологии. Неслучайно за последнее десятилетие всё больше идёт информации об американских биотехнологических фермах, разбросанных во всём мире и испытывающих неизвестные препараты на местном населении. Если лечить склероз —это одно, то закидывать врага ковидом — другое.

Если говорить о Европе, там работают где-то 800 биофирм, а вот в США — 2000 компаний, занимающихся медицинскими исследованиями в области генетики, и не только.

Также здесь стоит напомнить, что не всегда можно доверять и лекарствам, не прошедшим апробацию в биотехнологических компаниях. "Шпигель" утверждал, что около трети всех лекарств в немецких аптеках из тех, что прописываются врачами, не проходили испытания на лечебный эффект. Хотя, это и нарушает нормы Евросоюза. Впрочем, такие "детали" оплачивает наш с вами карман.

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