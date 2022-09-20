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Автор Маргарита Кичерова

Фитотерапевт: можно приготовить вино из девясила и пить его осенью для укрепления иммунитета

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Какие травы стоит собирать и сушить осенью, а также о том, какие настои, сборы и отвары можно из них приготовить, чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, рассказал профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Фитотерапевт: можно приготовить вино из девясила и пить его осенью для укрепления иммунитета

— Дмитрий, какие целебные травы собирают осенью?

— Плоды шиповника (самая главная фитотерапия) и коренья. Иногда лучше дождаться новолуния. Так как Луна притягивает и оттягивает воду, действующие вещества ближе сосредоточены в кореньях в новолуние, а в полнолуние они более сосредоточены в верхушках растений.

— Какие травы и растения обладают сильным антибактериальным эффектом?

— По большей части, все травы обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Но преимущественно это те, которые содержат фитонциды, смолы и эфирные масла. Эфирномасленичные растения — это те, из которых мы пьём травяные чаи:

  • мелисса лимонная,
  • котовник кошачий,
  • мята перечная,
  • иссоп лекарственный (хорошее бронхолетическое растение),
  • все тимьяны.

Эфирное масло тимьяна эвакуируется из организма через альвеолы лёгких и тем самым оказывает противовоспалительный, бактериальный эффект именно в точке, где находится патоген — это в лёгких, альвеолах.

Обладают бактериальным, противовоспалительным эффектом дикорастущие растения: таволга или вязолистный лабазник. Цветы ромашки аптечной, пупавки жёлтой. Садовые спиреи богаты смолами, витаминами, оказывают противовоспалительный и противовирусный эффект.

— Вы упомянули о дикорастущих. А что можно посадить на огороде такого полезного, чтобы собрать осенью и приготовить лекарственный сбор?

— Очень хорошее растение девясил высокий. Осенью поделите это растение (он очень легко разрастается), возьмите часть корневища для приготовления лекарства. Там очень много инулина, поэтому помогает при болезнях поджелудочной железы. Девясил хорошо справляется с болезнями лёгких, а также с атеросклерозом.

Можно приготовить знаменитое вино из девясила — вино Авиценны, которое в Средневековье и в античности использовали для поднятия сил.

Столовую ложку свежего сырья отваривают в пол-литре красного вина, спустя 10-15 минут остужают и закупоривают в бутылки. Его можно применять утром по столовой ложке 30-60 дней.

Октябрь-ноябрь — самое время для девясилового вина. Единственный минус, на вине повышается кислотность. Поэтому можно сделать на белом вине — более щадящий девясил.

Горький напиток, поэтому можно смешать с мёдом. Для этого корень высушиваем в тёмном месте либо в электросушилках при 60 градусах Цельсия. Измельчаем корень в кофемолке. Порошок просеиваем сквозь сито, смешиваем стакан порошка и два стакана мёда. Настаиваем сутки. Применять по чайной ложке три раза в день. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких.

— В какое время суток и что именно принимать для поднятия иммунитета?

— Если используете растения, которые тонизируют, то это утренние часы. Каждое утро на протяжении 3-4 недель. Можно применять утром и вечером, если это не тонизирующее растение: например, эхинацея пурпурная.

Можно использовать любой сорт эхинацеи. Главное, не с жёлтыми цветами, а только с розовыми.

Половину ёмкости заполняем измельчёнными цветами, листьями, молодыми побегами эхинацеи, полностью заливаем 100%-м спиртовым раствором и настаиваем несколько недель в тёмном месте.

— Как правильно заготовить лечебный сбор?

— Надо учесть совместимость растений между собой: не более 3-5 растений, чтобы не было конфликта. Хотя, сейчас многие практикующие фитотерапевты считают, что человек живёт в такое время, когда уже недостаточны малокомпонентные сборы и требуются более обширные — 10-30 видов растений, как в тибетской, китайской медицине.

Самый простой сбор — это листья и цветы липы сердцевидной, цветы бузины чёрной, трава лабазника, спирея с дачного участка, листья или стебли малины.

— Лучше до или после еды принимать травяные настои?

— Если вы не знаете, как принимать настой, то лучше между едой, в промежутке, когда вы не принимаете никакие препараты внутрь. Обычно желчегонные растения применяют за 30 минут до еды. Печёночные — иногда через час после еды.

Главное правило: все желудочно-кишечные заболевания лечатся за 30 минут до еды. В остальных случаях желательно в перерывах между едой в течение дня.

А в народе раньше вообще применяли по глотку в течение дня независимо ни от чего.

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Что собирать осенью, чтобы не болеть зимой
Редактор: Марина Севастьянова
Темы здоровье иммунитет
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