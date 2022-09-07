Эксперт Николаева: "Не стоит "пробовать" медитацию для развлечения"

Медитация стала необыкновенно популярной в образованных кругах российского общества, однако этим термином зачастую обозначают самые разные системы психотренинга. Вот почему, прежде чем говорить об общих характеристиках и требованиях в медитации, вначале следует договориться о понятиях. О том, что такое медитация и всем ли она подходит, рассказала читателям Pravda. Ru философ и востоковед Мария Николаева.

Медитация: какие есть разновидности

В целом можно делить медитативные практики на восточные и западные, где традиционные занятия медитацией на Востоке были направлены на самореализацию в смысле освобождения от мира, а новейшие психологические методы медитации на Западе являются адаптивными механизмами к сложностям социальной жизни. Итак, мы видим, что термин медитация получает едва ли не прямо противоположный смысл.

Если мы говорим о медитации как способе снятия стресса, выхода из депрессии, поддержания ровного эмоционального состояния, то такого рода медитативные практики подходят практически всем людям, они даже оказывают терапевтический эффект на тех, кто страдает от психологических проблем и психосоматических заболеваний. Сюда относятся:

различные виды позитивного аутотренинга,

гармонизирующие визуализации,

расслабления под музыку,

сканирование вниманием всего тела,

сосредоточение на желанном объекте и др.

Основная задача таких практик — привести человека в уравновешенное счастливое состояние. Конечно, каждому хочется быть всегда спокойным, радостным, уверенным!

Однако когда речь заходит о медитации как серьезном психотренинге, который выводит человека за пределы обычного состояния и приводит к качественной трансформации, то здесь требуется серьезная подготовка, а поначалу будут значительные ограничения в допуске.

Не могут заниматься медитацией люди с психическими отклонениями, поскольку нагрузка на психику оказывается существенной даже для нормального человека. Так, в центрах випассаны каждый практикующий должен подписать бумагу, что у него нет психических заболеваний, да и вообще серьезных медицинских диагнозов. При длительном сидении, например, ежедневно по 14 часов, как бывает в ритритных центрах и монастырях, требуется несокрушимое здоровье.

Какого рода нагрузки ожидают человека при медитации?

Длительное удержание неподвижной позы или повторение определенных действий. Это не подойдет для физически нетренированного человека, он просто не выдержит и прекратит. Усиление эмоциональных перепадов в режиме изоляции без общения. Здесь нередко случаются психические срывы, если у человека не наработана эмоциональная стабильность. Шок от разрушения привычной картины мира и переоценки ценностей. Медитирующему нужен сильный интеллект, иначе он просто не справится с видением реальности.

Медитация предполагает полную трансформацию личности, и если человек не готов меняться, то лучше даже не приступать к таким занятиям. По крайней мере, он должен хорошо владеть философией, согласно которой производятся эти изменения, понимать ее и принимать. Иначе он рискует оказаться в ситуации, когда прежняя жизнь рушится и обесценивается, а новое видение он не в состоянии осознать.

Не стоит рисковать, чтобы "попробовать" тот или иной вид медитации для развлечения, если вы не уверены, какое влияние на вашу психику будет оказано. Это не значит, что медитация чем-то плоха — просто каждая психотехника предназначена для конкретной цели в контексте данной традиции, вне которого она лишь ввергает в измененное состояние сознание.

И, наконец, главный вопрос, который возникает у тех, кто пытается медитировать без наставника: а как вернуться в прежнее нормальное состояние, если ненароком "занесло" куда-то не туда? Ведь медитация как прохождение определенных этапов в изменении сознания производится по вполне четкой карте, которой владеет тот, кто уже прошёл этот путь. Начинающий не знает, что ждет его впереди, поэтому полагается на руководство наставника. Здесь чрезвычайно важна роль учителя, который может проконтролировать правильность всех технических деталей:

выбор объекта для концентрации,

позы для медитации,

анализ возникающих состояний,

добавление нагрузки и пр.

Самостоятельное освоение медитации чревато опасностью "заблудиться".

Люди понимают, что нельзя поднимать гири без должной подготовки и тем более при противопоказаниях, но многие до сих пор не понимают, что нагрузки на психику, которые оказывают различные виды медитации, тоже могут оказаться чрезмерными и подходят не всем.

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