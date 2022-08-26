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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Серебрякова: "Жидкий коллаген лучше усваивается"

Здоровье

Процесс выработки коллагена очень энергозатратный для нашего организма, и к 25 годам этот процесс сильно замедляется. Поэтому после 25 лет мы начинаем замечать первые признаки старения : с возрастом кожа становится менее эластичной, суставы изнашиваются, а сухожилия больше не тянутся. Помогают синтезу коллагена — витамин С, цинк, селен, поэтому без этих микроэлементов он усваивается очень слабо! 

Эксперт Серебрякова: "Жидкий коллаген лучше усваивается"

Получить коллаген, можно двумя способами: есть много мяса, рыбы или бобовых, а можно просто использовать пищевую добавку. Если с первым способом все ясно, то про второй способ мы расскажем подробнее! Сегодня на рынке представлено много видов коллагена, и покупателю очень сложно выбрать для себя самый оптимальный. У всех разные задачи: кто-то хочет сохранить молодость и красоту кожи, кто-то хочет восстановить  суставы и связки. О том, как правильно выбрать коллаген, рассказала читателям Pravda.Ru ведущий технолог компании Iconmarket Юлия Серебрякова.

Как правильно выбрать коллаген

При выборе питьевого коллагена рекомендуется обращать внимание на следующие важные критерии: 

  •  Происхождение

Коллаген животного происхождения - говяжий или свиной имеет более крупную молекулярную массу. Говяжий коллаген производится с использованием уксуса, поэтому может со временем оказывать раздражающее действие на слизистую желудочно-кишечного тракта, особенно при длительном применении, так как принимать коллаген рекомендуется натощак. 

Крупная белковая молекула может нарушать фильтрационную способность почек и способствовать развитию патологии почек (гломерулонефрит). Морской коллаген имеет низкую молекулярную массу, благодаря чему уменьшается нагрузка на почки, особенно при длительном применении (самое частое осложнение у спортсменов после длительного приема белка животного происхождения – это нарушение работы и развитие патологий почек). 

  • Тип 

Основное сырье для производства морского жидкого коллагена - рыбья кожа и чешуя, поэтому в составе преобладает  I и III тип коллагена. Для исключения перегрузки организма не рекомендуется принимать вместе с препаратами, которые содержат II тип коллагена.  

  • Концентрация 

Жидкий морской коллаген используют не для лечения, а скорее для профилактики. Продукт имеет накопительный эффект. Большой процент белка может не усваиваться организмом, оседать на стенках кишечника и на мембранах почек, нарушая их работу и приводя к развитию заболеваний.

  • Вкус

Чтобы избавиться от неприятного запаха, некоторые производители жидкого коллагена используют процесс дезодорации при производстве - это фильтрация активированным углем и систему деаэрации (удаление кислорода и других газов из жидкости). 

  • Биодоступность

Морской коллаген обладает высокой биодоступностью и хорошо усваивается организмом.

  • Форма: порошок, желе или жидкий питьевой коллаген

Порошок нужно растворять, при этом неизвестна активность веществ после смешивания с различными жидкостями (соки, чай, морс и т.д), качество используемой воды также разное. Порошок может образовывать комочки и не до конца растворяться. 

Желе – чаще изготавливается из коллагенсодержащего сырья птицы, поэтому возможна аллергия на куриный белок. Особенно при высокой дозировке и длительном применении. 

Готовая питьевая форма лучше усваивается. При производстве используется максимально очищенная вода с правильным рН и микроэлементным составом. Это необходимо для кислой среды для лучшего усвоения коллагена. Чего нельзя гарантировать при сухих формах. 

  • Дополнительные ингредиенты в составе

БАДы с повышенным содержанием белка и без дополнительных ингредиентов в составе могут оказывать нежелательные эффекты, особенно при длительном применении, потому что «тормозят» пищеварение и вызывают процессы гниения и брожения в кишечнике. Параллельно с такими препаратами рекомендуется дополнительно принимать ферменты. Лучше выбирать коллаген, в составе которого содержатся пребиотики (фруктоолигосахариды), концентрат тропических фруктов и пектин, которые нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта. Наличие в составе таких ингредиентов «не перегружает» пищеварительную систему и не требует дополнительной стимуляции пищеварения (прием ферментов) даже при длительном применении питьевого коллагена.

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Коллаген – что это? Как принимать для суставов?
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