Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Психотерапевт о борьбе с перееданием: "Уберите все запреты и не вините себя"

Здоровье

Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения, его также называют психогенным перееданием. Суть данного расстройства заключается в чрезмерном и неконтролируемом употреблении пищи, отсутствии чувства насыщения, переедании до боли в животе, поглощении пищи без чувства голода, последующем чувстве вины за съеденное и осуждении себя за содеянное. О том, каковы причины переедания и как это лечить, рассказал читателям Pravda. Ru врач-психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.

Психотерапевт о борьбе с перееданием: "Уберите все запреты и не вините себя"

Причины переедания

  • Физио-биологические

К этой группе можно отнести переедания, которые происходят на фоне сбоев работы организма. В данном случае это является симптомом. Сюда же относятся различные генетические мутации и фактор наследственности.

  • Социальные

В данную группу можно отнести неправильные пищевые привычки, привитые семьёй или же окружением. Также неправильное формирование отношения к еде. Например, поощрение хорошего поведения ребенка едой или же, наоборот, наказание ребенка отсутствием сладкого и вкусного. К этому же относится и насильное кормление в детстве.

  • Психологические

В этом случае такое поведение позиционируется как заедание отрицательных эмоций, проблем, зачастую происходит заедание "пустоты” внутри себя. В основном в топку летит сладкое, вредное, то, что вызывает максимальный выброс "гормонов радости” в кровь. В самых тяжелых случаях является одним из симптомов депрессии, шизотипического расстройства и расстройства личности.

Последствия компульсивного переедания

Если у вас были психологические проблемы и на фоне этого вы стали переедать, есть вероятность ухудшения вашего состояния. Может повыситься тревожность, появится деструктивное поведение по отношению к самому себе. Возможно игнорирование реальных проблем и своего психического состояния, вы как бы прячетесь за едой. Также переедание приведет к набору избыточного веса, что в свою очередь чревато повышенной нагрузкой на суставы.

Чрезмерное употребление быстрых углеводов может стать предвестником диабета. Возможны нарушение качества сна и синдром обструктивного апноэ. Различные заболевания ЖКТ также могут быть пагубным последствием КП.

Компульсивное переедание: методы лечения

Если у вас есть возможность, за помощью стоит обратиться к профессионалу психологу или психотерапевту. Диагноз устанавливается по итогам беседы со специалистом. Определяется степень тяжести заболевания и подбирается индивидуальный план лечения конкретного пациента. В некоторых случаях может быть назначена сдача анализов и перенаправление к врачам иного профиля. Если ваше компульсивное переедание было одним из симптомов основного заболевания, прежде всего нужно будет вылечить сам недуг, а затем разбираться с перееданием. В некоторых случаях назначается медикаментозное лечение. В самых запущенных случаях возможно стационарное лечение.

Главное, не игнорировать тревожные звоночки и вовремя обращаться за помощью. Если у вас нет возможности пойти к врачу, половиной дела уже является осознание проблемы. Далее вам следует работать над собой и со своей головой.

  • В первую очередь вам стоит перестать себя винить за то, что вы делаете. Да, не самое лучшее решение, но вы справляетесь со своими проблемами так, как можете в данный момент. Вы уже осознали, что нужно что-то менять и теперь будете стараться делать все только ради себя и от любви к себе.
  • Не нужно делить продукты на плохие и хорошие, уберите все запреты, т. к. они порождают усиленное желание съесть "запрещенку”.
  • Далее стоит понемногу начать прислушиваться к своему телу, спрашивая: "Я сейчас действительно хочу есть или же просто хочется поднять себе настроение и забыть о волнующих вещах?” Если первый вариант, то старайтесь есть с паузами, медленно и отслеживая момент насыщения организма. Как только почувствуете, что сыты, не заставляйте себя доедать. Если же ответом на вопрос был второй вариант, вам следует подумать и понять, что еще, помимо еды, может дать вам чувство радости и что может помочь отвлечься.

Также не стоит забывать, что убегание от проблем их не решает. Не бойтесь столкнуться с ними, это всего лишь один из моментов вашей жизни, который в любом случае решится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК ПОБОРОТЬ ПРИВЫЧКУ ПЕРЕЕДАТЬ?
Редактор: Ольга Алексеева
Новости
Российские снайперы впервые применили на Украине дальнобойную винтовку "Сумрак"
Вице-премьер Новак: Россия остановит экспорт нефти, если цена станет убыточной
ВС России начали применять усиленные барражирующие "Ланцеты" против ВСУ
Байден заявил, что заболел раком из-за проблем с экологией
Работодатели Подмосковья задолжали сотрудникам почти 29 млн рублей
"Пятёрочка" и "Перекрёсток" изменили систему бонусных баллов без предупреждения
Украине не хватит РСЗО HIMARS из США, чтобы остановить СВО РФ
Украинские войска пытаются нанести ракетные удары по Херсону
Обвинённая в дискредитации ВС РФ пенсионерка считает, что её "сдал" священник
Зеленский "тайным указом" лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Танкисты из российской дивизии угнали украинский танк прямо с поля боя
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Мир. Новости мира
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Последние материалы
Российские снайперы впервые применили на Украине дальнобойную винтовку "Сумрак"
Вице-премьер Новак: Россия остановит экспорт нефти, если цена станет убыточной
Врач: "Чтобы предотвратить инфаркт, необходимы нагрузки по 150 минут в неделю"
ВС России начали применять усиленные барражирующие "Ланцеты" против ВСУ
Психотерапевт о борьбе с перееданием: "Уберите все запреты и не вините себя"
Врач Дубинин: Омега-3 повысит уровень "хорошего" холестерина и снизит риск образования тромбов
Гончаренко: название бренда при создании должно быть понятно русскому потребителю
Эксперт: после неудачного маникюра надо восстанавливать ногти три месяца
Байден заявил, что заболел раком из-за проблем с экологией
Работодатели Подмосковья задолжали сотрудникам почти 29 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников