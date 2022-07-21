Психотерапевт о борьбе с перееданием: "Уберите все запреты и не вините себя"

Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения, его также называют психогенным перееданием. Суть данного расстройства заключается в чрезмерном и неконтролируемом употреблении пищи, отсутствии чувства насыщения, переедании до боли в животе, поглощении пищи без чувства голода, последующем чувстве вины за съеденное и осуждении себя за содеянное. О том, каковы причины переедания и как это лечить, рассказал читателям Pravda. Ru врач-психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.

Причины переедания

Физио-биологические

К этой группе можно отнести переедания, которые происходят на фоне сбоев работы организма. В данном случае это является симптомом. Сюда же относятся различные генетические мутации и фактор наследственности.

Социальные

В данную группу можно отнести неправильные пищевые привычки, привитые семьёй или же окружением. Также неправильное формирование отношения к еде. Например, поощрение хорошего поведения ребенка едой или же, наоборот, наказание ребенка отсутствием сладкого и вкусного. К этому же относится и насильное кормление в детстве.

Психологические

В этом случае такое поведение позиционируется как заедание отрицательных эмоций, проблем, зачастую происходит заедание "пустоты” внутри себя. В основном в топку летит сладкое, вредное, то, что вызывает максимальный выброс "гормонов радости” в кровь. В самых тяжелых случаях является одним из симптомов депрессии, шизотипического расстройства и расстройства личности.

Последствия компульсивного переедания

Если у вас были психологические проблемы и на фоне этого вы стали переедать, есть вероятность ухудшения вашего состояния. Может повыситься тревожность, появится деструктивное поведение по отношению к самому себе. Возможно игнорирование реальных проблем и своего психического состояния, вы как бы прячетесь за едой. Также переедание приведет к набору избыточного веса, что в свою очередь чревато повышенной нагрузкой на суставы.

Чрезмерное употребление быстрых углеводов может стать предвестником диабета. Возможны нарушение качества сна и синдром обструктивного апноэ. Различные заболевания ЖКТ также могут быть пагубным последствием КП.

Компульсивное переедание: методы лечения

Если у вас есть возможность, за помощью стоит обратиться к профессионалу психологу или психотерапевту. Диагноз устанавливается по итогам беседы со специалистом. Определяется степень тяжести заболевания и подбирается индивидуальный план лечения конкретного пациента. В некоторых случаях может быть назначена сдача анализов и перенаправление к врачам иного профиля. Если ваше компульсивное переедание было одним из симптомов основного заболевания, прежде всего нужно будет вылечить сам недуг, а затем разбираться с перееданием. В некоторых случаях назначается медикаментозное лечение. В самых запущенных случаях возможно стационарное лечение.

Главное, не игнорировать тревожные звоночки и вовремя обращаться за помощью. Если у вас нет возможности пойти к врачу, половиной дела уже является осознание проблемы. Далее вам следует работать над собой и со своей головой.

В первую очередь вам стоит перестать себя винить за то, что вы делаете. Да, не самое лучшее решение, но вы справляетесь со своими проблемами так, как можете в данный момент. Вы уже осознали, что нужно что-то менять и теперь будете стараться делать все только ради себя и от любви к себе.

Не нужно делить продукты на плохие и хорошие, уберите все запреты, т. к. они порождают усиленное желание съесть "запрещенку”.

Далее стоит понемногу начать прислушиваться к своему телу, спрашивая: "Я сейчас действительно хочу есть или же просто хочется поднять себе настроение и забыть о волнующих вещах?” Если первый вариант, то старайтесь есть с паузами, медленно и отслеживая момент насыщения организма. Как только почувствуете, что сыты, не заставляйте себя доедать. Если же ответом на вопрос был второй вариант, вам следует подумать и понять, что еще, помимо еды, может дать вам чувство радости и что может помочь отвлечься.

Также не стоит забывать, что убегание от проблем их не решает. Не бойтесь столкнуться с ними, это всего лишь один из моментов вашей жизни, который в любом случае решится.

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