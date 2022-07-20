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Автор Ирина Гусакова

Врач Дубинин: "При контакте с борщевиком необходимо смыть яд и наложить повязку на место поражения"

Здоровье

Борщевик — это опасный сорняк, благодаря самосеву быстро размножается, и от него очень сложно избавиться. Существует несколько видов опасного борщевика, так, например: дикий борщевик, борщевик Мантегацци и самый ядовитый — борщевик Сосновского. Основную опасность представляет сок растения, он содержит фотосенсибилизирующие вещества, которые проявляют свою активность в присутствии ультрафиолета. Вещества легко проникают в эпидермис и под воздействием солнечных лучей вызывают фотодерматит и тяжелые ожоги 2-3 степени тяжести, сильный контакт может нести угрозу для жизни человека. О том, что делать при контакте с ядовитым растением, рассказал читателям Pravda.Ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

Врач Дубинин: "При контакте с борщевиком необходимо смыть яд и наложить повязку на место поражения"

Борщевик: как определить

Из-за внешнего вида зонтичных соцветий борщевик часто путают с укропом или дягилем. Опасный борщевик можно определить по следующим признакам:

  • Сезон цветения: июль-август.
  • Большие листья, мощные стебли и зонтичные соцветия (как у укропа).
  • Стебли имеют характерные фиолетовые пятна.
  • Листья ярко-зелёные, имеют тройчатую форму.

Ожог борщевиком: что делать?

Внешний вид ожога

Ожог проявляется через 15 минут после непосредственного контакта с растением. Покраснения и волдыри — защитная реакции кожи на контакт с ядовитым соком борщевика (аллергеном). Все физические реакции организма окончательно проявляются приблизительно через 48 часов. На месте ожога образуются рубцы и тёмные пигментные пятна, которые могут заживать от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от тяжести. А чувствительность пораженных участков к ультрафиолету может сохраняться несколько лет.

Стоит помнить, что пыльца также ядовита и опасна. Можно получить серьёзное отравление, при этом человек испытывает

  • сильную головную боль,
  • тошноту,
  • головокружение,
  • может появиться конъюнктивит.

Первая помощь при ожоге борщевиком

Первым делом необходимо тщательно промыть место ожога большим количеством проточной воды с мылом. Избавиться от остатков сока, которые не успели впитаться в кожу и активировать свои фотосенсибилизирующие свойства.

Справиться с воспалительной реакцией, отеком и болевыми ощущениями поможет пакет со льдом и холодные примочки.

Если нет возможности сразу смыть яд с места ожога, нанесите солнцезащитный крем или наложите повязку на место поражения, чтобы солнце до него не добралось.

Для заживления хорошо подойдут кремы с сульфадиазином серебра. Применять нужно каждый день до окончательного заживления.

Существуют стероидные кремы для заживления ран от ожога борщевиком, их нужно использовать с осторожностью, наблюдать за реакциями, в случае усиления покраснений и образования волдырей прекратить использование.

В случае возникновения больших волдырей стоит немедленно обратиться к врачу. В стерильных условиях врач сможет провести прокол волдыря и удалить остатки ядовитого сока, обработать рану.

Помочь контролировать сильный зуд могут антигистаминные препараты.

Другие опасные полевые растения и их свойства

Существует множество опасных полевых растений, определить, какие из них безопасные, не всегда представляется возможным. Если вы не ботаник и не уверены наверняка, лучшим советом будет держаться на расстоянии и не трогать его. Перечислим несколько разновидностей ядовитых полевых растений, которые часто растут по соседству с человеком, на полям, в садах и на дачных участках.

Ясенец (неопалимая купина)

Ясенец — он же ясеник, дикий бадьян, волкана, бадан или неопалимая купина. Под воздействием сильных солнечных лучей растение выделяет большое количество эфирных масел, которые легко воспламеняются. Стоит поднести к нему пламя, над соцветием вспыхнет огненный шар. Огонь тут же гаснет, оставляя цветок невредимым.

Ожоги ясенца похожи на ожоги от борщевика. Они очень болезненны, не сразу заметны и долго заживают. Примерно проявляются фотоожоги, при длительном контакте с растением могут покрываться язвами и волдырями. Волдырь наполняется прозрачной жидкостью, а больной чувствует слабость, недомогание и жар.

На внешний вид ясенец довольно безобиден. Это красивый бело-фиолетовый цветок с листьями, по форме похожими на листья ясеня. Растение достигает 90 см в высоту.

Пастернак луговой

По своим ядовитым свойствам пастернак похож на борщевик. Это тоже зонтичное растение, но его соцветия бледно-желтого цвета и в размерах он гораздо меньше. Пастернак выделяет вещества (псоралены), которые повышают чувствительность кожи человека к ультрафиолету. При контакте образуется ожог, который долго заживает, а кожа в месте поражения долго остаётся чувствительной к солнцу.

Лютик (едкий)

Это травяное растение часто можно встретить летом на лугах и полях. Маленькие жёлтые цветочки, очень красивые, но не стоит спешить их рвать. Недаром второе название такого лютика "куриная слепота", сок растения очень токсичен и в случае попадания яда в глаза может даже вызвать временную слепоту.

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