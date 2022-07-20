Врач Дубинин: "При контакте с борщевиком необходимо смыть яд и наложить повязку на место поражения"

Борщевик — это опасный сорняк, благодаря самосеву быстро размножается, и от него очень сложно избавиться. Существует несколько видов опасного борщевика, так, например: дикий борщевик, борщевик Мантегацци и самый ядовитый — борщевик Сосновского. Основную опасность представляет сок растения, он содержит фотосенсибилизирующие вещества, которые проявляют свою активность в присутствии ультрафиолета. Вещества легко проникают в эпидермис и под воздействием солнечных лучей вызывают фотодерматит и тяжелые ожоги 2-3 степени тяжести, сильный контакт может нести угрозу для жизни человека. О том, что делать при контакте с ядовитым растением, рассказал читателям Pravda.Ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

Борщевик: как определить

Из-за внешнего вида зонтичных соцветий борщевик часто путают с укропом или дягилем. Опасный борщевик можно определить по следующим признакам:

Сезон цветения: июль-август.

Большие листья, мощные стебли и зонтичные соцветия (как у укропа).

Стебли имеют характерные фиолетовые пятна.

Листья ярко-зелёные, имеют тройчатую форму.

Ожог борщевиком: что делать?

Внешний вид ожога

Ожог проявляется через 15 минут после непосредственного контакта с растением. Покраснения и волдыри — защитная реакции кожи на контакт с ядовитым соком борщевика (аллергеном). Все физические реакции организма окончательно проявляются приблизительно через 48 часов. На месте ожога образуются рубцы и тёмные пигментные пятна, которые могут заживать от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от тяжести. А чувствительность пораженных участков к ультрафиолету может сохраняться несколько лет.

Стоит помнить, что пыльца также ядовита и опасна. Можно получить серьёзное отравление, при этом человек испытывает

сильную головную боль,

тошноту,

головокружение,

может появиться конъюнктивит.

Первая помощь при ожоге борщевиком

Первым делом необходимо тщательно промыть место ожога большим количеством проточной воды с мылом. Избавиться от остатков сока, которые не успели впитаться в кожу и активировать свои фотосенсибилизирующие свойства.

Справиться с воспалительной реакцией, отеком и болевыми ощущениями поможет пакет со льдом и холодные примочки.

Если нет возможности сразу смыть яд с места ожога, нанесите солнцезащитный крем или наложите повязку на место поражения, чтобы солнце до него не добралось.

Для заживления хорошо подойдут кремы с сульфадиазином серебра. Применять нужно каждый день до окончательного заживления.

Существуют стероидные кремы для заживления ран от ожога борщевиком, их нужно использовать с осторожностью, наблюдать за реакциями, в случае усиления покраснений и образования волдырей прекратить использование.

В случае возникновения больших волдырей стоит немедленно обратиться к врачу. В стерильных условиях врач сможет провести прокол волдыря и удалить остатки ядовитого сока, обработать рану.

Помочь контролировать сильный зуд могут антигистаминные препараты.

Другие опасные полевые растения и их свойства

Существует множество опасных полевых растений, определить, какие из них безопасные, не всегда представляется возможным. Если вы не ботаник и не уверены наверняка, лучшим советом будет держаться на расстоянии и не трогать его. Перечислим несколько разновидностей ядовитых полевых растений, которые часто растут по соседству с человеком, на полям, в садах и на дачных участках.

Ясенец (неопалимая купина)

Ясенец — он же ясеник, дикий бадьян, волкана, бадан или неопалимая купина. Под воздействием сильных солнечных лучей растение выделяет большое количество эфирных масел, которые легко воспламеняются. Стоит поднести к нему пламя, над соцветием вспыхнет огненный шар. Огонь тут же гаснет, оставляя цветок невредимым.

Ожоги ясенца похожи на ожоги от борщевика. Они очень болезненны, не сразу заметны и долго заживают. Примерно проявляются фотоожоги, при длительном контакте с растением могут покрываться язвами и волдырями. Волдырь наполняется прозрачной жидкостью, а больной чувствует слабость, недомогание и жар.

На внешний вид ясенец довольно безобиден. Это красивый бело-фиолетовый цветок с листьями, по форме похожими на листья ясеня. Растение достигает 90 см в высоту.

Пастернак луговой

По своим ядовитым свойствам пастернак похож на борщевик. Это тоже зонтичное растение, но его соцветия бледно-желтого цвета и в размерах он гораздо меньше. Пастернак выделяет вещества (псоралены), которые повышают чувствительность кожи человека к ультрафиолету. При контакте образуется ожог, который долго заживает, а кожа в месте поражения долго остаётся чувствительной к солнцу.

Лютик (едкий)

Это травяное растение часто можно встретить летом на лугах и полях. Маленькие жёлтые цветочки, очень красивые, но не стоит спешить их рвать. Недаром второе название такого лютика "куриная слепота", сок растения очень токсичен и в случае попадания яда в глаза может даже вызвать временную слепоту.

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