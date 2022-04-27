Врач рассказал, как оказать первую помощь при обмороке

Многие люди хотя бы раз в жизни падали в обморок. В большинстве своем потеря сознания связана с различными внешними или внутренними факторами и не является признаком серьёзного заболевания. Но вот если обмороки часто повторяются, то на это необходимо обратить особое внимание. О том, в каких случаях оборок является тревожным признаком и что с этим делать, рассказал читателям Pravda. Ru кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин.

Обморок: предвестники и типы

Предобморочное состояние характеризуется:

головокружением,

звоном в ушах,

бледностью,

похолоданием кожных покровов,

потемнением в глазах,

спутанностью сознания,

ощущением резкой слабости,

слабым редким пульсом,

тошнотой,

поверхностным дыханием,

нехваткой воздуха.

При первых признаках предобморочного состояния рекомендуется прилечь. В таком положении улучшается кровоснабжение, и удастся быстрее выйти из этого состояния.

Существует несколько типов обмороков, которые разделяются в зависимости от причины:

Нервно-опосредованный обморок - самый распространенный вид, с которым можно столкнуться в любом возрасте, но чаще встречается у детей и молодых людей. Причина — в стимуляции блуждающего нерва. При таком явлении снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление, в итоге меньше крови поступает к мозгу — и человек теряет сознание. Такой обморок может произойти при внезапном мощном стрессе, а также при сильной боли.

Ситуационный обморок - связан с определенными ситуациями, влияющими на нервную систему. Среди причин:

физическое истощение,

перегрев организма,

голод,

нехватка кислорода при длительном нахождении в душном помещении,

резкое вставание с постели,

сильный кашель, чихание или смех.

Сердечные или сердечно-сосудистые обмороки - связаны с соответствующими заболеваниями, возникают при слабом пульса или, наоборот, при тахикардии, а также при пониженном артериальном давлении.

Порядок оказания помощи при обмороке

Уложить больного на спину, приподняв ноги выше уровня головы, или согнуть ноги в коленях и привести стопы к бедрам.

Повернуть голову набок, чтобы исключить западение языка.

Обеспечить приток свежего воздуха.

Освободить человека, потерявшего сознание, от сдавливающих вещей, таких как галстук, воротник или пояс.

Привести в сознание — похлопать по щекам, сбрызнуть лицо холодной водой. При наличии нашатырного спирта дать вдохнуть пары, держа смоченную в нем ватку на расстоянии пары сантиметров от носа. Альтернативой может выступить и уксус.

Если он не приходит в сознание, проверить наличие дыхания и пульса двумя пальцами на шее (на сонной артерии).

Если пострадавший не приходит в сознание больше 5 минут или отмечается асимметрия лица, необычный характер дыхания — срочно вызвать скорую помощь.

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