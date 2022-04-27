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Автор Ирина Гусакова

Врач рассказал, как оказать первую помощь при обмороке

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие люди хотя бы раз в жизни падали в обморок. В большинстве своем потеря сознания связана с различными внешними или внутренними факторами и не является признаком серьёзного заболевания. Но вот если обмороки часто повторяются, то на это необходимо обратить особое внимание. О том, в каких случаях оборок является тревожным признаком и что с этим делать, рассказал читателям Pravda. Ru кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин.

Обморок
 

Обморок: предвестники и типы

Предобморочное состояние характеризуется:

  • головокружением,
  • звоном в ушах,
  • бледностью,
  • похолоданием кожных покровов,
  • потемнением в глазах,
  • спутанностью сознания,
  • ощущением резкой слабости,
  • слабым редким пульсом,
  • тошнотой,
  • поверхностным дыханием,
  • нехваткой воздуха.

При первых признаках предобморочного состояния рекомендуется прилечь. В таком положении улучшается кровоснабжение, и удастся быстрее выйти из этого состояния.

Существует несколько типов обмороков, которые разделяются в зависимости от причины:

Нервно-опосредованный обморок - самый распространенный вид, с которым можно столкнуться в любом возрасте, но чаще встречается у детей и молодых людей. Причина — в стимуляции блуждающего нерва. При таком явлении снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление, в итоге меньше крови поступает к мозгу — и человек теряет сознание. Такой обморок может произойти при внезапном мощном стрессе, а также при сильной боли.

Ситуационный обморок - связан с определенными ситуациями, влияющими на нервную систему. Среди причин:

  • физическое истощение,
  • перегрев организма,
  • голод,
  • нехватка кислорода при длительном нахождении в душном помещении,
  • резкое вставание с постели,
  • сильный кашель, чихание или смех.

Сердечные или сердечно-сосудистые обмороки - связаны с соответствующими заболеваниями, возникают при слабом пульса или, наоборот, при тахикардии, а также при пониженном артериальном давлении. 

Низкое давление
 

Порядок оказания помощи при обмороке

  • Уложить больного на спину, приподняв ноги выше уровня головы, или согнуть ноги в коленях и привести стопы к бедрам.
  • Повернуть голову набок, чтобы исключить западение языка.
  • Обеспечить приток свежего воздуха.
  • Освободить человека, потерявшего сознание, от сдавливающих вещей, таких как галстук, воротник или пояс.
  • Привести в сознание — похлопать по щекам, сбрызнуть лицо холодной водой. При наличии нашатырного спирта дать вдохнуть пары, держа смоченную в нем ватку на расстоянии пары сантиметров от носа. Альтернативой может выступить и уксус.
  • Если он не приходит в сознание, проверить наличие дыхания и пульса двумя пальцами на шее (на сонной артерии).

Если пострадавший не приходит в сознание больше 5 минут или отмечается асимметрия лица, необычный характер дыхания — срочно вызвать скорую помощь.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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