Многие люди хотя бы раз в жизни падали в обморок. В большинстве своем потеря сознания связана с различными внешними или внутренними факторами и не является признаком серьёзного заболевания. Но вот если обмороки часто повторяются, то на это необходимо обратить особое внимание. О том, в каких случаях оборок является тревожным признаком и что с этим делать, рассказал читателям Pravda. Ru кандидат медицинских наук, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин.
Предобморочное состояние характеризуется:
При первых признаках предобморочного состояния рекомендуется прилечь. В таком положении улучшается кровоснабжение, и удастся быстрее выйти из этого состояния.
Существует несколько типов обмороков, которые разделяются в зависимости от причины:
Нервно-опосредованный обморок - самый распространенный вид, с которым можно столкнуться в любом возрасте, но чаще встречается у детей и молодых людей. Причина — в стимуляции блуждающего нерва. При таком явлении снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление, в итоге меньше крови поступает к мозгу — и человек теряет сознание. Такой обморок может произойти при внезапном мощном стрессе, а также при сильной боли.
Ситуационный обморок - связан с определенными ситуациями, влияющими на нервную систему. Среди причин:
Сердечные или сердечно-сосудистые обмороки - связаны с соответствующими заболеваниями, возникают при слабом пульса или, наоборот, при тахикардии, а также при пониженном артериальном давлении.
Если пострадавший не приходит в сознание больше 5 минут или отмечается асимметрия лица, необычный характер дыхания — срочно вызвать скорую помощь.
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