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Автор Ирина Гусакова

Анализы на аллергию: какие есть современные методы определения аллергена

Здоровье

Многие из нас сталкиваются с аллергией, вызванной неадекватной реакцией иммунной системы, например, на пыльцу растений весной или шерсть животных и какие-либо пищевые продукты. Но как узнать, на что у тебя аллергия, и какие есть распространённые провокаторы. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru заведующая КДЛ Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Вера Баринова.

Аллергия на собак
 

Почему возникает аллергия

Иммунная система людей, страдающих от аллергии, видит в инородном веществе (аллергене) агрессора и начинает бороться с ним, вырабатывая специфические антитела вида иммуноглобулин Е. Эти антитела активируют клетки иммунной системы и побуждают их выделять различные биологически активные вещества — гистамин, лейкотриены и цитокины, которые и вызывают аллергическую реакцию. Антитела вида Е уникальны для различных специфических аллергенов, поэтому одни люди, могут страдать от аллергии на пыльцу сорных растений, а другие — от аллергии на кошачью шерсть, на орехи или на краску.

Сезонная аллергия, или поллиноз, или сенная лихорадка отличается тем, что проявляется в определённое время года — в весенне-летний сезон, когда цветут многие растения и цветочная пыльца летает в воздухе и попадает в организм через нос и рот. Поскольку сезонная аллергия является респираторным заболеванием, аллергическая реакция появляется из-за контакта пыльцы с дыхательной системой, поэтому наиболее подвержены её влиянию нос (ринит), пазухи и дыхательные пути (астма), а также глаза (конъюнктивит). Поэтому это время года особенно тяжело переносится людьми, страдающими аллергией на весеннее цветение. Между периодами обострения существуют "периоды тишины".

Первое место среди аллергенных деревьев занимает береза, затем идут

  • ольха,
  • лещина,
  • клен,
  • ясень.

То, что одним из наиболее аллергенных деревьев является тополь, — это известное заблуждение. Его пух, собирая пыльцу с цветущих деревьев и злаковых трав, является хорошим средством для её транспортировки по воздуху. Таким образом, происходит механический перенос аллергенной пыльцы.

Тест на аллергию
 

Как определить аллерген: способы диагностики

Доля людей с респираторной аллергией составляет около 30% населения. Сезонная аллергия может развиться в любом возрасте, но обычно симптомы впервые появляются уже в детском и подростковом возрасте — от 4 до 15 лет.
Постановка диагноза сезонной аллергии производится врачом-аллергологом на основе осмотра, опроса больного и проведения специальных скарификационных кожных проб. Их проведение возможно только в "период тишины", то есть в те месяцы, когда влияния предполагаемого аллергена нет — в конце осени или зимой.

Для этого готовят специальные растворы из экстрактов пыльцы деревьев и трав, клещей домашней пыли, шерсти животных, грибковой плесени, яда насекомых, продуктов питания и некоторых антибиотиков. Каплю каждого раствора помещают на кожу человека и прокалывают кожу иглой. Если у человека есть аллергия на один или несколько из этих аллергенов, то у него проявляется кожная реакция по типу "цветения": в течение 15-20 минут на месте накалывания появляется бледная, слегка приподнятая припухлость — папула, которая окружена четко выделенной зоной покраснения — гиперемией. Таким проверенным способом можно определить большинство аллергенов.

В некоторых случаях проводить кожные пробы нельзя — например, при обильном распространении сыпи по всему телу. В таких случаях может использоваться метод определения иммуноглобулина Е. Однако точность этого метода не очень высока, так как общий IgE может повышаться и при других патологических состояниях.

Для более точной диагностики необходим анализ на специфический IgE, который представляет собой антитела, выработанные организмом на определенный антиген. Для их обнаружения сыворотку крови пациента смешивают с определяемым антигеном, это позволяет точно определить аллергию на конкретное вещество. Для диагностики первично используют смеси аллергенов, например, пыльцы сорных трав, пыльцы раннецветущих деревьев и др., с последующей идентификацией конкретного антигена, вызвавшего аллергию. Недостатком этого метода является только то, что его нельзя применять у детей в возрасте до полугода.

В настоящее время достаточно широкое распространение получил метод иммуноблоттинга. Иммуноблоттинг (иммуноблот) — высокоспецифичный и высокочувствительный метод выявления антител к отдельным антигенам (аллергенам), основанный на постановке иммуноферментного анализа на нитроцеллюлозных мембранах, на которые в виде отдельных полос нанесены специфические белки. Если имеются антитела против определенных аллергенов — появляется тёмная линия в соответствующем локусе. Уникальность иммуноблота заключается в его высокой информативности, достоверности получаемых результатов и отсутствии противопоказаний. Чаще всего применяются стандартные панели, каждая из которых содержит определенный набор аллергенов.

"Золотым стандартом" в аллергодиагностике считается технология ImmunoCAP. Её идея заключается в возможности обнаружения в сверхмалом количестве крови сверхнизких концентраций специфических IgE — антител. Это очень точная и полностью автоматизированная тест-система для измерения IgE антител, разработанная компанией Phadia. Высокая чувствительность тестов объясняется использованием специального пористого субстрата, на котором автоматический анализатор разглядит даже самое небольшое количество IgE.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Истинная и ложная аллергия. В чем разница и насколько опасно?
Куратор: Ирина Баранова, Светлана Засимова, Татьяна Шенаева

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