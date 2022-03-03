Слепые люди тоже видят. Но не так, как зрячие

Казалось бы, если человек полностью потерял зрение, он ничего не может видеть — у него перед глазами сплошная чернота. Но на деле это не так. Исследования показывают, что мозг незрячих людей порой всё равно создаёт некие образы, которые они воспринимают как визуальные.

"Это как небытие"

Слепые от рождения действительно ничего не видят. Нельзя сказать также, что они видят только чёрный цвет, так как им просто не с чем сравнивать.

"Это просто небытие, — говорит незрячий С. — Зрячему человеку может быть полезно думать об этом так: закройте один глаз и сфокусируйтесь на чём-то открытым глазом. Что видит закрытый глаз? Ничего. Другая аналогия — сравнить зрение слепого человека с тем, что вы видите локтем".

Те, кто когда-то видел, но потом утратил зрение, описывают свои ощущения так, будто они находятся в тёмной пещере. Некоторые видят световые вспышки и достаточно яркие галлюцинации, которые могут принимать форму различных одушевлённых и неодушевлённых объектов. Это называют синдромом Шарля Бонне.

Есть также понятие "юридически слепые". Так называют людей, которые не совсем утратили зрение, но фактически не могут им пользоваться. Они видят различные объекты, но не могут на них сфокусироваться. Иногда им удаётся различать отдельные цвета, и они также могут посчитать пальцы на руке, если держать её прямо перед лицом.

Д., у которого сохранилось остаточное зрение, рассказывает, что "видит неоновые пятна, которые постоянно движутся и меняют цвет". Если у человека сохранилось световосприятие, то он не воспринимает чётких образов, но может определить, скажем, когда свет в комнате включают или выключают. Ещё встречается синдром туннельного зрения, когда человек видит чётко, но только в пределах небольшого узкого пространства.

Ощущения, но не образы!

В экранизации повести Короленко "Слепой музыкант" главный герой, незрячий от рождения, видит во сне свою мать. На самом деле увидеть её даже в спящем состоянии он никак не мог, поскольку никогда не созерцал её лица наяву.

Как показывают опросы, при врождённой слепоте визуальные образы даже во сне недоступны. Сновидения таких людей состоят из звуков, вкусов, запахов, тактильных ощущений.

Но если человек когда-то видел, то он и, став слепым, будет видеть образы. Характер этих образов зависит, как правило, от предыдущего опыта. Так, если вы всю жизнь страдали дальтонизмом, вы никогда не будете видеть цветных снов.

Кстати, у тех, кто слеп с рождения или стал незрячим в очень раннем возрасте, не наблюдается так называемого быстрого движения глаз, характерного для REM-фазы сна, на протяжении которой мы обычно и видим образы.

Реакция на свет

Существует гипотеза, что некоторые слепые люди способны воспринимать свет невизуальным путём. Ещё в 1923 году аспирант Гарварда Клайд Килер провёл соответствующее исследование на грызунах. Ему удалось вывести мышей, у которых в глазной сетчатке отсутствовали фоторецепторы. Выяснилось, что их зрачки всё равно продолжали реагировать на свет, а кроме того, их организм поддерживал циркадные ритмы.

В начале 2000-х учёные обнаружили, что кроме фоторецепторов у мышей присутствует и другая разновидность клеток, называемых внутренними фоточувствительными ганглиозными клетками сетчатки (ipRGCs). Но расположены они не на самой сетчатке, а на нервах, по которым идут сигналы от сетчатки к мозгу. Эти клетки регистрируют световое излучение, однако видеть с их помощью грызун не может.

Скорее всего, такие клетки есть и у людей, так как слепые нередко "чувствуют", когда свет сменяется темнотой, но при этом ничего не видят.

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