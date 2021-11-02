Врач предостерегла от нового осложнения COVID-19: "Может обернуться слепотой"

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной больницы Светлана Малиновская рассказала об опасном осложнении при заражении COVID-19.

По словам врача, у страдающих из-за новой болезни пациентов чаще фиксируют кровоизлияния из капилляров в глаз. Таким образом человек может потерять зрение, предупредила Малиновская. Она отметила, что подобное осложнение наблюдают у людей разного возраста и пола.

"Увы, если вовремя не принять меры, осложнение может обернуться слепотой. Так что главная задача для всех на сегодня — не допустить заболевания. Не забывайте носить маски в общественных местах и делать прививку от коронавирусной инфекции", — сказала медицинский работник, слова которой передаёт Общественная Служба Новостей.

Ранее Оперштаб опубликовал обновлённую статистику по коронавирусной инфекции. По данным специалистов, в России зафиксировали пиковую суточную смертность — 1178 летальных исходов. Также установили 39 008 случаев заражения. Справились с новой болезнью 30 905 пациентов.

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