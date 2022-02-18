Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия

Депрессия в последнее время стала таким распространённым явлением, что, похоже, учёные и медики чуть ли не ежедневно изобретают новые методы борьбы с ней. Причём речь идёт уже не об антидепрессантах нового поколения или какой-то психотерапии. В частности, в американском журнале Nature Medicine недавно была опубликована статья, посвящённая установке в мозг пациентов специальных имплантов, способных диагностировать и лечить депрессивные расстройства.

Счастливая Сара

Одна из авторов медицинского ноу-хау, доктор Кэтрин Скангос, рассказала, что мини-устройство размером со спичечный коробок вживляется в череп и срабатывает, когда в мозгу возникают характерные симптомы, то есть запускаются определённые нейронные связи, сигнализирующие о развитии депрессии. В этом случае имплант испускает импульс, который воздействует на "депрессивную цепочку".

Первой, кому вживили устройство, стала 36-летняя женщина по имени Сара. Она страдает депрессией много лет. Во время приступов женщина почти не двигалась и не могла ничем заниматься. Кроме того, у неё постоянно возникали мысли о самоубийстве. Никакое лечение не помогало.

Вот уже более года Сара ходит с имплантом в мозгу и уверена, что её жизнь изменилась в лучшую сторону. Так, она часто испытывает приподнятое настроение и совсем перестала думать о суициде. Никаких побочных эффектов, по словам женщины, у неё не наблюдается.

В ближайшее время Скангос и её коллеги намерены испытать методику на других пациентах с тяжёлыми депрессивными проявлениями.

Ударить по мозгу электрошоком

Между тем в Германии депрессию пытаются лечить при помощи электрошока. Так, в журнале Frontiers in Psychology опубликована статья, где говорится о том, что к 157 пациентам с депрессией было применено около 3 000 сессий электрошоковой терапии.

Методы электрошока широко применялись в прошлом столетии для лечения психических расстройств, особенно в тех случаях, когда пациенты вели себя буйно. Есть свидетельства применения электрошока в так называемой карательной психиатрии, практиковавшейся в Советском Союзе для "особо опасных" диссидентов.

Как правило, после того как человека били током и он испытывал конвульсии, его мозговая активность подавлялась, он становился более спокойным. При этом могли возникать когнитивные нарушения, к примеру, у пациента появлялись проблемы с памятью.

ЭСТ — не панацея, а крайность!

В наше время такую терапию называют электросудорожной (ЭСТ). Она применяется весьма ограниченно, как радикальная мера. Чаще всего это происходит при тяжёлой депрессии, когда пациент находится в ступоре, а также при некоторых формах шизофрении и биполярных расстройств, и вызывает оживлённые дискуссии среди специалистов по поводу целесообразности и безопасности её использования. В некоторых случаях действительно фиксируется улучшение состояния пациентов, однако нельзя считать ЭСТ панацеей.

Сегодня на проведение такой процедуры требуется добровольное согласие пациента или его близких. В частных клиниках её проводят под анестезией и только после тщательного обследования организма больного на предмет отсутствия противопоказаний.

Разумеется, ни при каких обстоятельствах нельзя рекомендовать ЭСТ для повсеместного использования, считает большинство специалистов. Это нужно рассматривать как крайнюю меру, когда все остальные средства уже испробованы.

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