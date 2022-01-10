Микробиолог о необычных способах лечения депрессии: "Встряхнули мозг"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова поведала о негуманных методах борьбы с депрессией в Германии.

Микробиолога поразили радикальные способы лечения депрессивных состояний, которые практикуют немецкие учёные.

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О необычных методах избавления о депрессий Баранова прочитала в журнале Frontiers in Psychology.

"Там говорится о результатах ни много ни мало, а 3 тысячах (хочется надеяться, что добровольных) сессий электрошоковой терапии, встряхнувшей мозг у 157 больных депрессией", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Баранова подчёркивает, что электрошоковая терапия применялась в Европе пару лет назад, а не в стародавние времена, отсылающие нас к фильму кинорежиссёра Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки".

"Как сообщают нам учёные, никто не умер и даже почти не пострадал… Зато помогало, говорят ученые, зашибись — прямо от всего, и от депрессии, и от суицидальных мыслей, причем пациенты приходили к ним неоднократно, а снова и снова, потому что прямо классно помогало", — объясняет учёный.

Баранова призналась, что находится в шоке от данной научной работы.

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