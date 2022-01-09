Профессор США: "Что русскому сказка, то американцу... нет!"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о выводах учёных США по поводу "загадочной русской души".

Микробиолог рассказала, что американские исследователи создали несколько групп для анализа. Свой пост в Instagram она озаглавила так: "Что русскому сказка, то американцу… нет!"

"В первую набрали 322 родителя с детьми в возрасте до 10 лет. Родители принадлежали к трём группам:

72 родителя родились в США и жили там;

72 родителя родились в России, но проживали в США (это типа, как я);

178 родителей родились и проживали в России", — написала профессор в своём микроблоге.

Россияне читают детям ужастики на ночь

Родителей попросили рассказать, какие положительные и отрицательные эмоции содержат книги, которые мамы и папы читают своим детям.

Выяснилось, что разницы в положительных эмоциях среди участников эксперимента не наблюдалось.

"Однако, россияне — в отличие от американцев — никогда не пренебрегали возможностью почитать своим деткам ужастики на ночь — типа сказки про Гензель и Гретель. Русско-американские родители оказались где-то посередине между российскими россиянами и американскими американцами", — объяснила Баранова.

Русские родители считают, что ребёнку полезно пережить печальные эмоции, а вот американские parents так не считают.

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В другом исследовании были проанализированы эмоции, встречающиеся в 40 самых популярных русскоязычных книжках для дошколят, и в 40 американских.

"Гнев и печаль в русскоязычных книжках нашлись в изобилии, а вот в американских — только петитом и нонпарелью", — объяснила профессор.

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