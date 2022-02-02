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Автор Ирина Гусакова

Как избавиться от жира на животе: советы спортсмена по питанию

Здоровье

Многие женщины не понаслышке знают, как сложно убрать жировые отложения на животе. Однако ненавистные складки, помимо психологического дискомфорта, еще и несут угрозу здоровью, поэтому так важно от них избавиться. О том, как это сделать, рассказал читателям Pravda.Ru психолог и спортсмен Павел Советов.

диета

Избавляемся от жира на животе: об инсулине, жирах и углеводах

Изначально нужно запастись терпением и по мере возможности изучить физиологию человека, так как за наше здоровье отвечают не только хорошие "гены", но и полученные в течение жизни знания!!

Многие находят максимально простые решения, например, ничего не есть. Конечно, в итоге вы похудеете, но есть большая вероятность, что помимо этого у вас начнутся большие проблемы со здоровьем, включая "голодные обмороки". Есть однако вариант более качественный, подразумевающий не только разовое похудение, но и сохранение полученного результата на тот срок, который вы сами захотите!

Итак, наш организм — универсальное чудо природы, поэтому он предполагает некую вариативность получения необходимой энергии для жизнедеятельности: в первую очередь это углеводы и жиры.

Также чем меньше скачков инсулина в организме, тем наше тело более подтянуто!!

Здоровье организма целиком и полностью зависит от состояния эндокринной системы, если говорить простым языком, то от количества и соотношения гормонов в организме.

Конкретно про инсулин есть много информации, можно его охарактеризовать для простоты как жирозапасающий гормон.

Стимулирует его выброс в организм сахар, ну или продукты, которые наш организм в сахара превращает, в первую очередь речь пойдет об углеводах.

Альтернативным источником энергии являются жиры, получаемые нами с пищей, а также наши собственные, запасенные обычно в области талии, которые на удивление никак на инсулин не влияют, а являются лишь естественным источником энергии.

Единственная загвоздка заключается в том, что иногда для перестройки нашего организма с одного источника энергии на другой требуется время для того, чтобы источник питания "углеводы" заменить на "жиры", более подробно и качественно с этой тематикой можно ознакомиться по заголовкам "кетогенная диета".

Именно в этом случае ваш организм будет брать необходимую энергию из жиров, в том числе и из своих собственных, которые очень часто наносят большой вред нашему организму, обволакивая его внутренние органы и заполняя собой такой важный орган, как печень.

диета

Какое питание поможет убрать жир на животе

  • Заменить в рационе углеводы на жиры, растительного и животного происхождения.
  • Убрать любые перекусы.
  • Увеличить промежутки между приемами пищи.
  • Включить в рацион интервальное голодание, например, 16/8, когда 16 часов вы исключаете прием пищи, а в течение последующих 8 часов делаете наоборот.

Еще нужно запастись терпением, так как переход с одного вида питания на другое у нашего организма занимает от одной до четырех недель.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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