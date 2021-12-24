60% пациентов готовы пользоваться телемедициной

В Санкт-Петербурге завершил работу круглый стол "Телемедицина: практика применения в России и международный опыт", организованный компанией BCG. На мероприятии собрались более 200 представителей медицинского сообщества, включая врачей, страховщиков и международных экспертов, для обсуждения перспективы внедрения передовых инновационных практик в России и определения ключевых направлений развития индустрии.

Мероприятие было решено провести в связи с возросшим спросом со стороны граждан на получение подобной медицинской помощи. Актуальность этого направления очевидна, особенно для такой большой страны, как Россия: телемедицина может стать настоящим спасением для граждан из удаленных поселений, где нет возможности получить доступ к высококвалифицированным медицинским специалистам. Внесла дополнительный стимул к развитию цифровых технологий и пандемия COVID-19, из-за которой люди уже не столь мобильны, как прежде

Участники круглого стола отметили, что за последние годы, особенно после начала пандемии, количество новых регистраций на телемедицинской платформе MDLIVE выросло в 4 раза, на 50% увеличилось количество визитов. В России сегодня к телемедицине прибегают около 10% населения. При этом медсообщество уверено, что цифровые технологии в здравоохранении будут развиваться активно и далее на фоне пандемии. Увеличения темпов роста запросов на телемедицину ожидают более 88% руководителей медорганизаций. При этом пациентам гарантированы:

удаленный мониторинг — 80% экспертов,

виртуальные консультации — 75%.

Как показывают опросы, 60% пациентов готовы лечиться дома под контролем специалистов с помощью технологий телемедицины.

Николай Измалков, главный врач клиник СамГМУ, согласен, что пандемия ускорила внедрение новых технологий, хотя все же пока приходится сталкиваться с существенными ограничениями.

"Мы открыли специальный консультационный центр для помощи больным. Наиболее интересны перспективы аппаратной телемедицины, ведь возможность постановки диагноза часто зависит от того массива данных, которыми располагает врач. Например, мы ввели в действие системы удаленного мониторинга артериального давления и уровня глюкозы в крови, когда врач в режиме реального времени может отслеживать состояние пациента и давать рекомендации по дальнейшему лечению. Поэтому законодательная возможность постановки диагноза и коррекция схемы лечения в формате телемедицины — вопрос очень насущный", — отметил врач.

Рост востребованности в подобных услугах отмечается в большинстве стран. Матиас Гехдер, биотехнолог, ключевой эксперт практики Цифрового здравоохранения BCG в Берлине, отметил, что Россия активно двигается в этом направлении, но предстоит еще решить немало важных вопросов. Например, необходимо обеспечить в России возможность дистанционно ставить диагноз и прописывать лекарства. В рамках онлайн-консультации у врача должна быть возможность выдавать рецепты. Что касается больничных листов, то сейчас, на фоне пандемии, особенно важно их открывать в онлайн-режиме, чтобы больной пациент не выходил из дома.