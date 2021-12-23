У наркологов до Нового года чуть больше работы

Как правильно загадать желание под Новый год и как встретить этот праздник, чтобы избежать похмелья и других неприятных последствий, рассказал Pravda.Ru психолог, психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.

"Сбыча мечт"

— Сергей, как перед Новым годом создать праздничное настроение?

— Праздничное настроение может быть на каждый праздник.

На Новый год традиционно у россиян настроение становится ещё более праздничное, идут соответствующие приготовления.

В магазинах новогодние игрушки, подарки, определённые продукты к новогоднему столу.

Всё бы было замечательно, но беда в том, что я как нарколог замечаю по своим пациентам, что у многих из них возникает симптом опережения круга. Мы с вами будем спокойно готовиться, зная, когда нужно определиться с финансами, сколько мы отложим на подарки, что купим нашим близким, друзьям, знакомым, кого пригласим в гости. Соответственно, обычный человек всё распределяет, планирует.

Мои пациенты всё-таки немного необычные. В чём-то они даже талантливые. Но вот беда: у них появляются зависимости с симптомом опережения круга, то есть они решают, что надо повеселиться и создать эйфорию. Кто-то переедает, кто-то ещё что-то делает до Нового года, чтобы потом, на Новый год, всё было удачно.

Некоторые из моих пациентов хотят, наоборот, завязать со своими заболеваниями, поэтому у наркологов до Нового года чуть больше работы. В России (в других странах это редко происходит) мы кодируем, блокируем. Такая традиция сложилась ещё в Советском Союзе. Методы эмоционально-стрессового лечения в СССР создал Александр Довженко. И советские граждане часто и эффективно кодировались. Это перетекло в бывшие республики Советского Союза. На территории наших бывших республик также применяются до сих пор такие методы лечения. До Нового года многие стараются закодироваться.

Многие хотят начать с чистого листа. А кого-то берут за руку его благоверная, дети, родители и говорят: "Нет, в прошлый год ты нам подпортил праздник. На этот раз давай мы тебя закодируем, ты будешь сидеть с выражением лица, спокойным, не особо радостным, зато не будешь злоупотреблять, и у нас Новый год пройдёт спокойнее". Точнее, посленовогодняя страда.

— Есть традиция загадывать желание на Новый год. Что лежит в её основе? Ведь, как правило, желания, загаданные на Новый год, сбываются.

— Есть понятие "сила воли". Оно есть только на Руси. Потому что воля осмысляется нами не просто как волеизъявление, а как свобода: "вольному воля", "вольница". На самом деле зачастую наши желания чем-то ограничиваются. Мы бы могли свои желания говорить хоть в начале каждого следующего дня или в определённое время: приехали домой с работы, поужинали, со всеми разобрались, сели в тишине спокойно в сторонке и пять минут загадываем интенсивно желания, необязательно с бокалом шампанского, можно и с бокалом воды. И это работало бы.

У нас зачастую нет времени призадуматься. Мы не используем всю силу:

энергетики,

мысли,

желания,

чтобы куда-то себя устремить. Нам приходится согласовывать свои процессы с суточными и годовыми ритмами.

У каждого народа свои новогодние праздники, календари. Но каждый раз, когда запускается астрономический цикл, мы хотим начать всё с чистого листа и на таком приятном новогоднем снеге записать желание, которое мы должны исполнить. Это как цель, миссия.

Мессианство в крови русского человека. Мы обязаны, мы просто не можем по-другому. Если мы идём в Африку, мы обязательно должны поставить миссию спасти Африку, обучить её. Мы не идём в Китай организовывать опиумные войны, как англосаксы, и на этом максимально зарабатывать.

Если мы куда-то идём, мы обязательно миссионеры, с идеей спасения и помощи всем страждущим. Это в крови русского человека. Поэтому мы такие.

Постновогодний синдром

— Что пить в Новый год, что не пить и как лучше выйти из похмелья?

— На Новый год традиционно пьют шампанское. Поэтому хорошо, если вы пригубили шампанское, то его и пить. Но если его пить много, то это не любят врачи-неврологи, ортопеды. Есть хрящевой позвонок, сочленение между позвонками…

Если много принимать шампанского с его пузырьками, то мы нарушаем питание хрящевой ткани.

Доказать это или опровергнуть трудно. Но переизбыток всего — нехорошо. Лучше не зацикливаться на удовольствии, которое вы начали получать. Потому что за первым удовольствием идёт второе, третье, четвёртое, и как только вы зациклились на удовольствии от алкоголя, вы пропустили всё остальное:

"Голубой огонёк",

поздравления от детей,

момент, когда вам нужно переодеться, если вы мужчина, в костюм Деда Мороза, а девушке — в костюм Снегурочки.

— На новый год у всех новые планы. Но мы живые люди. Прокрастинация караулит практически каждого. Как поддержать себя, делая первый шаг для осуществления мечты?

— Человек хочет быть совершенным, а тут — ба-бах — и у него не получается. Он начинает мучительно думать, как же ему остаться таким прекрасным. Но здесь не надо заморачиваться. Надо быть в гармонии:

с самим собой,

с Вселенной.

Встаёте вы утром, а утро очень тяжёлое, довлеющее. Вы чувствуете, что вам сегодня что-то изнурительное не хочется делать. Сделайте тогда утреннюю гимнастику немножко полегче, чтобы себя не загонять. Прогуляйтесь медленнее до метро или медленнее езжайте за рулём автомобиля. Вы опоздаете на пять минут, но не будете разбиваться, ломаться, бежать, когда чувствуете, что всё не так.

Если у вас ощущение, что сегодня день немного мутный, не спешите.

Это касается и 1, 2, 3 января. Есть время после новогоднего ужина и вечера отдохнуть. Мы с супругой, пока у нас не появилось много детей, несколько новогодних праздников отмечали, выезжая на прогулку в семь-восемь часов утра по заснеженной Москве. Она 20 лет назад была пустынная после новогодней ночи. Да и в наши дни будет гораздо меньше автомобилей, вы доберётесь куда-то очень быстро, поздравите друзей, знакомых, которые только заснули или ещё не заснули.

Какие цели вы себе поставите — определяется тем днём или утром, когда вы решите это сделать. Но если вы очень системный человек, у вас жёсткий распорядок, мои рекомендации не подойдут: изменить план на утро будет для вас болезненно.