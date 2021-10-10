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Автор Игорь Буккер

В ожидании локдауна полезно научиться стоять на одной ноге

Здоровье

Одним из показателей отменного здоровья медицина считает способность стоять на одной ноге, а умение простоять таким образом более-менее длительное время способно улучшить физическую форму и теоретически увеличить продолжительность жизни.

красивые ноги
 

"Золотой петух" стоит на одной ноге

Умение стоять на одной ноге связано:

  • с повышенным уровнем физической активности,
  • со снижением риска падений,
  • с качеством и продолжительностью жизни.

Согласно мировой статистике, примерно 37,3 миллиона падений в год вызывают серьёзные травмы, требующие медицинского вмешательства.

Неспособность здоровых людей балансировать на одной ноге в течение 20 секунд или дольше связана с повышенным риском повреждений мелких кровеносных сосудов в головном мозге и снижением когнитивных способностей.

Если человек не может стоять на одной ноге без шатаний, у него увеличиваются шансы заполучить целый букет заболеваний:

  • болезнь Альцгеймера,
  • болезнь Паркинсона,
  • инсульт.
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Что оказывает влияние на нашу способность некоторое время простоять на одной ноге, что свидетельствует о потере равновесия и утрате хорошей физической формы:

  • беременность,
  • менопауза,
  • депрессия,
  • остеопороз,
  • старческий возраст.

Гиподинамия вкупе с сидячим образом жизни быстрее приведут организм к ожирению и диабету 2-го типа.

Почему так важно стоять на одной ноге

Как свидетельствуют медицинские исследования, невозможность простоять на одной ноге в течение времени, которое определено для конкретной возрастной группы мужчин или женщин, может указывать на проблемы со здоровьем.

Человеческое тело в вертикальном положении по своей природе неустойчиво. У нас очень маленькая опора относительно нашей высоты и ширины. Будучи здоровыми, мы полагаемся на нашу центральную и периферическую нервную систему, которые обрабатывают информацию, поступающую от органов чувств (глаза, внутреннее ухо и обратная связь от мышц и суставов). Затем задействуем стопы, лодыжки, мышцы кора, мышцы ног, иногда мышцы рук, чтобы оставаться в вертикальном положении.

В режиме локдауна стоим на одной ноге

Улучшить свою способность стоять на одной ноге можно и нужно в любом возрасте. Держать равновесие намного труднее при наличии каких-либо неврологических заболеваний, хотя последние исследования подтвердили, что после тренировок с упражнениями на равновесие количество падений с неприятными последствиями резко идёт на убыль.

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Опасаться падений было необходимо всегда. Особенно в старческом возрасте. Довольно вспомнить известные каждому из нас случаи, когда наши старшие получали переломы шейки бедра. Многие ли из них вернулись не просто к активной жизни, а к жизни как таковой? В настоящее время, когда стариков по всей планете загнали в режим самоизоляции и они стали меньше передвигаться, этот риск многократно увеличился.

Стоять на одной ноге намного сложнее с закрытыми глазами. Этим стоит заниматься для снижения риска падений. Для людей старше 70 лет стояние на каждой ноге по одной минуте три раза в день может помочь улучшить минеральную плотность тазобедренных костей. Более высокая минеральная плотность бедренной кости уменьшает вероятность перелома.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Упражнение «Золотой Петух Стоит На Одной Ноге»
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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