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Автор Игорь Буккер

Ожирение угрожает здоровью, а борьба с ним — кошельку

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Борьба с лишним весом, сопутствующими этому бичу современности ожирением и диабетом, заставляет учёных прибегать к довольно экзотическим на первый взгляд исследованиям. Однако, в конце концов, всё перекрывает полученный результат. Хотя и не всегда обнадёживающий.

Толстые люди
Толстые люди

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Новое исследование почвенной нематоды Caenorhabditis elegans выявило 14 новых генов, способствующих ожирению, и лишь три гена, которые его предотвращают. Эти внешне похожие на малюсеньких червей существа оказались первыми многоклеточными организмами, чей геном был полностью секвенирован. Так называют метод, который позволяет установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК.

"Мы знаем о сотнях вариантов генов, которые с большей вероятностью обнаруживаются у людей, страдающих ожирением и другими заболеваниями. Но более вероятное появление не является вызвавшей болезнь причиной", — утверждает ведущий автор исследования, научная сотрудница факультета биологии и факультета клеточной биологии Вирджинского университета Эйлин О'Рурк (Eyleen O'Rourke).

Исследование, результаты которого опубликованы на страницах журнала PLoS Genetics, установило, что "эта неопределённость является основным препятствием для использования возможностей популяционной геномики при определении целей лечения ожирения".

Чтобы преодолеть этот барьер, биологам пришлось разработать автоматизированный конвейер для одновременного тестирования сотен генов для определения причин ожирения.

В своем исследовании О'Рурк и её коллеги использовали Caenorhabditis elegans для скрининга 293 генов, связанных с ожирением у людей, с целью определить, какой из генов на самом деле вызывает или предотвращает ожирение.

В результате целого ряда экспериментов удалось выявить более десятка генов, вызывающих ожирение, и всего-навсего три гена, которые предотвращают появление жировых отложений.

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Интересно, что блокирование действия трёх генов, предотвращающих ожирение нематод, также приводит к тому, что они живут дольше и имеют улучшенные локомоторные функции.

лекарства
Лекарства

Именно такие преимущества разработчики лекарств надеются получить от медикаментов против ожирения.

Естественно, необходимо провести ещё больше исследований, перепроверить факты, но полученные в ходе последних экспериментов результаты во многом обнадёживают группу транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции, известных как "Большая фарма" ("Big Pharma"). Как отмечают исследователи:

"В частности, блокирование действия одного из генов у лабораторных мышей предотвратило увеличение веса, улучшило чувствительность к инсулину и снизило уровень сахара в крови. Эти результаты — плюс тот факт, что изучаемые гены были выбраны, потому что они были связаны с ожирением у людей — служат хорошим предзнаменованием, что они окажутся верны и в отношении лечения ожирения у людей".

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Ожирение: причины, диагностика, лечение
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы диета диабет лекарства
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