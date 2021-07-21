Генетик Яна Софронова: в продуктах с ГМО нет ничего плохого

Как сообщает Associated Press, генетики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сравнили ДНК современных и других вымерших людей и обнаружили, что всего 1,5-7% генома принадлежит исключительно нам. Остальное же мы унаследовали от неандертальцев и денисовцев.

На что влияет генетический код, опасны ли продукты с ГМО и что такое генетический паспорт человека, рассказала ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру врач-генетик Яна Владиславовна Софронова.

Четыре буквы

— Яна, что такое генетический код?

— У нас у всех есть гены. Из генов строится наша ДНК. Из ДНК строятся наши хромосомы. Хромосомы находятся в ядре клеток, из которых построен наш организм полностью. Помимо генов, у нас еще белки, которые генами синтезируются. Эти белки определяют наш фенотип: как мы выглядим, поведение, здоровье. То есть все наши признаки, которые мы видим налицо, полностью зависят от генетического кода. Генетический код состоит из четырех букв. Это четыре основания:

A,

T,

C,

G.

Всего лишь четыре буковки, последовательность которых определяет состав генов, гены определяют состав белков, а белки определяют признаки.

То есть то, как мы выглядим, как себя чувствуем, наше поведение, жизнь и всё-всё-всё определяет именно генетический белок.

— Все предопределено генетическим кодом или есть исключения из правил?

— Конечно, есть исключения из правил. На нас также влияет наш образ жизни, окружающая среда. Место, где мы живем, традиции влияют на наше поведение. На наше поведение и внешность влияет мнение других людей, мнение социума, в котором мы живем. Мы с возрастом, в зависимости от места нахождения, постоянно меняемся. Понятно, что мы не застыли в одном состоянии, и генетический код — это не все. Оказывает влияние еда, которую мы употребляем, вода, которую мы пьем, стиль и образ жизни.

Без ГМО

— Роспотребнадзор запретил ввоз генетически модифицированных продуктов питания для животных. ГМО — это, на ваш взгляд, хорошо, плохо?

— Я как генетик абсолютно не боюсь генно-модифицированных продуктов. Потому что генно-модифицированные продукты задуманы, чтобы улучшить урожай, качество продукта. Ввод дополнительных мутаций в гены именно у продуктов может привести к тому, что урожай будет более стабилен к температурным режимам. Это относится:

к овощам,

фруктам,

злаковым.

Ввод мутаций может улучшать их вкусовые качества, увеличивать количество, особенно злаковых культур. Поэтому генно-модифицированные продукты абсолютно не влияют на нас. Их код не может встроиться в наш, как некоторые люди утверждают.

— На некоторых продуктах пишут: "Без ГМО".

— Это маркетинговый ход. Но к науке и качеству жизни это не относится.

Я за продукты с ГМО, честно скажу. Не вижу в них ничего плохого, я их сама употребляю и семья моя тоже.

Такая разная генетика

— А при планировании семьи, ребенка можно что-то предположить? Они от нашего генетического кода наверняка зависят?

— Генетика делится на некоторые виды. Есть медицинская генетика — это именно медицинская наука, где мы консультируем людей с наследственными заболеваниями, пытаемся помочь им решить проблему рождения здорового ребенка, если знаем, что в семье наследуется какое-то заболевание.

И есть развлекательная генетика. Здесь как раз предрасположенность к определенному виду спорта, занятий; предрасположенность или талант мы пытаемся определить. Многие идут сдавать анализы, своим детям в том числе, делать так называемый генетический паспорт, чтобы узнать предрасположенность ребенка к виду питания, спорту, таланту и много-много всего остального, чтобы понять, что же со своим чадом делать.

— Такой космический туризм, можно сказать, да?

— Да. И я как больше генетик клинический и лабораторный, предпочитаю иметь дело с людьми, чтобы помочь им решить их проблемы, а не для того, чтобы направить их в нужные таланты. Поэтому я больше консультирую семьи, где действительно столкнулись с заболеваниями, которые ухудшают качество жизни, приводят к летальным последствиям или укорачивают жизнь.

Мы стремимся помочь семьям, которые столкнулись действительно с большим горем, где растут детки с заболеванием, и не только детки, потому что наследственные заболевания могут проявиться и на третьем десятилетии жизни, и на шестом.

Поэтому мы больше специализируемся на клинической генетике.

— К COVID-19 генетическая предрасположенность исследовалась уже?

— В апреле 2020 года в нашем центре открылась ИФА-лаборатория, где мы разработали тест-системы для определения антител. То есть мы исследовали не сам вирус, а антитела. Потому что нам показалось это направление наиболее интересным. И мы у себя, пока набирали определенное количество образцов, не заметили никаких тенденций. Если говорить о вирусе, о мутации именно в вирусных клетках, это одно.

Мы знаем, что это РНК-вирус, а не ДНК-вирус. И если мы говорим о мутациях именно в вирусе самом, здесь имеют значение мутации, потому что таким образом вирус видоизменяется, появляется новый штамм.

Появилась мутация в РНК-вирусе, штамм изменился, и это привело к тому, что вирус стал более патогенным, более вирулентным, то есть быстрее заражает, он может влиять не на возрастных людей, а на более молодую группу. А что касается предрасположенности людей, мы видим, что действительно кто-то переносит тяжело, кто-то вообще не замечает, что переболел и просто приходит — оп, а у меня антитела. То есть бессимптомные носители тоже имеют место быть. Но пока четкой закономерности не выявлено. Да, работы ведутся в этом направлении.